CHP’de Abdullah Gül Gerilimiyle Belirsizlik Sürüyor

Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından, muhalefet cephesinde cumhurbaşkanlığı için “ortak aday” tartışması gündemde. CHP’de milletvekilleri arasında Abdullah Gül ismi gerilimi damgasını vurdu. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun önerisiyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül ismi, CHP’de sıkıntı yarattı. Konuya ilişkin CHP yönetiminden Çarşamba günü ilk açıklama, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından yapıldı. Tezcan, gerçeklere dayanmayan haberler yapıldığını savundu. Ancak Tezcan, haberlere itiraz etse de açıkça Gül ismini reddetmemesi dikkat çekti. Bu arada CHP içerisinde geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu karşısında liderlik yarışına girmiş ve adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen isimlerden biri olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Gül’ün FETÖ’cü isimlerle çalışma arkadaşlığını anımsatarak Twitter’dan tepkisi gösterdi. İnce’nin mesajı konuşulurken, CHP’de Gül’ün adaylığı konusunda en çarpıcı çıkışı ise, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Yeter” sözleriyle yaptı. Özel, Twitter aracılığıyla “Yeter... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek. CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta” mesajını paylaştı.

CHP’de tepkiler gündemdeyken TBMM Grubu, Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 16:30 itibariyle Cumhurbaşkanlığı adayını görüşmek üzere genel merkezde toplantıya girdi. CHP’li milletvekilleri, toplantı öncesinde Gül’ün ismi yerine CHP içerisinden isim çıkarılması gerektiği görüşlerini basın mensuplarına açıkladı. İnce: "Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi bizim tercihimiz olamaz" Muharrem İnce, tepkisini sabahleyin önce Twitter mesajlarıyla gösterdi. İnce, “Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz. Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖ’cü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül, bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır. Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız” mesajlarını paylaştı. İnce, CHP Genel Merkezi’ne geldiğinde ise, Gül’ün adaylığı konusunda, “Az buçuk matematik bilen birisi olarak sadece bir tavsiyem olabilir. O da şudur ki her partinin kendi adayını göstermesi doğru bir tercihtir. Katılım yükseltilmelidir. Katılım yüzde 85 üzerine çıktığında sorun kendiliğinden çözülecektir. 1. turda çatı aday formülü doğru değildir, matematik bilimine aykırıdır. Ben CHP’nin, SP’nin, HDP’nin, İYİ Parti’nin kendi adayı olmasını doğru buluyorum” dedi.

İnce, ayrıca “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini yapacağız. Milletimizin rahat olmasını ve moralini yüksek tutmasını öneririm. CHP kadroları çare olacaktır, çözüm üretecektir. Milletimizin kaygılanmasına gerek yoktur. Meclis grubumuz ile bir kapalı toplantı yapacağız. Başta genel başkanımız olmak üzere parti yöneticilerimiz, var güçleriyle çalışıyorlar, didiniyorlar. İnşallah çok yakında CHP adayını açıklayacaktır. Partimiz yetkili organları ne derse onu tartışmam. Partimiz kültürüyle geleneğiyle yetişmiş gerçek bir evladı olarak gençlik kollarından beri görev yapan bir arkadaşınız olarak partimiz yetkili organları kararlarına saygı duyacağız” görüşünü de ifade etti. İnce, eğer Gül CHP’den aday gösterilirse Erdoğan’a oy vereceğini söylediği iddiasını ise yalanladı. Cihaner: "Gül’ün CHP adayı olmaması gerekir" Parti içerisinde Selin Sayek Böke ile birlikte “Gelecek için Biz Hareketi” başlatarak CHP’nin sol değerlere yaslanması gerektiğini savunan isimlerden İlhan Cihaner de açıkça Gül’ün adaylığına karşı çıkıyor.

İlhan Cihaner, genel merkezdeki toplantıya girişinde, “Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olmaması gerekir, olamaz. CHP kendi adayını, kendi kadroları içerisinden çıkaracak birikime de kadro zenginliğine de sahiptir. CHP’de olsa olsa kimi seçeceğiz kaygısı olabilir. Parti yönetiminden de O’na (Gül) dair bir ısrarın olmadığı açıklamaları oldu. Burada zaten karar vereceğiz” diye konuştu. Kesici: "CHP kendi adayını çıkaracak görünüyor" CHP’de adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen isimlerden İlhan Kesici ise, yetkili parti organlarınca karar verileceğini ve çok sayıda spekülasyon olduğunu ifade etti. Kesici, Gül’ün adaylığı konusunda, “CHP, kendi adayını çıkaracak öyle görünüyor” değerlendirmesi yaptı. Kesici, kendi adaylığı soru üzerine “Bütün bunlar parti organlarımızda tartışılacak” demekle yetindi. CHP’li vekiller: "CHP’de birlikte karar verilir" CHP’li vekillerden Aytuğ Atıcı, “Abdullah Gül ismi konuşulabilir ama CHP köklü bir partidir. CHP, kendi geleneklerine, kendi ilkelerine uyun bir adayı yetkili kurullarında belirler” görüşünü aktardı.