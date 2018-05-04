CHP ve HDP adayları kamuoyuna açıklanıyor

CHP'nin adayının Muharrem İnce, HDP'nin adayının da Selahattin Demirtaş olması bekleniyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladığı 18 Nisan gününden bu yana ana muhalefet partisi CHP’de başlayan cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışma bugün sonlanıyor. CHP, üç bin kişilik Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda partililerin de katılacağı büyük bir törenle adayını bugün TSİ 10:00'da resmen açıklayacak. Bu açıklamanın ardından aday ve partili yöneticilerin Ankara Ulus’taki birinci meclis binasının önüne gidip seçim kampanyasını başlatması bekleniyor.

Partilerin cumhurbaşkanı adayı arayışında Ankara’da son iki haftada dikkatlerin en çok yöneldiği parti CHP oldu. CHP’nin tüm muhalefet partilerinin destek vereceği ve AKP tabanından oy alabilecek bir isim konusunda Saadet Partisi ile anlaştığı bilgisi dikkatleri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e çevirmişti. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak için görüştüğü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmemesi ve Gül ismine CHP tabanından gelen tepki muhalefetin çatı aday üzerinde anlaşmasının önünü kapadı.