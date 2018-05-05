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CHP Tabanı Dışındaki Seçmenlere Ulaşmaya Çalışıyor

05.05.2018 20:57 | Son Güncelleme

Uzmanlar, Muharrem İnce'nin seçimlerde başarı şansı yakalayabilmesi için Erdoğan'a sadık muhafazakar ve dindar tabandan oy toplaması gerektiği ve yüzde 10 civarında oy oranına sahip olan HDP'nin desteğini almanın hayati önem taşıdığını kaydediyor

CHP Tabanı Dışındaki Seçmenlere Ulaşmaya Çalışıyor

Muhalefet partileri, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yarışacak adaylarını açıkladı.

Ana muhalefet partisi CHP, Erdoğan'ı en çok eleştiren isimlerin başında gelen Yalova milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanlığına aday gösterdi.

Ankara'da kendisine destek veren partililere seslenen İnce, CHP rozetini çıkararak yerine Türk bayrağı rozeti taktı ve ”80 milyonun, sağcıların, solcuların, Alevilerin, Sünnilerin, Türklerin, Kürtlerin Cumhurbaşkanı olacağım. Ben tarafsız cumhurbaşkanı olacağım” şeklinde konuştu.

54 yaşındaki eski fizik öğretmeni İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmış akıllıca bir seçim olarak görülüyor. Sosyal medyada oldukça aktif bir şekilde faaliyet gösteren İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Twitter'da en çok takipçiye sahip olan siyasetçi. İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması üzerine Twitter'da #İNCEdenDemokrasiGelecek hashtag'i, 4 Mayıs Yıldız Savaşları gününe atfedilen #StarWarsDay hashtag'inden sonra küresel çapta en çok izlenen başlık oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenlerse Ramazan ayında ailesiyle birlikte bira içtiğini iddia ettikleri İnce'nin fotoğrafını çeşitli sosyal medya platformlarında yayınlamakta gecikmedi.

15 yıldır seçim kaybetmeyen Erdoğan, CHP'yi sık sık din karşıtı bir parti olarak nitelendiriyor.

Muharrem İnce ise muhafazakar seçmenlere erişmek amacıyla Ramazan ayı boyunda her sabah saat 01.30'da, sahur vaktine denk gelecek toplantılar düzenleyeceğini duyurdu.

Uzmanlara göre İnce'nin seçimlerde başarı şansı yakalayabilmesi için Erdoğan'a sadık muhafazakar ve dindar tabandan da oy toplaması gerekiyor.

Muhafazakar yazar Mustafa Akyol, İngilizce Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ”Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP, kendi 25'lik seçmen tabanı dışında sıfır cazibesi olan bir cumhurbaşkanı adayı çıkararak bir kez daha seçimleri kazanmaya yönelik hiçbir vizyonu olmadığını gösterdi,” dedi.

Ancak CHP, dindar seçmenlere elini uzatmak için bazı adımlar atıyor. CHP'nin İslamcı köklere dayanan Saadet Partisi'nin de içinde bulunduğu dörtlü seçim ittifakı için girişimde bulunması, bunun en açık örneği.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise TBMM'de grubu olmadığı için aday olması amacıyla 100 bin imza toplaması gereken Karamollaoğlu'na destek elini uzattı ve parti üyelerini, Karamollaoğlu'nun adaylığını desteklemeye çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura uzaması durumunda Karamollaoğlu'nun desteğini garantilemek, CHP'nin adayı Muharrem İnce açısından Erdoğan'ın muhafazakar seçmen tabanını cezbetmenin en iyi yolu olarak görülüyor.

Seçmenlerin yüzde 20'ye yakınını oluşturan Kürt tabanınsa seçimlerin kaderini tayin edecek kitle olacağı öngörülüyor.

İkinci büyük muhalif parti olan HDP de tutuklu eski genel başkan Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Açıklama, İstanbul ve Diyarbakır'da eşzamanlı olarak yapıldı.

Demirtaş'ın açıklamasını Diyarbakır'daki destekçilerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan okudu. Demirtaş, açıklama metninde, ”Bütün baskılara, tehditlere ve saldırılara rağmen, yüreği benimle birlikte atan milyonların bu erdemli duruşu göstermiştir ki, 6 milyon kişinin sığabileceği bir hücre henüz icat edilemedi. Bir buçuk yıldır bu hücrede sizlerle birlikte nefes aldım ve sizlerle birlikte yaşadım. Özgürlük, demokrasi, eşitlik, adalet ve barış değerlerini sizler adına burada da temsil etmeye çalıştım,” şeklindeki ifadelere yer verdi.

Demirtaş cezaevinde olmasına rağmen seçim yasaları uyarınca hüküm giyinceye kadar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabiliyor. Ancak savcıların, 8 Haziran'da hakim karşısına çıkacak olan Demirtaş hakkında ceza kararı çıkması için baskı yapması bekleniyor.

Uzmanlara göre diğer muhalif partilerin HDP'yi seçim ittifakına almaması ve Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dışına itilmesi durumunda HDP seçmeni, seçimi boykot etme çağrısında bulunabilir.

Kürtler ve Kürt partisi HDP'nin seçim ittifakına alınmadığının altını çizen siyaset uzmanı Cengiz Aktar, bunun, muhalefetin Kürtler'e karşı tavrının AKP'ninkinden daha farklı olduğu mesajı verdiğini söylüyor.

Demirtaş'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması lehinde oy kullanan CHP, eski HDP liderinin tutuklanmasının önünü açmıştı. Ancak Muharram İnce, Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı çıkan milletvekillerinden biriydi. İnce'nin bu tavrı, bazı HDP seçmenlerinin beğenisini kazanmıştı.

Uzmanlar, Erdoğan'ı mağlup etmek isteyen adayların başarılı olabilmesi için yüzde 10 civarında oy oranına sahip olan HDP'nin desteğini almanın hayati önem taşıdığını kaydediyor.

Ancak kimi gözlemciler, muhalefet partilerinin güçlü adaylarla yarışa katılmasıyla Erdoğan'ın ilk kez siyasi yelpazenin tamamından rakiplerle mücadele etmek zorunda kalacağı görüşünde. Global Source Partners'dan Atilla Yeşilada, ”Erdoğan, daha önce hiç görmediği karmaşık bir seçim haritasıyla karşı karşıya. Seçimler Erdoğan için daha zorlu olacak” diyor.

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