CHP: ‘Cumhurbaşkanı Adayımızı Bu Hafta Açıklıyoruz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Cumhurbaşkanı adayını bu hafta açıklayacaklarını söyledi. Tezcan, bugünkü basın toplantısında “Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili adaylığı için başvuracak mı?” sorusu üzerine “Benim bildiğim olacak. Kendisiyle konuşmadım ama doğal olan da başvurmasıdır. Bu soru, ‘Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı’ sorusunun dolambaçlı hali. Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili parti kararını verdikten sonra kendisi gerekeni yapacaktır. Benim görüşüm, Sayın Genel Başkanımızın milletvekili adayı olması gerekiyor. Tuzak bir soruydu” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP’nin yetkili organlarında karar verileceğini kaydeden Tezcan, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayını bu hafta açıklayacağını söyledi.

Tezcan’ın sözlerinin yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun son röportajlarında, Cumhurbaşkanlığı’na aday olmayacağı sinyalini verdiği de Ankara kulislerinde gündemde.

CHP’den seçmenlere 8 Temmuz uyarısı

Tezcan, ayrıca 24 Haziran’da genel seçimlerle birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu olabileceğine de dikkat çekerek seçmenlere tatil uyarısında bulundu. Tezcan, “Vatandaşlarımız tatil planlarını yaparken Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması ihtimalini dikkate almalı. Sadece 24 Haziran tarihi değil 8 Temmuz’a göre de planlama yapılmasını hatırlatıyoruz” dedi.