CHP: ‘Doğan Grubunun Satışı Konusunda Rekabet Kurulu’na Başvurduk’

Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu olan Doğan Medya Grubu’nun, Milliyet ve Vatan gazetelerini de bünyesinde barındıran Demirören Holding'e satılması, medyada muhalif seslerin ortadan kaldırılmak ve rekabet ortamının zayıflatılmak istenmesi eleştirilerini gündeme getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Doğan Grubu’na ait yayın organlarının satışıyla ilgili düşüncelerini Amerika’nın Sesi’yle paylaştı.

Yarkadaş, Doğan Medya Grubu’nun satışından kaynaklanan sakıncaları anlatan bir dilekçeyle Rekabet Kurulu’na başvurduğunu dile getirerek bu satışın durdurulmasını talep ettiğini belirtti. Rekabet Kurulu’nu bu konuda göreve davet eden Yarkadaş, endişelerini şöyle ifade etti: “Bu birleşme aynı zamanda medyadaki rekabeti de ortadan kaldıracak. Medyadaki rekabeti ortadan kaldırmasının yanı sıra havuz modeli denilen model de işleme konulacağı için 3000-3500 basın emekçisi işsiz kalacaktır. Bunun içinde ulaştırma görevlileri, foto muhabirleri, dizgiciler, muhabirler, köşe yazarları, hatta matbaa çalışanları da var. Biz biliyoruz ki, iki şirket birleşmesi her zaman yeni işsizlerin doğmasına yol açar. AKP iktidarı tüm bu sakıncaları göz ardı etmekte ve ne yazık ki bu satışın bir an önce gerçekleşmesi için iki tarafı da motive etmektedir. Çünkü Doğan Grubu bir nevi göreceli ve dengeli bir yayın politikası izliyordu. Dönem dönem muhalefete de kendisini ifade etme olanağı sunuyordu. Ancak Demirören Grubu’nun Vatan ve Milliyet gazetelerini satın almasının ardından pratiklerine baktığımızda, muhalefetin her iki gazetede ve o gazetelerin internet sitelerinde adeta buharlaştırıldığını görüyoruz. Bugünkü Milliyet gazetesini alın ve bakın. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ilişkin haberleri ancak bir kibrit kutusu büyüklüğünde görebilirsiniz” dedi.