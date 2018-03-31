HABER

Chobani'den Hakkarili Girişimci Sevil İke'ye Destek

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Geçen yıl Chobani şirketinin CEO’su Hamdi Ulukaya’nın hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlere eğitim ve danışmanlık desteği vermek için kurduğu Hamdi Ulukaya Girişimi'ne (HUG) seçilen projelerden biri, Hakkarili Sevil İke’nin Handike projesiydi. Proje sayesinde Sevil İke hayalini gerçekleştirdi

Chobani'den Hakkarili Girişimci Sevil İke'ye Destek

Geçen yıl Chobani şirketinin CEO’su Hamdi Ulukaya’nın hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlere eğitim ve danışmanlık desteği vermek için kurduğu Hamdi Ulukaya Girişimi'nin (HUG) seçtiği projelerden biri, Hakkarili Sevil İke’nin Hand’ke projesiydi

HUG sayesinde hayalini gerçekleştirmeyi başaran 6 gençten biri olan Sevil İke, Birleşmiş Milletler CSW62 kapsamında düzenlenen “Kırsaldaki Kadının Yükselen Gücü” konulu panelde projesini tanıttı. Üniversiteyi kazandıktan sonra Hakkari’den İstanbul’a giden ve Marmara Üniversitesi’nde Radyo Sinema Televizyon okuyan İke çalışmaya başladıktan sonra kadın hakları konusunda master yapmaya karar vermiş ve aslında bugün onu New York’a getiren macerası böyle başlamış.

Panel öncesinde Amerika’nın Sesi’ne verdiği özel demeçte ürünlerini ABD’de satmakla başlayan projesinin perde arkasını anlatan İke’nin girişimcilik macerası bakın nasıl başlamış:

“Kadın hakları konusundan kafamı kurcalayan bir şeyler vardı, çünkü biliyorsunuz kırsal bölgelerde kadınlar genelde rahat olmazlar ve bu benim için çok büyük bir problemdi. Bunun için ‘kendimi nasıl daha fazla geliştirebilirim?’ diye düşündüm ve Kadın Çalışmaları üzerine Master yapmaya karar verdim. Master tezimi yazmaya çalışırken bir gün evde bir komşumuz var, şiddet görüyor eşinden. Annem bana seslenmiş duymamışım sonra annem odama geldi, ‘sen kadın çalışmaları yapıyorsun yazıyorsun çiziyorsun ama, bu yazdığınız çiziğiniz şeylerin kadınlara hiç yararı olmuyor’ dedi. Ben de bayağı şaşırdım ve düşünmeye başladım, ne yapabilirim diye”

Sevil İke Hakkari’de kapı kapı gezip kadınlar ne yapıyorlar, onlara ekonomik anlamda nasıl yardım edeceğini düşünmüş bir süre. Sonunda en iyi fikrin bu kadınların diktikleri geleneksel kıyafetleri satabilecekleri bir platform oluşturma olduğuna karar vermiş ve Handike’nin ilk adımlarını evlerine yakın bir atölyede 5 kadınla atmış.

Projesini büyütmek için HUG’a başvuran ve seçilen İke bugün bu üretilen kıyafetleri internet üzerinden ABD’de de satıyor. Onun başarı öyküsünü anlattığı paneli izlemeye gelenler arasında bulunan Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve panelin açılış konuşmasını yapan Dr. Selçuk Şirin’de projenin gururunu paylaştı:

New York Üniversitesi öğretim üyesi Selçuk Şirin, “Sevil Hakkari’den geldi. Bir girişimci adayıydı. Henüz bir girişimci değildi ama 6 ay gibi bir sürede, hem girişimini geliştirdi, hem şirket kurdu, hem ihracatını gerçekleştirdi. Bugün Birleşmiş Milletler’de biz onun kutlamasını yapıyoruz---Bir hayalin peşinde koşarak nelerin başarılabileceğini bize gösterdi,” dedi.

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ise, “Bu projeyi daha iki fikir aşamasından beri ben de sessizce takip ediyorum, gerçekten fikir olarak harika, burada kullanılış olarak da en başarılı örneklerini görüyoruz,” şeklinde konuştu.

Çoğunluğunu New York’ta yaşayan Türklerin oluşturduğu büyük bir grup önünde projesini anlatan İke’nin amacı, bu atölyeyi büyütmek ve daha çok kadına iş vermek. Panelin açılış konuşmasını yapan ve İke’nin HUG sırasında rehberliğini yapan Dr. Gül Bahtiyar’ında konuşmasında söylediği gibi, “Kadınların dünyada eşit haklara sahip olmalarının yolu, ekonomik özgürlüklerini kazanmaktan geçiyor .” İke’nin projesinin özünde de bu yatıyor:

“Bizim 5 tane kadınımız var çalışan, kadınlar genelde kendileri tasarlıyorlar ürettikleri kıyafetleri. Ve hiç kimsenin bir patron yok başında, herkes ürettikleri ürün başına eğer ürün satılırsa %50 kar elde ediyor ve bu da kadınları daha fazla teşvik ediyor, çünkü ne kadar çok güzel şeyler üretirlerse o kadar çabuk satış gerçekleşiyor ve onların karı da bayağı yüksek oluyor.”

HUG bu yıl da Girişimci Adayı ve Startup Destek Programları için başvuruları kabul etti. Programa 2018 yılı için 7 bin 500’e yakın kişi başvuru yapmış. Programın değerlendirme sürecinin ardından seçilen girişimci adayları ve startup sahipleri önce eğitimlerine İstanbul’da başlayacak, daha sonra da üç hafta boyunca New York’ta sürdürecekler. Programın direktörü Yael Habif girişimcilerin programa seçilen projelerin orijinal olması, yapılabilir olması ve satılabilir olması gibi özellikler arandığını bunları başaran projelerin uzun bir eleme aşamasından geçtikten sonra finale kaldığını belirtiyor.

Habif ayrıca katılımcı sayısının erkek ve kadın olarak eşit olduğunu ve bu uygulamanın devam edeceğini de ekliyor.

Bülent Arınç'a büyük şok!Bülent Arınç'a büyük şok!
Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

İlginizi Çekebilir

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

BMGK'dan İsrail'e çağrı

BMGK'dan İsrail'e çağrı

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.