CHP'li Erdal Aksünger'den şoke eden Rıza Sarraf iddiası: Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz

CHP'li Aksünger, ABD 'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf 'ın bir avukatla yaptığı görüşmede, "Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz. Hatta en önemli olan kişi bile var." dediğini ifade etti.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ABD 'nin İran'a karşı yaptırımlarını delme suçlamasıyla tutuklanan ve yargılama sürecinde itirafçı olan Rıza Sarraf 'ın 2 hafta önce bir avukatla görüşmesinde alınan notları aktardı.
Aksünger, "Çok yakın bir tarihte, bir hukukçu arkadaşım Rıza Sarraf 'la görüştü. Görüşmeden aldığı notları da bana gönderdi. İtirafçı olduğu için, FBI'den Marshall'cıların denetimine geçiyor. Marshall'cılar, tanık koruma programını yürüten ve başkanlığa bağlı bir ekip." diyerek sözlerine başladı.
'BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ İLETMİŞ'
"Benimle de görüşmek istediğini iletmiş ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset yapan birisi olarak onunla görüşmem." diyen Aksünger, Sarraf'ın notlarında, şunları söylediğini ifade etti:
RIZA SARRAF: İSMİNİ VERMEDİĞİM KİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM
"Ben tutukluyken, konuşmamamı ve en kısa sürede beni dışarı çıkaracaklarını yetkililer gelip bana bildirdiler. Konuştuktan sonra da beni temizlemeye kalktılar. Bıçaklı saldırıya uğradım. Beni cezalandırmak için ve daha fazla konuşmamı engellemek için kızımın yurtdışına çıkmasına ve beni görmesine izin vermiyorlar. Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz. Başkaları da var. Hatta en önemli olan kişi bile var. Ben çıktıktan sonra yurda döneceğim. Şimdiye kadar ismini vermediğim kişiler hakkında da rüşvet almaktan suç duyurusunda bulunacağım."
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