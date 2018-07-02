CHP: 'Seçimlerde Hile Yok’

24 Haziran seçimlerinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen muhalefet partilerinin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte oluşturdukları Adil Seçim Platformu’nun kurduğu sistemin ne kadar çalıştığı, ıslak imzalı kaç tutanak toplandığı, toplanan ıslak imzalı tutanakların ne kadarının Anadolu Ajansı ve YSK verileriyle karşılaştırıldığı hala tartışılıyor.

Eleştirilerin odağındaki Cumhuriyet Halk Partisi ise seçim sonuçlarının tartışmaya açık olmadığında ısrarcı.

Muharrem İnce: İnsanları sokağa davet etmem için belgelenmiş bir hırsızlık olması lazım

Seçim gecesi açıklama yapmayan ancak Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya’nın whatsapp’tan yazdığı soruya “adam kazandı” yanıtını veren ve seçimin ertesi günü “Seçim sonucunu kabul ediyorum. Arada 10 milyon fark var. Kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok” açıklaması yapan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün de Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman’a verdiği röportajda bu sözlerinin arkasında durdu:

“Hile olabilir mi? Olabilir! Olmuş mudur? Olmuştur. Peki yüzde 50.1’e yüzde 50.06 gibi bir sonuç var mı ortada? Yok. Ortada kazanılmış bir seçim var. Rakibim -mutlu olalım, olmayalım- seçimi kazanmış. Bana diyorlar ki, “İnsanları sokaklara niye davet etmedin!” Neden edeyim? Etmem için ortada belgelenmiş bir hırsızlık olması lazım. Var mı? Yok! Partinin ıslak imzalı tutanakları var. Tutuyor mu? Tutuyor. Tekrar ediyorum, hırsızlık olmuş mudur? Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de olmuştur! Ama sonucu değiştirecek bir hırsızlık değil, bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bahane üretmem. Ben 15 milyon oy almışım, rakibim 25 milyon.”