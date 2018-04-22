CHP ile İYİ Parti Fiilen İttifak Adımını Attı

CHP’li 15 milletvekilinin partisinden istifa ederek 24 Haziran Genel Seçimleri’ne katılmasını kesinleştirmek amacıyla İYİ Parti’ye geçiş yapması Ankara siyasetini hareketlendirdi. İYİ Parti, Cumartesi günü yaptığı açıklamayla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı dosya itibariyle erken genel seçime katılabileceğini açıklamıştı. Ancak sonrasında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10 siyasi parti hakkında olumlu görüş bildirdiği dosyasına rağmen karar alamadığı bilgisi kulislere yansıdı. Ankara kulislerinde, YSK’nın kararsızlığı arkasında İYİ Parti’nin illerdeki kongre tarihleri gerekçesiyle erken seçime katılmasına izin vermeyeceği iddiası konuşulmaya başlandı. Bu iddia gündemdeyken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, saat 13.30’da TBMM’de basın toplantısı yapacağı belirtildi. Böylece CHP’nin, 15 milletvekili ile İYİ Parti’ye TBMM çatısı altında parti grubu oluşturması yolunu açacağı ortaya çıktı.

Basın toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Size sözüm var, bu ülkeye Haziran’da demokrasi gelecek!” mesajını paylaştı. CHP’li 15 milletvekili, Kılıçdaroğlu’nun talebiyle saat 13.30’da resmen İYİ Parti’ye geçiş yaptı. İYİ Parti’nin, TBMM’de parti grubu oluşturması sağlanarak, yasal mevzuat açısından erken seçime girmesi kesinleştirildi. CHP’li vekillerden Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara), Hüseyin Yıldız (Aydın), Ahmet Akın (Balıkesir), Mehmet Göker (Burdur), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde) ve Ünal Demirtaş (Zonguldak), İYİ Parti’ye geçti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Türkiye'nin bu demokrasi ayıbından kurtulması lazım. Seçime katılabilecek partilerin standartları bellidir. Demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Biz yok edilen adaleti yeniden inşa edeceğiz. YSK'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan partilerin seçim gerekliliklerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ilişkin istediği görüşün İYİ Parti açısında olumlu olmasına rağmen YSK’da İYİ Parti adına olumlu bir yaklaşım olmaması siyasi bir karardır. Dolu dizgin seçimlere giden bir parti için bu durum doğru olamaz. Biz bu demokrasi ayıbıyla mücadele edeceğiz. YSK’nın bu ayıba zorlanmasıyla mücadele edeceğiz. Demokrasi bizim için değil herkes için deriz biz. Bu sebeple yargının bu siyasi tasarrufunu ortadan kaldırılması için CHP’ye mensup 15 vekil partimizden istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Tezcan da, “Tarih onları partilerinden ayrılan değil partisinin verdiği görev nedeniyle demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır. Bu, zor bir görevdir. Bu attığımız adım demokrasinin önüne kurulan tuzağı temizleme adımıdır. Bu tuzak dünkü YSK’daki tartışmayla açığa çıkmıştır. Kurul bir karar veremedi. Çok basit bir karar her seçimde kolaylıkla verilir. Kurul’un bu kararı Pazartesi’ye ertelemesi sinsi planlar olduğunu göstertiyor.81 milyon vatandaşın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Ve şimdi bu noktada mertliği bozacak adımlar atmanın peşindesiniz, er meydanı şartların yaratmak bizim görevimiz.15 arkadaşımız fedakarca bu adımı attılar. Bu karar Türkiye’yi demokrasiye taşıma kararıdır. 24 Haziran’a kadar başka tuzakların da kurulabileceğini biliyoruz. Bu halde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de büyük demokrasi davasını zafere ulaştırmak için CHP gerekli her adımı atacaktır” diye konuştu. İYİ Parti YSK’ye başvurdu ve Twitter’dan mesaj verdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray da, CHP’liler basın açıklaması yaptığı dakikalarda 15 yeni partili vekile ilişkin bilgileri TBMM Başkanlığı’na sundu. Çıray’ın, TBMM Başkanlığı’na ilettiği evraklar çerçevesinde, İYİ Parti’nin 20 kişilik parti grubu oluşturma kriterini karşıladığı ve dolayısıyla da erken seçime katılma yeterliliğini sağladığı yönündeki başvuru YSK’ya da hemen elden iletildi. İlerleyen dakikalarda TBMM’nin resmi web sitesinde sandalye dağılımı da güncellendi. İYİ Parti’nin 20 sandalye sahibi olduğu bilgisi siteye eklenirken; CHP’nin vekil sayısı 116’ya indi. Bu arada İYİ Parti’den konuya ilişkin değerlendirme Twitter aracılığıyla esprili bir mesajla paylaşıldı. İYİ Parti’nin resmi Twitter hesabından iktidar partisi AKP’nin resmi hesabına hitaben “Ne oldu çalışmadığınız yerden mi geldi?” denildi. Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, CHP’ye teşekkür mesajını, “Hukukun ve millet iradesinin önünde konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyasi demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır” sözleriyle aktardı. Akşener, AKP’ye yönelik ise “İYİ Parti’yi seçimlere sokmama teşebbüsü, demokrasiye saldırıdır. Ülkeyi korkutarak yönetmeye çalışanlar, bir büyük tuzak hazırlığı içerisine girdiler. Hileler tasarlayarak, bu güzel ülkemiz ve güzel insanlarımızın iradesini çarpıtmaya çalıştılar” dedi.

24 Haziran’da pusulada 10 siyasi parti olacak Bu gelişmeler sonrasında nihayetinde YSK, İYİ Parti’nin genel seçimlere katılabileceğini Pazar günü saat 16.45’te Başkan Sadi Güven imzalı yazılı açıklamayla kamuoyuna ilan etti. Ardından ilgili karar, akşam Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. YSK, Resmi Gazete’nin Pazar akşam mükerrer sayısında yayımladığı 264 sayılı kararıyla 24 Haziran’daki genel seçimlere hangi siyasi partilerin katılabileceğini kesinleştirdi. YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemesi sonucunda 81 ilin en az yarısında teşkilatını kurmuş siyasi partilere seçime katılma hakkı tanındığını vurguladı. YSK kararına göre; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP) ve Vatan Partisi’nin seçime katılabileceği duyuruldu. Aslında Türkiye siyasetinde resmen faaliyet halinde 88 siyasi parti bulunuyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki Mart ayı itibariyle siyasi partiler listesinde 86 parti yer almakla birlikte bunlardan sadece 10’unun erken seçime girmesi uygun görüldü.

AKP’den sert suçlama: Ahlaksızlık Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın, CHP ile İYİ Parti’nin yaptığı hamleye çok sert tepki göstermesi dikkat çekti. Twitter’dan mesajlarını paylaşan Bozdağ, “CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir. Bu, adı konulmamış bir ittifaktır. Ama bu ittifak, ilkeler ittifakı değil, ilkesizler ve ilkesizlikler ittifakıdır. Bu ittifak, şeffaf, dürüst, ahlaki ve meşru bir ittifak değildir” dedi. Bozdağ, “Geçmişte HDP’nin başarısı için dua/destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı.15 Milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon; geçmişte Güneş Motel de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018’de tekrarı anlamına geliyor mu?/gelmiyor mu? Ne dersiniz?” mesajlarını paylaştı.