CHP: Erdoğan Soylu hakkında gereğini yapmalı

CHP Soylu'yu bölücükle suçlayıp Erdoğan'ı gereğini yapmaya çağırırken HDP "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten suç duyurusunda bulundu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik çıkışına tepkiler büyüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Soylu'nun, "Valilere CHP'li İl Başkanlarını şehit cenazelerine almayın" talimatı ve "CHP ve HDP sandıkta beraberse cenazede de olacaklar" açıklamasına sert tepki göstererek "Soylu'nun açıklaması en az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Şehit cenazelerinden kaos yaratma peşindeler" dedi.

"Bu plan şehit cenazelerini ve camileri kavga haline getirme planıdır. Derin karanlık kaos planları böyle çağrılarla harekete geçer" ifadelerini kullanan Tezcan, "İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Millet için en büyük tehlikedir. Güvenlikle sorumlu olan bir bakan iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir" diye konuştu.

Tezcan, "Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır. Ama şehit cenazeleri gelirse bizim il başkanlarımız cenaze törenlerinde camilerde yer alacaktır. Bunu önlemeye kimsenin haddi ve hakkı yoktur Ortaya çıkacak tutumların sorumlusu Süleyman Soylu'dur. Şimdiden herkesin bilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.