CHP 2019 Seçim Maratonu İçin Yönetimini Belirledi mi?

CHP 36. Olağan Kurultayı, “adalet ve cesaret” temasıyla hafta sonunda Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı. Partililerin kurultaya ilgisi yoğun oldu. Olağanüstü hal (OHAL) süreci ve AKP iktidarında 16’ncı yıla girilmesi nedeniyle CHP kulislerinde “hoşnutsuzluk” gözlemleniyordu. Kemal Kılıçdaroğlu karşısında en iddialı aday konumundaki Muharrem İnce de kurultay konuşmasında “Ben memnun değilim, itiraz ediyorum” sözleriyle durumu özetledi. İnce’nin yanı sıra Türkiye’deki son gelişmeler karşısında yeterince muhalefet edilmediği görüşündeki sol-sosyalist kesim de memnuniyetsizliğini dile getirdi. Milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner’in başı çektiği grup, “Gelecek İçin Biz” hareketini başlatarak, “olağanüstü muhalefet” yapılması çağrısında bulundu. Sonuçta CHP, kurultayda ilk gün genel başkanlık ve kıyasıya mücadeleye sahne olan Parti Meclisi (PM) seçimine gitti ancak parti tabanındaki “hoşnutsuzluk” haline karşın son sözü 1266 delege oylarıyla söyledi. Kurultayda ilk günkü genel başkanlık seçiminde 1253 delege oy kullanırken, bunun 16’sı geçersiz sayıldı. Geçerli 1237 oydan 790’ını Kemal Kılıçdaroğlu ve 447’sini ise Muharrem İnce aldı. Seçime 165 delege imzasıyla katılmasına karşın İnce, sandıkta imza veren delegelerden daha fazlasından oy alabildi. Kılıçdaroğlu ise, 1081 imzayla seçime girmişti ancak sandıktaki oyu daha az olsa da genel başkanlık yarışını kazandı. Kurultayda ilk gün yarış öncesinde partide hatipliği beğeni toplayan İnce, konuşmasıyla salondaki partililerden alkışlarla en yoğun desteği alan isim olarak dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nun “anahtar listesi”nde olmamasına rağmen 10 isim delegelerce desteklendi ve Parti Meclisi’ndeki 52 sandalye için sıralamaya girdi.Böylece Muharrem İnce’nin listesinden Necati Yılmaz, Tuncay Özkan ve Gökhan Günaydın’ın Parti Meclisi’ne girişi kesinleşti. “Gelecek için Biz” hareketinden Ali Şeker de PM üyesi oldu. Bu hareketten İlhan Cihaner ise, seçimde 52’nci sıraya yerleşmesine rağmen cinsiyet ve gençlik kotası nedeniyle Parti Meclisi’ne giremeyecek. Ayrıca “Gelecek için Biz” hareketinden Selin Sayek Böke ve Orhan Sarıbal ise Kılıçdaroğlu’nun da listesinde yer almalarıyla dikkat çekerek PM’ye seçildiler. Mevcut tabloda CHP yönetimi içerisinde geçmişte olduğu gibi “muhalifler” de varlığını korudu. CHP’de 2020’ye değin kurultay olmaz mı? Sonuçta, CHP, 36. Olağan Kurultayı ile genel başkan ve yönetimini tüzük itibariyle en az iki yıllığına seçmiş oldu. Buna göre, CHP, normal koşullarda 2020 yılında yeniden kurultay yapacak. CHP’de parti yönetiminde kısmen söz sahibi olmaya da hak kazanmış muhalifler, 2019’daki seçimler öncesinde “olağanüstü kurultay” girişimlerini gündeme taşıyacak mesajını veriyor. CHP içerisinde 2014’te Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde şimdi MHP Milletvekili olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesinden duyulan rahatsızlık devam ediyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 2019 yılında “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusu düğüm noktasını oluşturuyor. Bunun yanı sıra 2019’da tam başkanlık sistemine geçiş olacağı için muhaliflerce dillendirilen “gelecek kaygısı” da bu kurultayda görüldüğü üzere varlığı koruyor. Bu nedenlerle CHP’de önümüzdeki günlerde de “olağanüstü kurultay” çağrıları ve parti içi tartışmalar devam edecek yorumu yapılıyor.

Parti Meclisi seçimi sonucunda kimler, kaç oyla gitti? Kurultayda ikinci gün PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi vardı. CHP’nin en önemli yönetim organı 60 kişilik PM’de yer alacak 52 kişi çarşaf listeden seçim yapıldı. Çarşaf listede 488 aday PM üyeliği için yarıştı. PM seçiminde, delegeler önemli ölçüde Kılıçdaroğlu’nun kurultaya sunduğu “anahtar liste”deki isimleri tercih etti. Ancak itirazlar yapıldığı ve henüz kadın/gençlik kotası ile birlikte sonuçlar tam anlamıyla kesinleşmedi. Şimdiki tabloda, Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer almasına rağmen önceki PM üyeleri Sezgin Tanrıkulu 310 oy ile, Mehmet Bekaroğlu 160 oy ile PM’ye giremedi. Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yürüten ve FETÖ bağlantısıyla suçlanarak geçen yıl 15 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra 28 Eylül’de serbest bırakılan Celal Çelik de anahtar listedeydi. Avukat Çelik, 316 oy ile PM dışı kaldı. Aslında Çelik, kurultay öncesi CHP YDK üyesiydi. Kılıçdaroğlu, YDK listesine almadığı Çelik’i PM adayı göstererek, parti kulisleri itibariyle “delege insafına bıraktı”. Sonuçta Çelik, CHP yönetiminde mevcut YDK üyeliğini kaybetti ve PM üyesi de olamadı.

Önceki PM üyelerinden “anahtar liste”de olmayan ancak kendileri aday olan isimler ise hayal kırıklığı yaşadı. Hakkı Akalın 250, İdris Akyüz 105, Mevlüt Dudu 222, Gürsel Erol 311, Ferihan Karasu 107, Devrim Kök 275, Gülseren Onanç 155, Ali Özcan 252, Ali Özgündüz 190, Çetin Soysal 111, Hüsnü Süslü 299, Mehmet Tüm 309, Tuğba Ütebay 112, İdris Yıldız 296, Candan Yüceer 310, Kadir Sökmen Öğüt 198 ve Berhan Şimşek 237 oy ile seçilemedi. Önceki PM üyeleri Kemal Oktay Sındır, Yasemin Öney Cankurtaran, Alper Keten, Mustafa Moroğlu, Çetin Soysal, Ahmet Caner Yenidünya ve Özkan Yıldız ise seçime girmedi. Parti Meclisi’ne kimler, nasıl seçildi? Delegelerce çarşaf listeden PM’deki 52 sandalye için yapılan seçim sonucunda, Haluk Koç 692 oy ile birinci sıradan yeniden PM üyesi oldu. “Gelecek için Biz” hareketiyle parti içi muhalefetten Selin Sayek Böke ise, Kılıçdaroğlu’nun da listesinde yer almasıyla dikkat çekmişti. Böke, 687 oy ile ikinci sıradan yeniden PM’ye girdi. OHAL’deki mağduriyetlere karşı CHP adına faaliyetleri göze çarpan Yıldırım Kaya da 625 oyla yeniden PM’de yer aldı.

Ali Haydar Hakverdi 616, Onursal Adıgüzel 603, Orhan Sarıbal 592, Ali Öztunç 589, SeyitTorun 583, Mehmet Ali Çelebi 576, Hakkı Suha Okay 562, Oğuz Kaan Salıcı 554,Yaşar Seyman 549, Veli Ağbaba 541, Faik Öztrak 531, Gülizar Biçer Karaca 527,Muharrem Erkek 527, Aykut Erdoğdu 526, Emre Çam 517, Bülent Ecevit Tatlıdil 515,Çetin Osman Budak 513, Akif Hamzaçebi 485, Öztürk Yılmaz 478, Sera Kadıgil 475,Gamze Taşcıer 444, Bülent Tezcan 439, Turan Hançerli 430, Necati Yılmaz 428,Tekin Bingöl 425, Gökhan Günaydın 422, Yavuz Karan 417, Tuncay Özkan 413, SevdaErdan Kılıç 412, Emine Gülizar Emecan 411, Haydar Akar 401, Ayça Taşkent 398,Gamze Akkuş İlgezdi 396, Pınar Uzun 395, Haluk Pekşen 390, Bülent Kuşoğlu 385,Gamze Pamuk Ateşli 384, Ali Şeker 375, Gökhan Zeybek 375, Erdal Aksünger 373,Erdoğan Toprak 372, Gaye Usluer 371, Gül Çiftçi 367, Ünal Çeviköz 359, Eren Erdem359, Semra Dinçer 355 ve Gülçin Timur 354 oy ile PM üyesi oldu. Bu arada Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Böke gibi “Gelecek için Biz” hareketinden olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun listesinden seçilen isim oldu.

Yukarıdaki isimlerin yanı sıra Müslim Sarı 350 ve İlhan Cihaner 344 oy ile sıralamaya girdi. Ancak CHP tüzüğü uyarınca PM seçiminde yüzde 33 oranında “kadın kotası” ve yüzde 10 oranında “gençlik kotası” uygulanması gerekiyor. Bu nedenle Sarı ve Cihaner’in yerine kadın veya gençlik kotası özelliğini karşılayan iki isim, seçim sonuçlarındaki sıralama dikkate alınarak PM’ye alınacak. Böylece PM’deki 52 sandalye kesinleşecek. PM’ye kimler Kılıçdaroğlu’na rağmen girdi? PM seçimi sonucunda, Kılıçdaroğlu’nun listesinde olmamasına rağmen Muharrem İnce’nin “Umudum Listesi”nden yapılan seçimler dikkat çekti. İnce’nin listesinden Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan ve 24. Dönem Milletvekili Gökhan Günaydın PM’ye seçildi. Selin Sayek Böke ile Orhan Sarıbal birlikte “Gelecek İçin Biz” hareketinden ancak “anahtar liste”de olmayan Ali Şeker 375 oy ile PM’ye girdi. Bu hareketten İlhan Cihaner de 344 oy ile sıralamada 52’nci oldu ancak kotaya takıldığı için PM’ye giremeyecek.