HABER

CHP: Erdoğan Soylu hakkında gereğini yapmalı

28.06.2018 23:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu'nun HDP ve CHP'ye yönelik sert çıkışına tepkiler büyüyor.

CHP: Erdoğan Soylu hakkında gereğini yapmalı

CHP Soylu'yu bölücükle suçlayıp Erdoğan'ı gereğini yapmaya çağırırken HDP "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten suç duyurusunda bulundu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik çıkışına tepkiler büyüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Soylu'nun, "Valilere CHP'li İl Başkanlarını şehit cenazelerine almayın" talimatı ve "CHP ve HDP sandıkta beraberse cenazede de olacaklar" açıklamasına sert tepki göstererek "Soylu'nun açıklaması en az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Şehit cenazelerinden kaos yaratma peşindeler" dedi.

"Bu plan şehit cenazelerini ve camileri kavga haline getirme planıdır. Derin karanlık kaos planları böyle çağrılarla harekete geçer" ifadelerini kullanan Tezcan, "İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Millet için en büyük tehlikedir. Güvenlikle sorumlu olan bir bakan iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir" diye konuştu.

Tezcan, "Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır. Ama şehit cenazeleri gelirse bizim il başkanlarımız cenaze törenlerinde camilerde yer alacaktır. Bunu önlemeye kimsenin haddi ve hakkı yoktur Ortaya çıkacak tutumların sorumlusu Süleyman Soylu'dur. Şimdiden herkesin bilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP sözcüsü, Soylu'nun yeniden bakan olabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "göz kırptığını" savundu.

CHP'den Erdoğan'a çağrı

CHP Merkez Yönetim Kurulu da Soylu'nun ifadeleriyle ilgili bir yazılı açıklama yaparak Soylu'yu "toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmak" ve "ateşle oynamakla" suçladı. "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresinde yer almaktadır?" sorusu yöneltilen açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soylu'nun açıklamalarını derhal reddedip gereğini yapmaya" çağrıldı.

HDP'den suç duyurusu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise Soylu'nun HDP eş başkanı Pervin Buldan ile yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Çarşamba günü Soylu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bir sivilin infaz edilmesi olayından partisini sorumlu tuttuğunu ve kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Soylu Perşembe günkü açıklamasında Buldan'ı aradığını kabul etmiş, "Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır" demişti.

HDP'nin savcılığa verdiği suç duyrusu dilekçesinde, Buldan'ın Soylu tarafından "O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım. O teröristleri yakalayacağım. Sizi CHP bile kurtaramayacak. Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok" sözleriyle tehdit edildiği belirtildi.

Soylu'nun göreve geldiğinden bu yana HDP ve diğer muhalefet partilerine nefret söyleminde ve tehditte bulunduğu belirtilen suç duyurusunda, Soylu'nun "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladıGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladı
Washington yakınlarındaki Annapolis'te bir gazete bürosunda silahlı saldırgan alarmıWashington yakınlarındaki Annapolis'te bir gazete bürosunda silahlı saldırgan alarmı
Sınır Tanımayan Gazeteciler Mehmet Altan’ın Tahliyesinden MemnunSınır Tanımayan Gazeteciler Mehmet Altan’ın Tahliyesinden Memnun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'li Atila Sertel: Erken seçim geliyor

CHP'li Atila Sertel: Erken seçim geliyor

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

İlginizi Çekebilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de gazete binasına silahlı saldırı

ABD'de gazete binasına silahlı saldırı

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Bu videoyu izleyince topuklu ayakkabı giymeyi bir kez daha düşüneceksiniz

Bu videoyu izleyince topuklu ayakkabı giymeyi bir kez daha düşüneceksiniz

4 yaşındaki Hintli 'sanat dehası'nın resimleri binlerce dolara satılıyor

4 yaşındaki Hintli 'sanat dehası'nın resimleri binlerce dolara satılıyor

Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi

Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi

Trump-Putin görüşmesi 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak

Trump-Putin görüşmesi 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.