CHP: ‘İntikam Alınıyor’

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.”

Hazinedar ile birlikte iki Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi'nin görevden alındığını yazılı bir açıklamayla duyuran bakanlık, bu kararın Mal Varlığı ve FETÖ soruşturmaları kapsamında alındığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Beşiktaş Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'i görevden aldı. İçişleri Bakanlığı bu kararıyla İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi elinde tuttuğu ikinci ilçenin daha başkanını görevden uzaklaştırmış oldu.

"Sipahi ve Kırışgil hakkında da soruşturmalar var”

Anayasa'nın 127. Maddesi'nin İçişleri Bakanı'na verdiği yetki kapsamında görevden uzaklaştırılan isimlerden Hüseyin Avni Sipahi hakkında ise ”yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialar ilgili yürütülen soruşturmalar” olduğu belirtildi.

Görevden uzaklaştırılan diğer belediye meclis üyesi Çetin Kırışgil'in ise "kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulduğu” ifade edildi.

Yarkadaş: "Bu bir misilleme”

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'li belediyelere yapılan operasyonun intikam amaçlı olduğunu söyledi.

Amerika'nın Sesi'ne değerlendirmelerde bulunan Yarkadaş, Ataşehir Belediye Başkanı'mız Man adası belgelerini açıkladıktan sonra görevden alındı. Dün de Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı ABD'de suçlu bulundu ardından Beşiktaş Belediye Başkanı'mız görevinden uzaklaştırıldı. Bu meseleler kamuoyunda konuşulmasın, tartışılmasın isteniyor. Yapılan şey bir dengelemedir hatta CHP'ye Man adası belgeleri misillemesidir. Şu anda belediyenin önüne gidiyoruz. ‘Sokakta ayak kırın' diyen bir İçişleri Bakanının olduğu ülkede hukuk içinde siyasi mücadelemizi veriyoruz” dedi.

Yarkadaş, içişleri bakanlığının CHP'li üç veya dört belediye başkanını daha görevden almak için çalışma yaptığına yönelik duyum aldığını ifade etti.