CHP Yönetimi Lider Değişimine Kapıyı Kapattı

Türkiye’de 24 Haziran’daki genel seçimlerde oy kaybı yaşayan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevinden ayrılmasına yönelik çağrılara merkezi yönetim olumsuz yanıt verdi. CHP adayı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 30,64 oy almasına karşılık CHP’nin yüzde 22,65 oy oranında kalması üzerine partide yönetim değişikliği talepleri söz konusu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun karşısında geçmişte iki kez kurultaylarda genel başkanlık yarışını kaybetmiş olan İnce’nin, cumhurbaşkanlığı seçimiyle CHP tabanından yoğun ilgi ve destek görmesi üzerine yeniden genel başkanlığı gündeme geldi. Ancak İnce ile Kılıçdaroğlu arasında seçim gecesinde başlayan gerilim nedeniyle parti içi tansiyon gün geçtikçe yükseliyor görünüyor. Son olarak seçim sonrası ilk kez Kılıçdaroğlu ve İnce yüz yüze 2 Temmuz akşamı eşleriyle birlikte yemekte görüşmüştü. Yemeğin ardından İnce, Kılıçdaroğlu’na “onursal genel başkanlık” teklifiyle görevden ayrılmasını önerdiğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu ise, İnce’nin açıklamasını siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirmişti.

Bugün de CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kılıçdaroğlu başkanlığında seçim sonrasındaki ikinci değerlendirme toplantısını düzenledi. MYK’da İnce ve yönetim değişikliği talebindeki milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri ele alındı. Ancak MYK’dan CHP’de değişim taleplerine kulakları kapatan yaklaşım benimsendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK’daki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, parti gündeminde kesinlikle yönetim değişikliği açısından olağanüstü kurultay bulunmadığını söyledi. Tezcan, “Seçim sonuçlarını ayırarak, sandıklardan birinin sonucunu farklı, diğerinin sonucunu farklı yorumlamak doğru bir yöntem değildir. Ortada bütün sandıkları birlikte ele alıp, tümü partinin ve partinin adaylarının ortak emeğinin, çabasının ürünüdür. Bu süreçte genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız, milletvekillerimiz ve örgütlerimiz ortak hedefe doğru yönelmiştir ve bu noktada seçim sonuçları daha sağlıklı bir süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları, seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden birisidir. Bu noktada 9 ay sonra yerel seçimler var, kurultay zamanında yapılacaktır. Gündemimizde kurultay yoktur, yerel seçimlere hazırlanacağız” dedi.

Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı konusunda MYK’da görüş ayrılığı bulunmadığını da belirterek, “MYK sayın genel başkanımızın tam yetkiyle arkasındadır. İmza yetkisi tüzükle verilmiş bir haktır. Bu süreçten delegelerin yüzde 51’inin imzasıyla bir kurultay toplamının sonuca ulaşacağını düşünmüyoruz. Bizim görüşümüz bu doğrultudadır” diye konuştu. Tezcan, MYK üyelerinde değişim konusunda ise, bunun Kılıçdaroğlu’nun yetkisinde olduğunu ve isterse parti meclisi içerisinden üye ataması yapabileceğini ifade etti. Muharrem İnce’ye tabanda destek artıyor mu? Bu arada Tezcan’ın açıklamaları Muharrem İnce’ye hemen soruldu. İnce ise, “Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım” yanıtını vermekle yetindi. Ancak İnce’ye İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu gibi belediye başkanları ve yerel yöneticilerden destek açıklamaları gelmeye de devam ediyor. İnce, bu açıklamalar konusunda ise, “Şimdiye kadar 37 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar. Ama parti içi meseleleri basın önünde konuşmam” ifadelerini kullandı.

İttifaktaki “yerel seçimler” geriliminde CHP “erken olmaz” sözü verdi Bu arada CHP’nin, İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP) ile oluşturduğu “Millet İttifakı”nda Mart 2019’daki yerel seçimleri anayasa değişikliğiyle erken tarihe alınması konusunda tepkiler ortaya çıkmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP yönetiminden erken yerel seçimler için olumlu açıklamalar yapılmasına tepki göstermişti. Çıray, CHP’nin kendi içindeki yönetim tartışmasını gündemden düşürmek açısından AKP ve MHP’nin yerel seçimleri erkene alma girişimine olumlu yaklaştığını savunmuştu. Yerel seçimler konusundaki tepkilerle birlikte İYİ Parti ve SP’nin, “Millet İttifakı”nın seçimlerden sonra sona erdiği konusundaki açıklamaları da bugün CHP MYK gündemindeydi. CHP Sözcüsü Tezcan, hafta içerisinde erken yerel seçimler için yapılan olumlu açıklamaları adeta yalanladı ve Mart 2019’da seçime gidilmesi gerektiği mesajını verdi. Tezcan, teknik olarak Millet İttifakı’nın sona erdiğini ancak “kuvvetler ayrılığı ve güçlü Meclis” ilkeleriyle oluşmuş ittifakı Türk demokrasisi açısından önemli bulduklarını söyledi. Tezcan, “Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, OHAL'i kaldırma, güçlü Meclis düşünceleri ittifak protokolünün ortak paydasıydı. Bu seçimden sonrasını da kapsayan hedeflerdir” görüşünü aktardı. Bu noktada CHP’nin, parlamentoda muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi karşısında “kuvvetler ayrılığı” ile yasama organı TBMM’nin işleyişini korumak açısından işbirliğine vurgu yaptığı görüldü.