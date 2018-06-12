CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: MİT müsteşarına güvenmiyorum, saraya çalışıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstihbarattan aldığım bilgi, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların tamamına yakını HDP'li" şeklindeki sözlerini yorumladı. Kılıçdaroğlu, MİT müsteşarına güvenmediğini söyledi.

Star TV'de yayımlanan "Nazlı Çelik ile Seçim Özel" adlı programda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti istihbarat devleti mi? Demokratik devlet" dedi.

"Asıl vahim olanı Erdoğan'ın bu açıklamayı kamuoyuna yapmış olmasıdır. 'İstihbarattan aldığım bilgiye göre...' " diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dünya şunu düşünecek? Ülkede demokrasi yok. Yani demokrasi olmadığı söylemini perçinlemiş oluyor. Bizim ülkemizde demokrasi yok, ben istihbarattan alıyorum. Hangi istihbarat?

"MİT'ten mi alıyor? MİT'in müsteşarı ne oldu? İstifa etti, geldi, AK Parti'den seçime girmek istedi, listeye konmayınca tekrar görevine geri döndü. Biz oraya güvenmiyoruz ki. Ben o müsteşara güvenmiyorum ki. O müsteşar saraya çalışıyor, gayet net anlaşılıyor..."