CHP: Stant saldırısında ağır yaralanan bir gençlik kolu üyemiz yoğun bakımda

İstanbul Büyükada'da Pazar sabaha karşı bir grubun seçim standlarına yönelik saldırısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolu üyesi Vedat Demir ağır yaralandı.

CHP'nin BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre olay, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 01:30 sıralarında Büyükada'daki CHP seçim çadırında meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirsiz bir grup Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) standına saldırarak, standı yıkma girişiminde bulundu.

Yan tarafta bulunan CHP standında görevli 28 yaşındaki Vedat Demir ile 19 yaşındaki Sedat Şahin ile çevredeki esnaflar olaya tepki gösterdi.

Çıkan kavgada iki CHP Gençlik Koları üyesi bıçakla yaralandı.

Ağır yaralanan Demir iki kez ameliyat oldu, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Şahin ise olayda hafif yaralandı.

https://twitter.com/ccanannnnnn/status/1008443392563580928

Doğan Haber Ajansı (DHA), kavgada 3 kişinin daha darp edilerek yaralandığını bildirdi.

DHA olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bir kişi Pazar günü tutuklandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve saldırıya uğrayan partililer konuyla ilgili Pazartesi günü bir basın açıklaması düzenleyecekler.

