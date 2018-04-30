CHP: ‘Cumhurbaşkanı Adayımızı Bu Hafta Açıklıyoruz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Cumhurbaşkanı adayını bu hafta açıklayacaklarını söyledi. Tezcan, bugünkü basın toplantısında “Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili adaylığı için başvuracak mı?” sorusu üzerine “Benim bildiğim olacak. Kendisiyle konuşmadım ama doğal olan da başvurmasıdır. Bu soru, ‘Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı’ sorusunun dolambaçlı hali. Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili parti kararını verdikten sonra kendisi gerekeni yapacaktır. Benim görüşüm, Sayın Genel Başkanımızın milletvekili adayı olması gerekiyor. Tuzak bir soruydu” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP’nin yetkili organlarında karar verileceğini kaydeden Tezcan, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayını bu hafta açıklayacağını söyledi.
Tezcan’ın sözlerinin yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun son röportajlarında, Cumhurbaşkanlığı’na aday olmayacağı sinyalini verdiği de Ankara kulislerinde gündemde.
CHP’den seçmenlere 8 Temmuz uyarısı
Tezcan, ayrıca 24 Haziran’da genel seçimlerle birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu olabileceğine de dikkat çekerek seçmenlere tatil uyarısında bulundu. Tezcan, “Vatandaşlarımız tatil planlarını yaparken Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması ihtimalini dikkate almalı. Sadece 24 Haziran tarihi değil 8 Temmuz’a göre de planlama yapılmasını hatırlatıyoruz” dedi.
2 Mayıs’ta seçmen kütüklerinin muhtarlıklarda askıya çıkacağını da söyleyen Tezcan, sahte seçmen olmaması için herkesi kütükleri incelemeye davet etti.
Perinçek ve Saadet Partisi yarın açıklayacak
Bu arada muhalefet cephesinde adaylığı kesin isimlerden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarından itibaren 100 bin imza şartı için seçmenlerden imza toplama sürecine başlayacak.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, yarın saat 11.00’de Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulunacak.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, yarın saat 10.00’da cumhurbaşkanı adayı olarak hangi ismi öngördüklerini kamuoyuna açıklayacak.
Seçim takvimi belli oldu
YSK’nın açıkladığı seçim takvimine göre; cumhurbaşkanlığı seçimi için en az 100 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı imzasıyla adaylık başvuruları yarın mesai saatiyle birlikte başlayacak ve 2 Mayıs akşamı sona erecek. Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı aday adayları için YSK ilk değerlendirmesini kamuoyuna duyuracak ve YSK’ya itirazlar ise 3 Mayıs günü saat 15.00’e kadar yapılabilecek.
Siyasi partiler için cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular, 4 Mayıs günü başlayacak ve 5 Mayıs günü saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde kesin aday listesini ise, 13 Mayıs günü Resmi Gazete’de yayımlayacak.
Ayrıca siyasi partiler açısından “seçim ittifakı” konusunda YSK’ya son başvuru günü ise, 6 Mayıs olarak ilan edildi.
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