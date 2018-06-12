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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: MİT müsteşarına güvenmiyorum, saraya çalışıyor

12.06.2018 23:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstihbarattan aldığım bilgi, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların tamamına yakını HDP'li" şeklindeki sözlerini yorumladı. Kılıçdaroğlu, "Adil Öksüz'ü takip edemeyen istihbarat, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini takip ediyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: MİT müsteşarına güvenmiyorum, saraya çalışıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstihbarattan aldığım bilgi, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların tamamına yakını HDP'li" şeklindeki sözlerini yorumladı. Kılıçdaroğlu, MİT müsteşarına güvenmediğini söyledi.

Star TV'de yayımlanan "Nazlı Çelik ile Seçim Özel" adlı programda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti istihbarat devleti mi? Demokratik devlet" dedi.

"Asıl vahim olanı Erdoğan'ın bu açıklamayı kamuoyuna yapmış olmasıdır. 'İstihbarattan aldığım bilgiye göre...' " diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dünya şunu düşünecek? Ülkede demokrasi yok. Yani demokrasi olmadığı söylemini perçinlemiş oluyor. Bizim ülkemizde demokrasi yok, ben istihbarattan alıyorum. Hangi istihbarat?

"MİT'ten mi alıyor? MİT'in müsteşarı ne oldu? İstifa etti, geldi, AK Parti'den seçime girmek istedi, listeye konmayınca tekrar görevine geri döndü. Biz oraya güvenmiyoruz ki. Ben o müsteşara güvenmiyorum ki. O müsteşar saraya çalışıyor, gayet net anlaşılıyor..."

"İstihbaratın orada başka bir görevi vardır, terör var mıdır, terörist var mıdır, bunu araştırır. Meşru organları araştırmak, meşru organlar hakkında soruşturma yapmak ne zamandan beri istihbaratın görevi oldu?"

'Adil Öksüz'ü takip edemeyen istihbarat, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini takip ediyor'

CHP Genel Başkanı hükümete şu soruları yöneltti:

"Gülen'in iadesini neden beklettiniz? 15 Temmuz'un yaşanması mı gerekiyordu?"

"Amerika'nın taleplerinde somut delil isteniyor. O deliller istihbaratın elindedir. Adil öksüz ve beraberindeki 4 kişi bir villada toplanıyor" diyen Kılıçdaroğlu, "O villayı MİT biliyor, Adil Öksüz'ü takip edemeyen istihbarat, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

CHP lideri ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisi üzerinden partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yüklenerek zaman kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilecek. O koltuğa oturacak. Bütün dünyaya güven verecek. Demokrasi konusunda adalet konusunda huzur konusunda... Türkiye genç ve dinamik bir cumhurbaşkanı seçecek" diye konuştu.

'**Muharrem İnce yüzde 32**'ye doğru gidiyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranının partisinden fazla olmasını kendilerinin de isteyeceğini, anketlerde yüzde 30'u aştığını gördüklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Özel yaptırdığımız bir anket yok ama kamuoyuna yansıyan değişik anketler var. Bizim de gördüğümüz, yüzde 30 barajından yukarı gidiyor, 32'ye doğru. Ben inanıyorum önümüzdeki günlerde daha yukarı doğru çıkacak. Erdoğan inişte ama İnce yukarı doğru gidiyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Diyarbakır mitingiyle ilgili sözlerine önce Twitter sayfasında, sonra da Muğla'daki mitinginde yanıt vermişti.

https://twitter.com/vekilince/status/1006527374236835843

https://twitter.com/vekilince/status/1006528653067472898

İnce, Muğla'daki mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sen o MİT'in başındaki adamı değiştir bence" demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: MİT müsteşarına güvenmiyorum, saraya çalışıyor

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