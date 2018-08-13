CHP ve HDP Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

Türkiye’deki ekonomik gelişmelerden hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutan CHP ve HDP ekonomik durumu tartışmak üzere TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını istedi. He iki partinin sözcüleri bugün yaptıkları basın toplantılarında durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’deki ekonomik tablo için “Dış borçla şişirilmiş ekonomi vatandaşa büyüme olarak sunulmuştur. Milli gelirimiz azalmaktadır. Burada Trump etkisi yoktur” dedi. Eski Hazine Müsteşarı ve ekonomist Öztrak, CHP’de Cuma günü Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) yapılan değişiklik sonrasında ilk kez Parti Sözcüsü olarak kameralar karşısındaydı. Öztrak, basın toplantısında ekonomi, döviz kuru ve ABD’yle ilişkileri ele aldı. Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla Türk ekonomisine etkide bulunulduğunu ancak bunun yıllardır izlenen yanlış ekonomik politikalardan kaynaklandığını söyledi. Öztrak, “ABD’nin tehdidine karşı Türkiye’yi bu kadar açık hale getiren kimdir? Yastık altı döviz ve tehdit yaklaşımı ve alınan polisiye önlemler sorunu daha da büyütmekten başka bir işe yaramaz. Bir an önce güveni artırma zamanıdır. Merkez Bankası ve BDDK’nın aldığı tedbirler likidite sorununu bastırmaya dönüktür. Ama Türkiye’nin kredibilite sorunu vardır” diye konuştu.

Rakamlara bakıldığında Türkiye’nin çok ciddi bir ekonomik krizde olduğunu söyleyen Öztrak, hükümetin 2009 yılında döviz geliri olmayan şirketlere de dövizle borçlanma hakkı tanındığını hatırlattı. Dolayısıyla özel şirket borcunda artış olduğunu anlatan Öztrak, özetle, “Bugüne kadar TL’deki değer kaybına baktığımızda bu Türk şirketlerine yansımıştır. Şimdi borçları ödeme zamanı gelmiştir. Sadece cari açığı çevirmek için 240 milyar dolara ihtiyacımız vardır. 2007 sonrası sıcak parayla şişirmeye dayalı yanlış politikalarla dolarkolik hale getirilmiştir. Dış borçla şişirilmiş ekonomi vatandaşa büyüme olarak sunulmuştur…Milli gelirimiz azalmaktadır. Burada Trump etkisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin de aşağılanmasına asla izin vermeyeceğiz. Ancak Erdoğan gibi geminin kaptan köşkünde oturanlar da işin içinden sıyrılmaya çalışamaz” dedi. Hükümetin yine milyarlarca dolarlık projelere hazine garantisi verdiğini de hatırlatan Öztrak, acilen hazine garantili proje yaklaşımına son verilmesi yine sıra piyasalara güven vermek adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı başka ismin atanmasını istedi.