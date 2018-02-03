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CHP 36. Kurultayı'nda Muharrem Ince'nin protesto kararıyla gerilimli anlar yaşanıyor

03.02.2018 18:28 | Son Güncelleme

CHP 36. Kurultayı'nda Muharrem Ince'nin protesto kararıyla gerilimli anlar yaşanıyor

CHP 36. Kurultayı'nda Muharrem Ince'nin protesto kararıyla gerilimli anlar yaşanıyor

CHP 36. Kurultayı'nda Muharrem Ince'nin protesto kararıyla gerilimli anlar yaşanıyor.

Kurultay Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Iki başkan adayımız vardır" diyerek salonu sakinleştirmeye çalışıyor.

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