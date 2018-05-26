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CHP: Kürt sorununu 4 yılda çözeceğiz

26.05.2018 15:52 | Son Güncelleme

Partisinin seçim bildirgesini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu dört yılda çözecekleri vaadinde bulundu.

CHP: Kürt sorununu 4 yılda çözeceğiz

Kılıçdaroğlu partisinin ekonomi reçetesini de açıkladı.Türkiye'de seçim kampanyaları tüm hızıyla sürerken ana muhalefet partisi CHP, Ankara'daki Marriott Otel'de düzenlediği toplantıda hem seçim bildirgesini sundu ve hem de milletvekili aday tanıtımını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sunulan seçim bildirgesinde ekonomi ve Kürt sorununa ilişkin çözüm vaatleri öne çıktı.

Konuşmasında Türkiye'nin beş temel sorununu çözeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisinin büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "AKP nin seçim bildirgesi ranta dönük, bizimki insana ve üretime dönük, siyah ve beyaz kadar farklı” diyerek geleceği planlayacak İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu adıyla yeni bir kurum kuracaklarını duyurdu.

Vergi ve sigorta borcu olmayan tüm KOBİ'lere ödediği vergi ve prim kadar bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu "Bu proje gerçekleştiğinde devlet vergi ve sigorta primini zamanında toplar. Tahsil edilemeyen bütçe geliri 322 milyar liradır. Üretime dönük bundan daha güzel proje Türkiye tarihinde yazılmamıştır" şeklinde konuştu.

Tarımda kurucu ayarlara dönüş

Konuşmasında Batı'nın egemen güçlerinin Türkiye tarımını çökerttiğini savunan Kılıçdaroğlu vaatlerini şöyle anlattı: "Tarımda cumhuriyetin kurucu ayarlarına yeniden döneceğiz. Fiskobirlik, Çukobirlik, Tariş'i yeniden ayağa kaldıracağız. Fındıkta dünya lideriyiz, Karadenizli'ye fındık borsasını kuracağız. Fiyatı Türkiye belirleyecek. Çiftçiye mazot 3 TL'den vereceğiz. Beş yıl içinde bütün kırsala 40 bin ziraat mühendisi ve teknisyeni atayacağız.”

Kılıçdaroğlu, CHP'nin ağırlıkta olduğu bir parlementoda çiftçilerin borçlarının faizlerini son kuruşuna kadar sileceklerini ve Türkiye'yi tarımda dünya lideri yapacaklarını ileri sürdü.

Kürt sorununun çözüm adresi parlemento

Seçim bildirgesi çerçevesinde toplumsal barış başlığı altında Kürt sorununa da değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu,

"İsterseniz buna Kürt sorunu, isterseniz toplumsal barış sorunu deyin, bu sorunun çözüm yeri TBMM'dir" dedi.

Bu sorunu 35-40 yıldır çözemeyenlerin siyasiler olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "İnsana insan olduğu için değer vereceğiz. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkese eşit davranacağız. Ben hangi haklara sahipsem, Hakkari'deki, Rize'deki, Tekirdağ'daki vatandaş da aynı haklara sahip olacak. Bu sorunu kim çözecek. Cevabı çok basit. Bu işi demokrasiye inanan, terörle mücadeden ödün vermeyecek, birlikte yaşamaya inanan kişiler çözer. 16 yıldır çözemedin, 4 yılda çözeceğiz" şeklinde konuştu.

CHP'nin seçim bildirgesinde de haklarında hüküm verilmemiş milletvekillerin tutuksuz yargılanması için gereken yasal düzenlemenin hızla yapılacağı sözü verildi.

Kürt sorunun çözümü için dört temel ilkeleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Samimi dürüst olunacak. Gizli kişisel bir ajandaya sahip olmayacaksınız. Millete hesabını veremeyeceğiniz vaat ve angajmanlarda bulunmayacaksınız. Millete her aşamada bilgi vereceksiniz. Bunları yaparsanız tüm sorunları çözersiniz” diye konuştu.

Seçim vaatleri

CHP'nin seçim bildirgesinde yer alan vaatlerinden bazıları:

- OHAL ile birlikte uygulamaya giren ‘yasadışı ve keyfi' yurtdışı çıkış yasaklarına son verilecek.

- KHK ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uygulamalarına son verilecek.

- Medyada tekelleşmeye son verilecek.

- Basın ilan Kurumu ve RTÜK yeniden yapılandırılarak, basın sendikalarının temsilcileri atanacak.

- Passolig ve e-bilet son bulacak.

- Toplamda 4 milyon 210 bin ek istihdam yaratılacak. En düşük emekli aylığı bin 500 TL olacak.

- Merkez Türkiye Projesi ile üretim ve dağıtım üssü olacak.

- 135'i Doğu ve Güneydoğu'da olmak üzere kalkınmada öncelikli bölgelere 400 kamu işletmesi kurulacak.

- Beş yılda 20 milyar dolarlık ek kamu yatırımı ile 70 milyar dolarlık katma değer yaratılacak.

- Okullar tam gün olacak. Tüm öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak.

- Okula başlama yaşı 72 aya çıkarılırken 1 yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim ve 4 yıl ortaöğretim modeliyle yeniden yapılandırılacak.

- Öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye verilecek ve tüm öğretmenlere 3 in 600 ek gösterge verilecek.

-YÖK kalkacak.

Aslı IŞIK / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

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