CHP ‘Tartışmalı’ 24 Haziran Listesiyle Gündemde

Ana muhalefet partisi CHP, milletvekili aday listesi taslağı Pazar akşamı medyaya yansıdığı için Pazartesi günü kesin listesinde yapılan değişiklikler ve aday gösterilmeyen isimler nedeniyle tartışılıyor. CHP’de aday listesine son şeklini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu verdi. CHP, parti tüzüğü gereğince 7 Haziran genel seçimleri ve sonrasındaki 1 Kasım genel seçimlerinde milletvekili aday listesini, parti üyelerince yapılan önseçim sonuçlarına bağlı kalarak oluşturmuştu. Ancak genel seçim tarihinin 24 Haziran olarak öne alınması nedeniyle CHP, zaman darlığından önseçim yapmadı. Bu nedenle aday listesi Kılıçdaroğlu ve belirlediği parti yöneticilerince hazırlandı. Taslak liste, dün gece CHP Parti Meclisi’nde tartışıldı. İtirazlara rağmen son sözü Kılıçdaroğlu söyledi. CHP listesi, Pazar gecesi medyaya yansıyan taslak üzerinden kamuoyunda sıcak tartışmalara yol açtı. Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulan kesin listede ise, Kılıçdaroğlu’nun, bazı eleştirileri gözettiği ve değişiklikler yaptığı görüldü. Özellikle Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasıyla Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen anayasa hukukçusu Profesör İbrahim Kaboğlu’na listede, 9. Sırada yer verilmesi tepki çekmişti. Kaboğlu, asli listede, İstanbul birinci bölgede 1. Sırada aday gösterildi.

Listede “sol görüşe tırpan” iddiası Kılıçdaroğlu’nun CHP’de sol eğilimli isimleri tırpanladığı ve kendisine rağmen Parti Meclisi’ne seçilen bazı isimleri tercih etmediği görüldü. CHP’de Kılıçdaroğlu yönetimine karşı “Gelecek İçin Biz” bildirgesiyle sol muhalif rüzgar estirmesiyle dikkat çeken ve son kongrede Parti Meclisi’ne (PM) seçilen Selin Sayek Böke listeye alındı. Kılıçdaroğlu, kendisi İzmir ikinci bölgede 1. Sırada aday iken; Selin Sayek Böke’yi aynı bölgede 2. Sırada aday gösterdi. Keza Orhan Sarıbal da, Bursa’da 1. Sırada aday yapıldı. Ancak Böke ile birlikte hareket eden İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise liste dışı bırakıldı. Cihaner’in, Saadet Partisi (SP) ile ittifak yapılmasına da sert tepki gösterdiği için listeye alınmadığı kaydedildi. “Gelecek İçin Biz” hareketini destekleyen İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Ali Şeker ise, Pazar günkü taslakta listede yoktu. Pazartesi günü ise Şeker, İstanbul ikinci bölgede 8. Sırada aday oldu. Şeker, geçtiğimiz seçimlerde olduğu üzere İstanbul üçüncü bölgede aday olmayı talep ediyordu ancak Kılıçdaroğlu bu talebi kabul etmedi.

Kılıçdaroğlu’nun “anahtar liste”sinde olmamasına karşın PM’ye seçilenlerden Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Sarı vekil adaylığı listesine alınmadı. Bu isimlerden Ankara’da Necati Yılmaz ve Trabzon’da Haluk Pekşen, 7 Haziran için yapılan CHP’de önseçimde birinci seçilmişlerdi ve böylelikle aday olmuşlardı. Kılıçdaroğlu, PM listesini delmesine rağmen gazeteci kökenli vekil Tuncay Özkan’ı ise, sonrasında Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) almıştı. Kılıçdaroğlu, MYK’daki isimleri çoğunlukla birinci sırada aday gösterdi. Ancak Özkan, taslak listede, İstanbul üçüncü bölgede 4. Sırada idi. Bu durum İzmir Milletvekili Özkan’ın tepkisine yol açtı ve asli listede yapılan değişiklikle Özkan, İzmir birinci bölgede 1. Sırada aday oldu. Eski DİSK Başkanı Kani Beko ise, İzmir birinci bölgede 4. Sırada aday gösterildi. “Milli Görüş” çizgisi listede Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) ile birlikte 24 Haziran seçimlerine “Millet İttifakı” adı altında gidilmesi nedeniyle CHP aday listesinde, bu partiden bazı isimlere yer verdi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, YSK’ya kendi listelerini sunduklarını belirterek, CHP ile böyle bir çalışma yapılmadığını savundu. Ancak CHP listesinde, SP kontenjanı olarak Nazır Cihangir İslam İstanbul üçüncü bölgede 9. Sırada, Ahmet Yıldız, Kayseri 2. Sırada, Abdülkadir Karaduman, Konya 2. Sırada, Hüseyin Şahin Samsun 3. Sırada ve Abdül Kadir Çelebi Trabzon 2. Sırada yer aldı. Bu isimlerden özellikle Nazır Cihangir İslam, geçmişte türban ile TBMM’de milletvekili olması siyasi gerilim yaratan Merva Kavakçı’nın eski eşi olarak kamuoyunda adını duyurmuştu. Prof. Dr. İslam, son olarak OHAL kapsamında Kafkas Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmişti. SP’nin temsil ettiği “Milli Görüş” çizgisinden bu isimlere CHP listesinde yer verilmesi, tartışmaya yol açtı. “Milli Görüş” kökenli ve AKP’nin kurucularından ancak sonrasında iktidara sert muhalefetiyle tanınan Abdüllatif Şener de CHP listesinde olduğu görüldü. Şener, Konya’dan 1. Sırada aday yapıldı. Şener, AKP’deyken memleketi Sivas’tan vekil idi.

Muharrem İnce’nin ekibi meselesi Listede geçmişte Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkanlık yarışı yürüten ancak 4 Mayıs günü CHP Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Muharrem İnce’ye yakın isimler de tartışıldı. Hatta İnce’nin, ses kısıklığı nedeniyle Pazartesi günkü Zonguldak ve Bartın mitinglerini erteleme kararı alması üzerine farklı iddialar ortaya atıldı. İnce ise, CHP içerisinde bölünme görüntüsünü engellemek üzere Zonguldak ve Bartın’a gitmeye karar verdi ve mitingi iptal etmedi. İnce’nin ekibindeki Yaşar Tüzün yine Bilecik’te 1. Sırada, Tanju Özcan yine Bolu’da 1. Sırada, Mehmet Göker yine Burdur’da 1.Sırada ve Emre Köprülü ise yine Tekirdağ’da dördüncü sırada aday gösterildi. Milletvekilleri Namık Havutça, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan ise tekrar aday gösterilmedi. CHP’de 131 mevcut milletvekilinden 55’i liste dışı bırakıldı. Gazeteciler vekillerden Erdem’i tutuklama sinyali Bu arada gazeteci vekiller Barış Yarkadaş ve Eren Erdem, Kılıçdaroğlu’nun listeye almadığı isimler oldu.