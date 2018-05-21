CHP milletvekili adayları: Sızan liste 'hayalkırıklığı' yarattı

Dışarıya sızan ilk bilgilere göre, CHP'nin aday listesinde kamuoyunun son dönemde adını sıkça duyduğu bazı kadın milletvekilleri yer almıyor.

Seçimlerin erkene çekilmesi nedeniyle önseçim yapılamayan CHP'de Kılıçdaroğlu'nun ve yakın ekibinin tercihleri belirleyici olduğu belirtiliyor.

CHP'nin listesinin bazı bölümleri YSK'ya sunulmadan önce dışarıya sızdı. Ayrıca şahsi Twitter hesapları üzerinden attıkları mesajlarla listede yer almadıklarını söyleyen bazı mevcut milletvekilleri de var.

Seçime katılacak siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları gerekiyor. Milletvekili kesin aday listeleri ise 30 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak.

Listede son dönemde farklı alanlardaki faaliyetleriyle ön plana çıkan bazı kadın milletvekillerinin yer almadığı görülürken, Saadet Partisi'ne de kontenjan ayrıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Pazar günü yaptığı toplantıda 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesi belirlendi.

Bunların başında İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke geliyor. Akademisyen olan Böke, 2015 yılında ilk kez milletvekili seçildi. CHP'nin ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığını ve parti sözcülüğünü yaptı. Mayıs 2017'de bu görevlerinden istifa etti.

Böke, Şubat ayında yapılan CHP kongresine İstanbul milletvekili İlhan Cihaner ile birlikte "Gelecek İçin Biz" adlı muhalif bir oluşumun başını çekti.

Böke, olağanüstü hal döneminde olağan muhalefetin yapılamayacağını savunduklarını söyledi ve "Bu doğrultuda CHP, Meclis'te olağan dönemin yasama faaliyetini sürdürme anlayışına son vermeli. OHAL rejimi sona erene, asgari demokratik bir ortama geçilene kadar ve adil, güvenli bir seçim ortamı sağlanana dek Meclis'te aktif boykot, Meclis çalışmalarından çekilme ve benzeri demokratik araçlar parti kurullarında ciddi şekilde değerlendirilmeli" dedi.

Liste dışı kalan bir diğer kadın milletvekili de tıp doktoru Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer. Biçer, 2017 yılında Manisa'da bir askerin yaşamını yitirdiği, yüzlercesinin de hastaneye kaldırıldığı zehirlenme olayı sırasında hastaneden Twitter ve Periscope üzerinden yaptığı canlı yayınlarla kamuoyunun dikkatini çekti.