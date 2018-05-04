CHP Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor

Geçen haftadan bu yana devam eden görüşmelerin sonucunda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler arasında CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de isimleri geçiyordu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefet partilerinin ortak adayı olması ihtimali de gündeme gelmiş, ancak Abdullah Gül seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Daha sonra partiler cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını destekleme yolunu tercih etmişti.

Meclis'teki partilerden adayını ilân etmemiş olan tek parti konumunda bulunan CHP'nin Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanlığına aday olarak göstermesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün Ankara'daki Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan törenle 24 Haziran genel seçimlerinde yarışacak olan cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

Meclis'teki partilerden cumhurbaşkanı adayını açıklamamış olan tek parti olan CHP, adayını bugün ilân ediyor. Beklentiler Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin aday olarak açıklanması yönünde.

Ancak İlhan Kesici, dün yaptığı açıklamada "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi. Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce'yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin" demişti.

İnce ise kendisine adaylık teklif edilmesi durumunda gurur duyacağını ifade etmişti.

Daha sonraysa Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanmış kampanya afişlerini haberleştirmişti.

"Türkiye'ye güvence, Muharrem İnce" yazılı afişlerin matbaada basılış fotoğrafı da Hürriyet'in haberinde yer aldı.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtilen tören öncesinde saat 9.30'da CHP Meclis grubunun basına kapalı bir toplantı gerçekleştireceği belirtiliyor.

Partilerin cumhurbaşkanı seçiminde destekleyecekleri adaylar

AKP

Recep Tayyip Erdoğan

MHP

Recep Tayyip Erdoğan

HDP

Selahattin Demirtaş

İYİ Parti

Meral Akşener

SP

Temel Karamollaoğlu

24 Haziran'daki seçimde oyların yüzde 50'den fazlasını alan aday cumhurbaşkanı olarak seçilecek. Hiçbir adayın oy oranı %50'yi aşmazsa, en yüksek oy oranına ulaşan iki aday, 8 Temmuz'da düzenlenecek olan ikinci turda yarışacak ve en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

İttifak için imzalar haftasonu atılıyor

Öte yandan CHP'nin milletvekili seçimleri için ittifak kurduğu İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile hafta sonunda protokol imzalanması bekleniyor.

24 Haziran seçimlerine ittifak kurarak katılmak isteyen partilerin, ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

