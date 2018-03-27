CHP: ‘Doğan Grubunun Satışı Konusunda Rekabet Kurulu’na Başvurduk’

Yarkadaş, Doğan Medya Grubu’nun satışından kaynaklanan sakıncaları anlatan bir dilekçeyle Rekabet Kurulu’na başvurduğunu dile getirerek bu satışın durdurulmasını talep ettiğini belirtti. Rekabet Kurulu’nu bu konuda göreve davet eden Yarkadaş, endişelerini şöyle ifade etti: “Bu birleşme aynı zamanda medyadaki rekabeti de ortadan kaldıracak. Medyadaki rekabeti ortadan kaldırmasının yanı sıra havuz modeli denilen model de işleme konulacağı için 3000-3500 basın emekçisi işsiz kalacaktır. Bunun içinde ulaştırma görevlileri, foto muhabirleri, dizgiciler, muhabirler, köşe yazarları, hatta matbaa çalışanları da var. Biz biliyoruz ki, iki şirket birleşmesi her zaman yeni işsizlerin doğmasına yol açar. AKP iktidarı tüm bu sakıncaları göz ardı etmekte ve ne yazık ki bu satışın bir an önce gerçekleşmesi için iki tarafı da motive etmektedir. Çünkü Doğan Grubu bir nevi göreceli ve dengeli bir yayın politikası izliyordu. Dönem dönem muhalefete de kendisini ifade etme olanağı sunuyordu. Ancak Demirören Grubu’nun Vatan ve Milliyet gazetelerini satın almasının ardından pratiklerine baktığımızda, muhalefetin her iki gazetede ve o gazetelerin internet sitelerinde adeta buharlaştırıldığını görüyoruz. Bugünkü Milliyet gazetesini alın ve bakın. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ilişkin haberleri ancak bir kibrit kutusu büyüklüğünde görebilirsiniz” dedi.

Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu olan Doğan Medya Grubu’nun, Milliyet ve Vatan gazetelerini de bünyesinde barındıran Demirören Holding'e satılması, medyada muhalif seslerin ortadan kaldırılmak ve rekabet ortamının zayıflatılmak istenmesi eleştirilerini gündeme getirdi.

“Muhalifler Artık Kendilerini İfade Edebilecekleri Bir Ajans Bulamayacaklar”

AKP iktidarının hedeflerinden birinin de Türkiye’nin her bir yerine dağılmış olan Doğan Haber Ajansı’nın (DHA), Demirören Grubu’na geçmesi olduğunu savunan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Doğan Haber Ajansı Türkiye’nin her bir köşesinde örgütlenmişti ve özellikle muhaliflerin yaptığı açıklamaları, yaptığı eylemleri okurlarına ve abonelerine sunuyordu. Şimdi Demirören grubuna geçmesiyle birlikte Doğan Haber Ajansı da yandaşlaştırılacak ve artık muhalifler kendilerini ifade edebilecekleri bir ajans da bulamayacaklar. Böylece seslerini duyurma imkanına da kavuşamayacaklar. Aynı zamanda seçimlerde de Doğan Haber Ajansı sandık başlarından yolladığı verilerle topluma genel durumu gösteriyordu ve Anadolu Ajansı’nın karşısında bir denge unsuruydu. Şimdi bu denge unsuru da ortadan kaldırılmak isteniyor” ifadesini kullandı.

“Bu, Siyasi İktidarın Baskısı ve Yönlendirmesiyle Yapılan Bir Satıştır”

Doğan Medya Grubu’nun satışının ticari kaygılarla yapılmış bir satış olmadığını söyleyen Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: