CHP 24 Haziran'dan Nasıl Etkilenecek?

Cumhurbaşkanlığı’na aday olması itibarıyla artık Yalova Milletvekilliği koltuğuna da sahip olmayan ve CHP’de herhangi bir yöneticilik görevi de olmayan İnce, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde yüzde 30,6 civarında oyuyla CHP’nin parti olarak aldığı yüzde 22,6’lık oya fark attı. İnce, bugünkü basın toplantısında, partisinden yüzde 8 oranında daha fazla oy almasıyla birlikte CHP geleceğinde söz sahibi olabileceğine dair halkın desteğini almış olduğu izlenimi yansıttı. CHP’de siyaseten var olmaya devam edeceğini vurgulayan İnce, “Önümüzdeki yerel seçimlere kadar yaşayacağımız süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu seçimden beni aday yapan partime sonuçlar çıkarmalıyız. Yapılan her şeyde eksiklikler olabilir o zaman bu eksiklikleri bulmalıyız. Yanlışlıkları düzeltmek zorundayız” mesajlarıyla dikkat çekti. Bu ifadeleriyle CHP’nin bir anlamda kendisine çeki düzen vermesi ve en yakın gelecekte Mart 2019’da gerçekleştirilmesi öngörülen Yerel Seçimler’e hazırlanması gerektiğini işaret eden İnce’nin, genel başkanlığı gündemde.

İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasıyla birlikte kendisini aday gösterdiği için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu karşısında geçmişteki son iki kongrede olduğu üzere genel başkanlık yarışına yeniden girmeyeceğini ifade etmişti. İnce, “Kemal bey karşısına çıkmayacağım” diyerek Cumhurbaşkanlığı Seçimi kampanyasına başlamıştı. Ancak İnce’nin, seçim öncesinde CHP’nin birlik ve bütünlük ruhunu vurgulamaya dönük açıklamalarına karşın şimdi Kılıçdaroğlu liderliğindeki partiden yüzde 8 daha fazla oy almış siyasetçi kimliği ön planda. İnce de aldığı oy oranına yönelik vurgulamalarda bulundu.

Erdoğan’a “siyasetten silinmeyeceğim” yanıtı

Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Muharrem İnce’yi partide rakip olmaması için aday gösterdiler. Bay Kemal harcadı” gibi sözleriyle artık vekil de olmadığı için siyasette olamayacağı iddiasına da tepki gösterdi. İnce, “CHP tarihinde 41 sene sonra yüzde 30 barajını aşan birisi siyasetten silinir mi?” diye sordu. İnce’nin bu üslubu artık CHP Genel Başkanlığı için ısınma turları olarak yorumlandı.