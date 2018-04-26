CHP Grup Başkanvekili Özel: ‘Gündemimizde Abdullah Gül Yok’

Yurtdışında görevli ve sağlık sorunları olan vekiller dışında CHP Grubu’nun toplandığını kaydeden Özel, toplantıda 42 milletvekilince söz alınarak 24 Haziran sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi. Son olarak Kılıçdaroğlu’nun kapanış konuşması yaptığını kaydeden Özel, Kılıçdaroğlu’na 24 Haziran’a hazırlık sürecini yürütme ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını belirleme yetkisinin oybirliğiyle verildiğini açıkladı. Özel, Kılıçdaroğlu’nun aday isme karar verildiğinde açıklamayı yapacağını dile getirdi.

Türkiye’de gözler, 24 Haziran sürecinde “ana muhalefet partisi CHP’nin adayı kim olacak?” sorusuna kilitlenmişken, Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda bugün CHP’den parti grubu adına açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Özel, Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı yapılan parti grubu toplantısı sonrasında CHP’nin adayını belirlemesinde Gül’ün gündem dışı bir isim olduğunu ifade etti.

Özel, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve kendisince yapılan açıklamalar itibariyle Gül’ün CHP’nin gündeminde olmadığına kesinlik kazandırıldığını belirterek, özetle, “CHP’nin adayı konusunda mesela açıklandığında CHP’lilerin büyük bir memnuniyetle, hiçbirinin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacağını söylemiştik. Suni olarak bir ismin tartışmaya açılması sonucunda kimseyi de rencide etmek istemiyoruz. Örneğin Saadet Partisi’nin adayı olabilecek Sayın Abdullah Gül’ün ismi ile ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. Sayın Gül’ün, CHP’nin adayı olması hiçbir şekilde gündemimizde yok” dedi.

Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan edeceği takvim doğrultusunda Kılıçdaroğlu’nun en uygun zamanda Cumhurbaşkanlığı adayını açıklayacağını da söyledi. Özel, CHP’nin bugün en umutlu, moraller en yüksek ve gelecek kaygıları en az bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydederek, 15 vekil meselesiyle de CHP’nin bir kumpası bozduğunu da anlattı.

“CHP neden kadın aday düşünmüyor?”

Ayrıca CHP TBMM Grubu’nun toplantısına ilişkin edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda bir profil resmetti. Kılıçdaroğlu’nun çizdiği profilde, Türkiye’nin 24 Haziran sonrasında ciddi bir ekonomik sıkıntı tablosuyla karşı karşıya kalabileceğini anımsatarak, ekonomi bilgisini işaret ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun profili ve bazı milletvekillerince yapılan değerlendirmeler itibariyle “erkek” kimliği ön planda bir aday tarif edilmesi dolayısıyla kadın vekiller arasında “Acaba neden bir kadın düşünülmüyor?” tepkisi de söz konusu oldu.

Yıldırım: “Ne yeni ne eski yerinize yararsınız”

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım’dan bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çekici bir açıklama da geldi. Yıldırım, “İçinde bulunduğunuz önemli bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ve başka yere geçtiğinizde ne eski yerinize ne yeni yerinize yaranırsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir” diye konuştu.

