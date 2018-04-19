CHP: ‘OHAL Şartlarında Seçim Mertçe Değil’

İktidar cephesinin Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için 24 Haziran tarihini açıklamasının ardından CHP, seçime hazır olduğunu bildirdi, bununla birlikte olağanüstü hal kaldırılmalı çağrısını yineledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçim açıklaması yapılmasına ilişkin “Dün tek adam koalisyonun sözcüsü Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı. Erdoğan’ın ne diyeceği merak edildi. Koalisyon sözcüsü 26 Ağustos demişti. Büyük ortak çıktı ve dedi ki 24 Haziran’da seçim yapacağız” açıklaması yaptı.
Erdoğan’ın ve AKP’nin ne dediğiyle ilgilenmediklerini kaydeden Tezcan, CHP olarak seçime hazır olduklarını ifade ederek, Erdoğan ve AKP’nin ülkeyi yönetemediği için seçime gitmek zorunda olduğunu savundu. Tezcan, “Yönetemiyorsunuz, Euro’nun, Dolar’ın ateşini düşüremiyorsunuz. Dışarıda Türkiye’yi rezil ettiniz, dış politikada sabah söylediğinizle akşam söylediğiniz birbirinden farklı. Yönetemiyorsunuz” görüşünü aktardı.
CHP’nin seçimlere hazırlık açısından geç kalmadığını da savunan Tezcan, seçim sürecinde hazırlık kaygısı duymayacaklarını belirterek, ancak millet açısından 24 Haziran’a ilişkin yegane itiraz noktasını OHAL olarak işaret etti. Tezcan, “Kavgada bile mertçe olanı makbuldür. Seçimle ilgili bir şey söylemiyoruz ama bu milleti OHAL şartları altında seçime sürüklemeye hakkınız yok. Bugün OHAL tezkeresini reddetme zorundadır” dedi.
Tezcan, erken seçim tablosunda 2 ay içerisinde seçime gidilecekken CHP Parti Tüzüğü açısından milletvekili adaylarını belirlemek için “ön seçim” yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine ise, “Milletvekillikleri için aday belirleme yöntemlerimiz tüzükte belli. Parti Meclisimiz buna karar verecektir” diye konuştu.
Türkiye’nin gündeminde, “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı böylesine az süre içerisinde kim olacak?” sorusu da mevcut. Bu noktada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday gösterileceği iddiası kulislerde.
CHP’nin adayı konusunda ise Tezcan, yine parti yetkili organlarında karar verileceğini söylemekle yetindi.
SP: "Erken değil baskın seçim yapılıyor"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, Twitter aracılığıyla 24 Haziran tarihi değerlendirdi. Karamollaoğlu, “Açıklanan tarih, erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi, Ak Parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok. Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik, yine söylüyoruz: Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır” dedi.
Ancak seçime hazırlıklı oldukları yönünde de mesajlar paylaşan Karamollaoğlu, partili gençlerle bugün çekindiği bir kare fotoğrafı da Twitter’da “Hazır mıyız gençler?” diyerek paylaştı.
YSK: “Seçim takvimini 1-2 gün içerisinde tamamlarız”
Bu arada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’den “seçime hazırız” mesajı geldi. Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, “YSK olarak bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur, yapılanmamızı tamamlarız, şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamamdır. Bundan sonraki aşamada genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması ve yurtdışındaki yapılanma işlemlerimiz olacak. Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. 1-2 gün içinde tamamlayıp, süreci işleteceğiz. Sürecin işletilmesi açısından YSK’da süre sıkıntısı yoktur” diye konuştu.
Erken seçim teklifi yarın Anayasa Komisyonu’nda olacak
Güven’in işaret ettiği seçim sürecini başlatmak üzere TBMM’nin “seçim” kararı alması gerekiyor. Bu amaçla “ittifak” partileri AKP ve MHP, ortaklaşa imza attıkları seçim yasasıyla ilgili yasa teklifini de jet hızıyla TBMM’ye taşıdı.
TBMM Başkanlığı’na sunulan seçim teklifinde, AKP Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı, İlknur İnceöz, Bülent Turan ve Mehmet Muş ile MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay Erhan Usta'nın imzası bulunuyor.
Teklif, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonunda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.
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