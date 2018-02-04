HABER

CHP genel başkanını seçti

04.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

CHP'nin 36'ncı olağan kurultayının ilk gününde yapılan genel başkanlık seçiminin galibi 790 delegenin oyunu alan Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

CHP genel başkanını seçti

Kılıçdaroğlu'nun rakibi Muharrem İnce ise 447 oyda kaldı.Ayrıntılar birazdan....

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Genel Başkanı'nı seçti! Oylar sayıldı...

CHP Genel Başkanı'nı seçti! Oylar sayıldı...

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiltere’de Halk ve Binlerce Sağlık Çalışanı Sokaklara Döküldü

İngiltere’de Halk ve Binlerce Sağlık Çalışanı Sokaklara Döküldü

CHP Kurultayı: 'Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi'

CHP Kurultayı: 'Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi'

CHP ‘Olağanüstü Muhalefet’ Arayışında Kurultay Topladı

CHP ‘Olağanüstü Muhalefet’ Arayışında Kurultay Topladı

Kuzey Kore Yaptırımlara Rağmen İhracata Devam Ediyor

Kuzey Kore Yaptırımlara Rağmen İhracata Devam Ediyor

İdlib'de Rus Uçağı Düşürüldü

İdlib'de Rus Uçağı Düşürüldü

Trump: 'Yayınlanan Belge Adımı Temize Çıkardı'

Trump: 'Yayınlanan Belge Adımı Temize Çıkardı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.