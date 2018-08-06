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Chicago’da Bir Gecede En Az 40 Kişi Vuruldu 4 Kişi Öldü

06.08.2018 20:11 | Son Güncelleme

Chicago Emniyeti Devriye Dairesi Şefi Fred Waller düzenlediği basın toplantısında, saldırının bir kısmının rastgele bir kısmınınsa belirli bir hedefe dönük olduğunu bildirdi

Chicago’da Bir Gecede En Az 40 Kişi Vuruldu 4 Kişi Öldü

Amerika’nın suç oranı yüksek kentlerinden Chicago’da haftasonunda bir gecede en az 40 kişi silahlı saldırıda yaralandı. Polis, Cumartesi gece yarısından Pazar sabahına kadar uzanan 7 saatlik sürede en az 4 kişinin silah ateşi vakalarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Chicago Emniyeti Devriye Dairesi Şefi Fred Waller düzenlediği basın toplantısında, saldırının bir kısmının rastgele bir kısmınınsa belirli bir hedefe dönük olduğunu bildirdi.

Waller, bu tür silahlı saldırıların çoğunun çetelerden kaynaklandığını kaydetti.

Yerel medya, şiddet vakalarının çoğunun kentin batı yakasında meydana geldiğini, bu bölgede ayrı ayrı saldırılarda 25 kişinin vurulduğunu bildirdi.

Waller yine de 2018’da vurulma olaylarının sayısının geçen yıla göre düştüğünü belirtti.

Chicago Tribune gazetesi, ülkenin en büyük üçüncü kentinde 1 Ağustos 2018 itibariyle geçen yılın aynı gününe göre 533 daha az vurulma olayı meydana geldiğini belirtti.

Bu rakamların kesinlikle “zafer” anlamına gelmediğini vurgulayan Waller, çete şiddetiyle mücadele için polis ve diğer kolluk kuvvetlerinin birlikte çalıştığını belirtti.

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