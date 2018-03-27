HABER

CHP: ‘Doğan Grubunun Satışı Konusunda Rekabet Kurulu’na Başvurduk’

27.03.2018 20:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu olan Doğan Medya Grubu’nun, Milliyet ve Vatan gazetelerini de bünyesinde barındıran Demirören Holding'e satılması, medyada muhalif seslerin ortadan kaldırılmak ve rekabet ortamının zayıflatılmak istenmesi eleştirilerini gündeme getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Doğan Grubu’na ait yayın organlarının satışıyla ilgili düşüncelerini Amerika’nın Sesi’yle paylaştı

CHP: ‘Doğan Grubunun Satışı Konusunda Rekabet Kurulu’na Başvurduk’

Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu olan Doğan Medya Grubu’nun, Milliyet ve Vatan gazetelerini de bünyesinde barındıran Demirören Holding'e satılması, medyada muhalif seslerin ortadan kaldırılmak ve rekabet ortamının zayıflatılmak istenmesi eleştirilerini gündeme getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Doğan Grubu’na ait yayın organlarının satışıyla ilgili düşüncelerini Amerika’nın Sesi’yle paylaştı.

Yarkadaş, Doğan Medya Grubu’nun satışından kaynaklanan sakıncaları anlatan bir dilekçeyle Rekabet Kurulu’na başvurduğunu dile getirerek bu satışın durdurulmasını talep ettiğini belirtti. Rekabet Kurulu’nu bu konuda göreve davet eden Yarkadaş, endişelerini şöyle ifade etti: “Bu birleşme aynı zamanda medyadaki rekabeti de ortadan kaldıracak. Medyadaki rekabeti ortadan kaldırmasının yanı sıra havuz modeli denilen model de işleme konulacağı için 3000-3500 basın emekçisi işsiz kalacaktır. Bunun içinde ulaştırma görevlileri, foto muhabirleri, dizgiciler, muhabirler, köşe yazarları, hatta matbaa çalışanları da var. Biz biliyoruz ki, iki şirket birleşmesi her zaman yeni işsizlerin doğmasına yol açar. AKP iktidarı tüm bu sakıncaları göz ardı etmekte ve ne yazık ki bu satışın bir an önce gerçekleşmesi için iki tarafı da motive etmektedir. Çünkü Doğan Grubu bir nevi göreceli ve dengeli bir yayın politikası izliyordu. Dönem dönem muhalefete de kendisini ifade etme olanağı sunuyordu. Ancak Demirören Grubu’nun Vatan ve Milliyet gazetelerini satın almasının ardından pratiklerine baktığımızda, muhalefetin her iki gazetede ve o gazetelerin internet sitelerinde adeta buharlaştırıldığını görüyoruz. Bugünkü Milliyet gazetesini alın ve bakın. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ilişkin haberleri ancak bir kibrit kutusu büyüklüğünde görebilirsiniz” dedi.

“Muhalifler Artık Kendilerini İfade Edebilecekleri Bir Ajans Bulamayacaklar”

AKP iktidarının hedeflerinden birinin de Türkiye’nin her bir yerine dağılmış olan Doğan Haber Ajansı’nın (DHA), Demirören Grubu’na geçmesi olduğunu savunan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Doğan Haber Ajansı Türkiye’nin her bir köşesinde örgütlenmişti ve özellikle muhaliflerin yaptığı açıklamaları, yaptığı eylemleri okurlarına ve abonelerine sunuyordu. Şimdi Demirören grubuna geçmesiyle birlikte Doğan Haber Ajansı da yandaşlaştırılacak ve artık muhalifler kendilerini ifade edebilecekleri bir ajans da bulamayacaklar. Böylece seslerini duyurma imkanına da kavuşamayacaklar. Aynı zamanda seçimlerde de Doğan Haber Ajansı sandık başlarından yolladığı verilerle topluma genel durumu gösteriyordu ve Anadolu Ajansı’nın karşısında bir denge unsuruydu. Şimdi bu denge unsuru da ortadan kaldırılmak isteniyor” ifadesini kullandı.

“Bu, Siyasi İktidarın Baskısı ve Yönlendirmesiyle Yapılan Bir Satıştır”

Doğan Medya Grubu’nun satışının ticari kaygılarla yapılmış bir satış olmadığını söyleyen Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Siyasi iktidarın baskısı ve yönlendirmesiyle yapılan bir satıştır. Rekabet ortamını ortadan kaldıracak, halkın değişik haberleri, değişik kesimlerin sesini duyabilme imkanı da tek patron olması sebebiyle yok edilecektir. Havuz sistemi denilen sisteme iki medya grubu da dahil edilecektir ve rekabet ortadan kaldırılacağı için reklam pastası, tek bir grubun elinde toplanacaktır. Bu da özellikle muhalif gazetelerin reklam alabilme ve dolayısıyla mali kaynaklarını güçlendirme imkanını ortadan kaldıracaktır.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

İlginizi Çekebilir

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak'dan Sincar açıklaması: İzin vermeyiz

Irak'dan Sincar açıklaması: İzin vermeyiz

ABD’nin sözde gurusu yakalandı

ABD’nin sözde gurusu yakalandı

Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...

Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...

Son dakika! NATO Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti

Son dakika! NATO Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti

Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi

Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi

Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi

Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.