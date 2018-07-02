CHP: 'Seçimlerde Hile Yok’

24 Haziran seçimlerinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen muhalefet partilerinin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte oluşturdukları Adil Seçim Platformu’nun kurduğu sistemin ne kadar çalıştığı, ıslak imzalı kaç tutanak toplandığı, toplanan ıslak imzalı tutanakların ne kadarının Anadolu Ajansı ve YSK verileriyle karşılaştırıldığı hala tartışılıyor.
Eleştirilerin odağındaki Cumhuriyet Halk Partisi ise seçim sonuçlarının tartışmaya açık olmadığında ısrarcı.
Muharrem İnce: İnsanları sokağa davet etmem için belgelenmiş bir hırsızlık olması lazım
Seçim gecesi açıklama yapmayan ancak Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya’nın whatsapp’tan yazdığı soruya “adam kazandı” yanıtını veren ve seçimin ertesi günü “Seçim sonucunu kabul ediyorum. Arada 10 milyon fark var. Kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok” açıklaması yapan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün de Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman’a verdiği röportajda bu sözlerinin arkasında durdu:
“Hile olabilir mi? Olabilir! Olmuş mudur? Olmuştur. Peki yüzde 50.1’e yüzde 50.06 gibi bir sonuç var mı ortada? Yok. Ortada kazanılmış bir seçim var. Rakibim -mutlu olalım, olmayalım- seçimi kazanmış. Bana diyorlar ki, “İnsanları sokaklara niye davet etmedin!” Neden edeyim? Etmem için ortada belgelenmiş bir hırsızlık olması lazım. Var mı? Yok! Partinin ıslak imzalı tutanakları var. Tutuyor mu? Tutuyor. Tekrar ediyorum, hırsızlık olmuş mudur? Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de olmuştur! Ama sonucu değiştirecek bir hırsızlık değil, bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bahane üretmem. Ben 15 milyon oy almışım, rakibim 25 milyon.”
İnce eşinin kaçırıldığı, kendisinin tehdit edildiği yönünde sosyal medyada yer alan iddiaları “deli saçması” olarak niteleyerek, o akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmediğini net bir şekilde açıkladı.
Tezcan: Oy çalındı demek pek mümkün değil
CHP cephesinde seçim sürecinin ve seçim gecesinin bir diğer önemli ismi kuşkusuz CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’dı. Seçim akşamı saat 19.15’te yaptığı ilk açıklamada Erdoğan’ın oyların %46’sını İnce’nin ise %40’ını aldığın söyledikten sonra saat 22.09’da yaptığı ikinci açıklamada “tabloya göre, seçimtura kalmış gözüküyor” diyen Tezcan, bugün Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada saat 00.30’da son açıklamada kendi verilerinde seçimin bittiğini gördüklerini ifade etti.
Tezcan, “YSK ve ajansın verilerini, bize gelen verilerimizle de analiz ettik. Seçimin ikinci tura kalmadığını kendi sistemimizden de gördük. Meydanlarda müthiş bir gerilim vardı. ‘Kimse tahriklere kapılmasın' uyarısında bulunduk. Çatışma olmaması için teyakkuz halindeydik. Önceki seçimlere göre oy çalındığı iddiaları da az. Gelen ıslak imzalı tutanaklara dayalı olarak sayım sonuçları topladık. Sayımdan kaynaklanan, sonucu etkileyecek bir rakam yok. Bizim topladığımız ıslak imzalı tutanaklarla YSK tutanakları örtüşüyor. ‘Oy çalındı’ demek pek mümkün değil” dedi.
Adıgüzel: Adil seçim platformu verileri, karşılaştırmalı sonuçlar ve müşahitlerin veri girişiyle ilgili raporlar hazırlıyoruz
CHP’nin Bilgi ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de İnce ve Tezcan’la aynı görüşte.
Seçim için 600 bin müşahit atadıklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, yaptıkları analizlerin seçim sonuçlarında anlamlı bir fark olmadığını belirtirken Adil Seçim Platformu’nun 19.45 ile 21.15 arasında sonuç açıklamamasını veri akışındaki sorunlara bağladı.
Amerika’nın Sesi’nin konuştuğu Adıgüzel, “O gece 12 itibariyle %80 sonucu topladık. Kendi iç takip sistemimiz de çalıştı. Verileri topladık. Adil Seçim Platformu’nun app’inde sorunlar yaşandı. Aslında saat 6.45’te veriler gelmeye başladı ancak doğu ve güneydoğudan gelen verilerde aksama yaşandı. Telefonla veri giren arkadaşlar sorun yaşadılar. Bu da bütün sistemi bir süre alabora etti. Ancak bizim tespit ettiğimiz bir saldırı olmadı. Okul sorumlularımızdan bize gelen verileri YSK’dan gelenlerle eşleştiriyoruz. Bununla ilgili bir rapor hazırlıyoruz. Ayrıca yine veri akışında yaşanan sorunlarla ilgili de rapor hazırlıyoruz. Bizim 188 bin sandıkta görevlendirdiğimiz müşahitlerin görevini yapıp yapmadıklarını da başka bir raporla ortaya koyacağız” dedi.
Adil Seçim Platformu’na sorulan sorular yanıt buldu mu?
Ancak CHP’li siyasetçilerden gelen bu açıklamalar muhalif kamuoyunda hala tatminkar bulunmuyor.
Seçimlerde müşahit olarak görev yapan Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Şafak Sarı’nın “18.30 gibi tutanağın fotoğrafını çekerek ASP uygulamasıyla göndermeye çalıştım ancak 20.30’a kadar gönderemedim, benim okulumda sadece iki CHP’li de aplikasyon vardı, CHP’liler uygulamayı bilmiyorlardı, HDP’liler aplikasyonu yüklemedi” yorumları yanıt bulmuş değil.
Oya Özarslan: Ham datalar, ıslak imzalı tutanaklar açıklanmalı aksi taktirde muhalif kesim sandığa gitmeyebilir
Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan ise daha büyük bir soruna işaret ediyor.
Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Özarslan, “Komplo teorilerine şüpheyle yaklaşıyorum. Ama mesela MHP’nin oylarının arttığı doğu ve güneydoğudaki tutanakları görmek lazım. Herkesin kafasındaki soruların yanıt bulması için ham verilerinin, ıslak imzalı tutanakların CHP, HDP, Oy ve Ötesi, Adil Seçim Platformu tarafından açıklanması gerekir. Aksi taktirde bundan sonra insanlar yalnız sandığı tutmaktan değil sandığa gitmekten de vazgeçebilir. Üstelik önümüz yerel seçimler. Bu kuşkuların mutlaka giderilmesi gerekir” dedi.
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