CHP: Kürt sorununu 4 yılda çözeceğiz

Kılıçdaroğlu partisinin ekonomi reçetesini de açıkladı.Türkiye'de seçim kampanyaları tüm hızıyla sürerken ana muhalefet partisi CHP, Ankara'daki Marriott Otel'de düzenlediği toplantıda hem seçim bildirgesini sundu ve hem de milletvekili aday tanıtımını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sunulan seçim bildirgesinde ekonomi ve Kürt sorununa ilişkin çözüm vaatleri öne çıktı.

Konuşmasında Türkiye'nin beş temel sorununu çözeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisinin büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "AKP nin seçim bildirgesi ranta dönük, bizimki insana ve üretime dönük, siyah ve beyaz kadar farklı” diyerek geleceği planlayacak İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu adıyla yeni bir kurum kuracaklarını duyurdu.

Vergi ve sigorta borcu olmayan tüm KOBİ'lere ödediği vergi ve prim kadar bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu "Bu proje gerçekleştiğinde devlet vergi ve sigorta primini zamanında toplar. Tahsil edilemeyen bütçe geliri 322 milyar liradır. Üretime dönük bundan daha güzel proje Türkiye tarihinde yazılmamıştır" şeklinde konuştu.