CHP: ‘OHAL Şartlarında Seçim Mertçe Değil’

İktidar cephesinin Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için 24 Haziran tarihini açıklamasının ardından CHP, seçime hazır olduğunu bildirdi, bununla birlikte olağanüstü hal kaldırılmalı çağrısını yineledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçim açıklaması yapılmasına ilişkin “Dün tek adam koalisyonun sözcüsü Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı. Erdoğan’ın ne diyeceği merak edildi. Koalisyon sözcüsü 26 Ağustos demişti. Büyük ortak çıktı ve dedi ki 24 Haziran’da seçim yapacağız” açıklaması yaptı. Erdoğan’ın ve AKP’nin ne dediğiyle ilgilenmediklerini kaydeden Tezcan, CHP olarak seçime hazır olduklarını ifade ederek, Erdoğan ve AKP’nin ülkeyi yönetemediği için seçime gitmek zorunda olduğunu savundu. Tezcan, “Yönetemiyorsunuz, Euro’nun, Dolar’ın ateşini düşüremiyorsunuz. Dışarıda Türkiye’yi rezil ettiniz, dış politikada sabah söylediğinizle akşam söylediğiniz birbirinden farklı. Yönetemiyorsunuz” görüşünü aktardı. CHP’nin seçimlere hazırlık açısından geç kalmadığını da savunan Tezcan, seçim sürecinde hazırlık kaygısı duymayacaklarını belirterek, ancak millet açısından 24 Haziran’a ilişkin yegane itiraz noktasını OHAL olarak işaret etti. Tezcan, “Kavgada bile mertçe olanı makbuldür. Seçimle ilgili bir şey söylemiyoruz ama bu milleti OHAL şartları altında seçime sürüklemeye hakkınız yok. Bugün OHAL tezkeresini reddetme zorundadır” dedi.

Tezcan, erken seçim tablosunda 2 ay içerisinde seçime gidilecekken CHP Parti Tüzüğü açısından milletvekili adaylarını belirlemek için “ön seçim” yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine ise, “Milletvekillikleri için aday belirleme yöntemlerimiz tüzükte belli. Parti Meclisimiz buna karar verecektir” diye konuştu. Türkiye’nin gündeminde, “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı böylesine az süre içerisinde kim olacak?” sorusu da mevcut. Bu noktada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday gösterileceği iddiası kulislerde. CHP’nin adayı konusunda ise Tezcan, yine parti yetkili organlarında karar verileceğini söylemekle yetindi. ​SP: "Erken değil baskın seçim yapılıyor" Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, Twitter aracılığıyla 24 Haziran tarihi değerlendirdi. Karamollaoğlu, “Açıklanan tarih, erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi, Ak Parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok. Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik, yine söylüyoruz: Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır” dedi.