CHP OHAL’e karşı sokağa indi

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün Türkiye’nin 81 ilinde “OHAL’e hayır” sloganıyla oturma eylemleri düzenledi. Oturma eylemlerine ülke genelinde on binlerce kişi katılırken, Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da eylemin merkezi Taksim Meydanı oldu. Taksim Meydanı’nın İstiklal Caddesi ile buluştuğu noktada toplanan vatandaşlar, cadde üzerinde oturarak ve slogan atarak OHAL uygulamalarını protesto ettiler. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı protestoda “Hak, hukuk, adalet”, “Susma haykır, OHAL’e hayır”, “OHAL değil, demokrasi” şeklinde sloganlar atıldı.

“OHAL’in kaldırılmasını istiyoruz”

Oturma eylemine katılan vatandaşlardan biri olan emekli Uğur Ünal, DW Türkçe’nin “Neden buradasınız?” sorusuna, şu yanıtı verdi: "Bugün buraya ülkem için, halkım için, Cumhuriyet için geldim. OHAL’in artık kaldırılmasını istiyorum.”

AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkede ağır bir baskı ortamı yaratmasından şikayetçi olduğunu dile getiren Ünal, “Artık çocuğumuz, torunumuzun geleceği için korkar hale geldik. Erdoğan’dan korkuyoruz, bunu açık şekilde söylüyorum” dedi. Ünal, Türkiye’nin geleceği için en kısa zamanda OHAL’in kaldırılıp demokrasiye geçilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “Korkarak yaşamak istemiyoruz, artık bu baskılar bitsin.”