CHP Kurultayı: İnce, Kılıçdaroğlu'na karşı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun karşısında yaşanan mükerrer oy tartışması sonrasında adaylığı kesinleşen Muharrem İnce var.Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36’ncı Olağan Kurultayı'nın ilk gününde ortaya atılan mükerrer oy iddiaları sonrasında genel başkan adaylığı tartışılan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adaylığı kesinleşti. CHP genel başkanlığı için İnce ve CHP’nin halihazırdaki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. "Adalet ve cesaret” temasıyla toplanan CHP Kurultayı'nda bugün genel başkan seçimi yapılacak. Yarın da 60 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. Genel başkanlık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve eski Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk aday adaylıklarını açıklamışlardı. Delegelerin en az yüzde 10'undan oy alması gereken aday adaylarından sadece Kılıçdaroğlu ile İnce bu imzayı toplayabildi.

Muharrem İnce’nin adaylığında imza tartışması aşıldı Ancak daha sonra Muharrem İnce’nin adaylığı ile ilgili bir tartışma başladı. İnce'nin ilk etapta delegelerin 164'ünden imza aldığı ve o sebepten gerekli olan imza barajını aştığı tespit edilerek genel başkan adayı olarak kabul edildi ve kürsüde delegelere hitap etmesine izin verildi. Ancak daha sonra İnce'nin imza listesindeki 49 imzanın mükerrer olduğu iddia edildi. Kurultay Başkanlık Divanı’nın 49 mükerrer imzayı geçersiz sayması durumunda İnce’nin adaylığı düşebilecekken, Doğan Haber Ajansı’nın geçtiği habere göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesi sonrasında İnce resmen aday oldu. Kılıçdaroğlu: Türkiye beş temel sorunla karşı karşıya Kurultay'da konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin günümüzde beş tane ana sorun ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu sorunların Kürt sorunu, demokrasi, ekonomi, eğitim ve dış politika konularında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu çözebilecek tek partinin CHP olduğunu ifade etti.

Dış politikanın "milli" olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Lozan antlaşmasının Türkiye'nin "tapu senedi" olduğunu söyledi. CHP lideri, "(Lozan'ı) Tartışmaya açanlara şu soruyu soruyorum; Sen Sevr'i mi özledin, onu mu istiyorsun. Lozan'ı kanla, gözyaşıyla aldık. Acıyla aldık. Türkiye'nin sınırları, birileri lütfettiği için böyle bir tablo yaşanmadı. Verdiğimiz milli Kurtuluş Savaşı'nın onur belgesidir. O onur belgesini hiç kimseye tartıştırtmayız" diyerek konuştu. Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyona da değinen Kılıçdaroğlu, "Durup duruken Suriye'nin iç işine karıştık. Hükümete açık ve net bir çağrı yapıyorum. Suriye hükümetiyle derhal temasa geçin. Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa Suriye devletiyle ilişki kurmak gerekiyor” dedi. Dış politika gibi eğitimin de "milli” olması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidara geldiğinde ekonominin temel bir sorun olmadığını, ancak günümüzde durumun "son derece vahim” olduğunu belirtti.