CHP: ‘İktidar Seçim Sürecini Geriyor Oy Çaldırmayacağız’

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki bazı köylerde oy kullanımda usulsüzlükler yaşandığı yönündeki bulgulara karşısında CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “İktidar seçim sürecini geriyor. Milletin oyunu masada çaldırmama konusunda kararlıyız” dedi. Öte yandan, Türkiye genelinde sandık başındaki müşahitlere polisler çağırılarak müdahalede bulunulduğu haberleri yer alıyor. Sandıklar saat 17.00’de kapanmadan önce gün içerisindeki gelişmelerden kaygı duyulduğu için CHP yönetimi, saat 14.00 itibariyle kameralar karşısına geçti. CHP yönetimi, sandıklarda asli sorumlular olan Sandık Kurulu üyeleri ve genel asayişi sağlamakla yükümlü polislere mesaj verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Tezcan, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, ülke genelinde yaşananlardan duyulan rahatsızlığı paylaştı. CHP'nin müşahitlerinin baskı, tehdit hatta darpla görevlerini yapmalarının engellendiğini anlatan Tezcan, tüm engellemelere karşı müşahitlerin görev yapma kararlılığıyla sandıklarında olduğunu söyledi.

Tezcan, “Türkiye’nin tüm sandıklarında sandık güvenliğini sağlamada arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli bölgelerde zorluk çıkarılması söz konusu, anlık müdahale ediyoruz. İlginç bir tablo var. İktidar merkezli kaynaklar, süreci germe konusunda özel bir çaba harcıyor. İktidara, kamu görevlilerine bu konuda çok dikkatli davranmaları çağrımızı tekrar etmek istiyoruz. Yargı mercilerinin ve seçim kurullarının görevlerini eksiksiz yapmaları beklentimizi paylaşmak istiyoruz” diye konuştu. İl ve ilçe seçim kurulları yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu’na yaşananları bildirdiklerini anlatan Tezcan, ayrıca “Urfa Eyyübiye ilçesi Yaşar Köyü'nde gece 100 oy kullanılıp sandığa getirilmiş. Oradaki görevli arkadaşlar tutanak tutuyor. 100 oyun Cumhur İttifakı'na kullanıldığına ilişkin de tespit var. Müşahitlerimiz darp edildi. Müşahit olarak gitmek isteyenler sandıklara alınmıyor. İçeridekiler tehditle, baskıyla çıkarılıyor. Eyyübiye’de müşahit olarak gidenler, içeri alınmadan sandık kurulları oluşturuyor, sandık kurulunda görev almaları engelleniyor” bilgisini paylaştı.

CHP’nin eğer itirazlar sonuçsuz kalırsa bu akşam ne yapacağını sorduğumuz Tezcan, “Şu andaki görevimiz bütün bu usulsüzlükleri anında müdahale edip engellemek, kayıt altına almak, düzelttirmek. Düzelmiyorsa gerekli şikayetleri yapmak ve oy sayımında da devam ederse tespitlerimiz çerçevesinde itirazlarda bulunmak. Hukuki tüm yolları kullanmak. Milletin iradesinin usulsüz bir şekilde çalınmasını arzu etmiyoruz. Milletin oyunu masada çaldırmama konusunda kararlıyız” dedi. “Suruç’ta seçmen baskı altına alınıyor” Suruç’ta 1.043 nolu sandıkta toplu oy kullanımı yaptırıldığı iddia edilen videoyu gazetecilere izlettirerek, bunun teyit edilmiş bir usulsüzlük olduğunu aktaran Tezcan, “Suçüstü yakalandılar. Seçim güvenliğini ortadan kaldırıp sahte oy kullandırmanın delili. Suruç'ta sokaklarda silahlı kişiler seçim ortamını tehdit eder vaziyette, ayan beyan geziyorlar. Seçmen baskı altına alınmaya çalışılıyor. Suruç'ta seçmen baskı altına alınmaya çalışılıyor. Korku, baskı, tehditle bir terör havası estiriliyor. O bölgede kamu görevlilerini, güvenlik kuvvetlerini seçim güvenliğini sağlama konusunda dikkatli davranmaya çağırıyoruz. Mahkeme kadıya mülk değildir. Vatandaşın özgürce oy kullanmasının önüne geçenler hukuk önünde hesabını verecektir” diye konuştu.

TRT Yöneticisi “ölüm” tehdidi mi savurdu? Bu arada Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’ndan dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Mustafa Akış’ın Twitter paylaşımını da gündeme taşıdı. Tezcan, “Sosyal medya paylaşımında Ömer Halisdemir’in fotoğrafıyla birlikte ‘Senin gibi şehit olamayacağız ama bugün senin gibi vatandaş için ateş edeceğiz’ diyor. Ne için ateş edeceksin? Bu açıkça, kamuoyunu tehdit etmektir. Seçim günü bu paylaşımların yapılması hangi akla hizmet? Bu sıradan birisi değil. TRT’ye atanan birisi. TRT’nin kimlere emanet edildiğinin, hangi anlayışın TRT’de hakim olduğunun bir örneği. Bu tip paylaşımlara karşı cumhuriyet savcılarının derhal işlem yapması gerekir. Akış ile ilgili hukuk birimimiz suç duyurusunda bulundu, derhal işlem yapılmalı” tepkisini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlığından TRT’ye ataması yapılan Akış ise, CHP’nin tepkisi sonrasında ikinci bir Twitter mesajı paylaştı. Akış, ikinci mesajında, “Her oyumuz, mermidir bizim... Tıpkı senin gibi cesurca, gözümüzü kırpmadan “oylarımızla” vatanımızı müdafaa edeceğiz” ifadelerini kullandı.