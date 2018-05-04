CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: 'Partili Olmayacağım'

Kılıçdaroğlu, "Gel bakalım" diyerek kürsüye çağırdığıİnce'yi aday gösterdi. İnce, eline mikrofonu aldığında ilk seçim vaadini verdi ve partili cumhurbaşkanı olmayacağını ifade etti. Ardından yakasındaki CHP rozetini Kılıçdaroğlu'na emanet ettiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu da,İnce'ye Türk bayrağı rozeti taktı.​

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti rozetini çıkartarak, "partili" değil tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmak üzere aday olduğunu söyledi.

Günlerdir beklenen ve birçok ismin öne çıktığıana muhalefet partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine hangi adayla gireceği belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı. ​

"Ben beş ay kıdemliyim"

İnce, CHP Genel Başkanıseçilemediği için aday olamayacağıyaklaşımına tepki gösterdi. İnce, Erdoğan'ın geçmişte milletvekili ve belediye başkanı olamadığı dönemi hatırlattı. Erdoğan'danönce 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nde vekil olduğunu hatırlatanİnce, "Erdoğan, 5 ay sonrasında Mart 2013'te vekil oldu. Yani ben 5 ay kıdemliyim. Eğer askerlikte olsaydıben çavuştum, o ise onbaşı" ifadesiyle salondan yoğun alkışaldı.

İnce, Cumhurbaşkanı seçilirse Beştepe'deki Saray'ıeğitim amaçlıkullanıma vereceğini ve Çankaya Köşkü'nde oturacağınıda söyledi

Muharrem İnce Kimdir?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Kürt seçmenlerin önemine vurgu yapan isimlerden. Geçtiğimiz dönem TBMM’de görev yapan bir CHP milletvekili, Amerika’nın Sesi’ne hafta başında verdiği mülakatta, “Muharrem İnce yabana atılmamalı. Mevcut aday adayları arasında parti tabanını en fazla heyecanlandıracak isim şüphesiz İnce. Ekmeleddin İhsanoğlu zamanında gönülsüz çalışan ama yine de çalışan örgütümüz İnce için canla başla çalışır. Ancak İnce’ye parti dışından çok yüklenme olur hele de Ramazan ayında. Halbuki dini yanı en güçlü olan CHP’lilerin başında İnce gelir” demişti.

2002 yılından beri TBMM’de Yalova Milletvekili olarak görev yapan İnce, 2014 ve 2018’deki CHP kurultaylarında Kılıçdaroğlu’nun karşısına genel başkan adayıolarak çıktı. Geçtiğimiz Şubat’ta yapılan büyük kurultayda 790 oyla yeniden genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu’na karşı447 delegenin desteğini aldı.

