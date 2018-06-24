HABER

CHP: ‘İktidar Seçim Sürecini Geriyor Oy Çaldırmayacağız’

24.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki bazı köylerde oy kullanımda usulsüzlükler yaşandığı yönündeki bulgulara karşısında CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “İktidar seçim sürecini geriyor. Milletin oyunu masada çaldırmama konusunda kararlıyız” dedi

CHP: ‘İktidar Seçim Sürecini Geriyor Oy Çaldırmayacağız’

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki bazı köylerde oy kullanımda usulsüzlükler yaşandığı yönündeki bulgulara karşısında CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “İktidar seçim sürecini geriyor. Milletin oyunu masada çaldırmama konusunda kararlıyız” dedi.

Öte yandan, Türkiye genelinde sandık başındaki müşahitlere polisler çağırılarak müdahalede bulunulduğu haberleri yer alıyor.

Sandıklar saat 17.00’de kapanmadan önce gün içerisindeki gelişmelerden kaygı duyulduğu için CHP yönetimi, saat 14.00 itibariyle kameralar karşısına geçti.

CHP yönetimi, sandıklarda asli sorumlular olan Sandık Kurulu üyeleri ve genel asayişi sağlamakla yükümlü polislere mesaj verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Tezcan, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, ülke genelinde yaşananlardan duyulan rahatsızlığı paylaştı.

CHP'nin müşahitlerinin baskı, tehdit hatta darpla görevlerini yapmalarının engellendiğini anlatan Tezcan, tüm engellemelere karşı müşahitlerin görev yapma kararlılığıyla sandıklarında olduğunu söyledi.

Tezcan, “Türkiye’nin tüm sandıklarında sandık güvenliğini sağlamada arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli bölgelerde zorluk çıkarılması söz konusu, anlık müdahale ediyoruz. İlginç bir tablo var. İktidar merkezli kaynaklar, süreci germe konusunda özel bir çaba harcıyor. İktidara, kamu görevlilerine bu konuda çok dikkatli davranmaları çağrımızı tekrar etmek istiyoruz. Yargı mercilerinin ve seçim kurullarının görevlerini eksiksiz yapmaları beklentimizi paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

İl ve ilçe seçim kurulları yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu’na yaşananları bildirdiklerini anlatan Tezcan, ayrıca “Urfa Eyyübiye ilçesi Yaşar Köyü'nde gece 100 oy kullanılıp sandığa getirilmiş. Oradaki görevli arkadaşlar tutanak tutuyor. 100 oyun Cumhur İttifakı'na kullanıldığına ilişkin de tespit var. Müşahitlerimiz darp edildi. Müşahit olarak gitmek isteyenler sandıklara alınmıyor. İçeridekiler tehditle, baskıyla çıkarılıyor. Eyyübiye’de müşahit olarak gidenler, içeri alınmadan sandık kurulları oluşturuyor, sandık kurulunda görev almaları engelleniyor” bilgisini paylaştı.

CHP’nin eğer itirazlar sonuçsuz kalırsa bu akşam ne yapacağını sorduğumuz Tezcan, “Şu andaki görevimiz bütün bu usulsüzlükleri anında müdahale edip engellemek, kayıt altına almak, düzelttirmek. Düzelmiyorsa gerekli şikayetleri yapmak ve oy sayımında da devam ederse tespitlerimiz çerçevesinde itirazlarda bulunmak. Hukuki tüm yolları kullanmak. Milletin iradesinin usulsüz bir şekilde çalınmasını arzu etmiyoruz. Milletin oyunu masada çaldırmama konusunda kararlıyız” dedi.

“Suruç’ta seçmen baskı altına alınıyor”

Suruç’ta 1.043 nolu sandıkta toplu oy kullanımı yaptırıldığı iddia edilen videoyu gazetecilere izlettirerek, bunun teyit edilmiş bir usulsüzlük olduğunu aktaran Tezcan, “Suçüstü yakalandılar. Seçim güvenliğini ortadan kaldırıp sahte oy kullandırmanın delili. Suruç'ta sokaklarda silahlı kişiler seçim ortamını tehdit eder vaziyette, ayan beyan geziyorlar. Seçmen baskı altına alınmaya çalışılıyor. Suruç'ta seçmen baskı altına alınmaya çalışılıyor. Korku, baskı, tehditle bir terör havası estiriliyor. O bölgede kamu görevlilerini, güvenlik kuvvetlerini seçim güvenliğini sağlama konusunda dikkatli davranmaya çağırıyoruz. Mahkeme kadıya mülk değildir. Vatandaşın özgürce oy kullanmasının önüne geçenler hukuk önünde hesabını verecektir” diye konuştu.

TRT Yöneticisi “ölüm” tehdidi mi savurdu?

Bu arada Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’ndan dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Mustafa Akış’ın Twitter paylaşımını da gündeme taşıdı.

Tezcan, “Sosyal medya paylaşımında Ömer Halisdemir’in fotoğrafıyla birlikte ‘Senin gibi şehit olamayacağız ama bugün senin gibi vatandaş için ateş edeceğiz’ diyor. Ne için ateş edeceksin? Bu açıkça, kamuoyunu tehdit etmektir. Seçim günü bu paylaşımların yapılması hangi akla hizmet? Bu sıradan birisi değil. TRT’ye atanan birisi. TRT’nin kimlere emanet edildiğinin, hangi anlayışın TRT’de hakim olduğunun bir örneği. Bu tip paylaşımlara karşı cumhuriyet savcılarının derhal işlem yapması gerekir. Akış ile ilgili hukuk birimimiz suç duyurusunda bulundu, derhal işlem yapılmalı” tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlığından TRT’ye ataması yapılan Akış ise, CHP’nin tepkisi sonrasında ikinci bir Twitter mesajı paylaştı. Akış, ikinci mesajında, “Her oyumuz, mermidir bizim... Tıpkı senin gibi cesurca, gözümüzü kırpmadan “oylarımızla” vatanımızı müdafaa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkent Ankara’dan da hukuksuzluk iddiaları geldi

Seçim süreçleri izleyen sivil toplum örgütlerinden Adil Seçim Platformu adına gözlemcilik yürütenlerce Etimesgut ilçesinde Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu’nda İçişleri Bakanlığı’nın seçim görevlisi olduğu iddiasındaki bir şahıs tespit edildi. İçişleri Bakanlığı, seçim için bu şekilde herhangi bir kart hazırlamadıklarını açıklarken söz konusu şahsın ise müşahitlerce fark edilince okuldan uzaklaştığı ifade edildi.

Oy ve Ötesi’nin organizasyonuyla muhalefet partileri adına müşahit olarak sandık başında olanlar ise, Sincan ilçesinde Akbilek İlköğretim Okulu’nda AKP ve MHP’li müşahitlerce çağırılan polisin müdahalesiyle okuldan çıkarıldı. Olay yerine Oy ve Ötesi’nin hukuk ekibinden avukat gönderildi.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
AGİT: 'Güneydoğu Bölgesinde Gözlem Yapmıyoruz'AGİT: 'Güneydoğu Bölgesinde Gözlem Yapmıyoruz'
Mannheim geceler için 'belediye başkanı' arıyorMannheim geceler için 'belediye başkanı' arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

İlginizi Çekebilir

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!

Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Almanya'da patlama

Son dakika! Almanya'da patlama

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders restorandan kovuldu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders restorandan kovuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.