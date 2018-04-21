CHP’de Aday Kararsızlığı Yaşanıyor

Türkiye’de 24 Haziran Pazar günü seçime gidilmesi kesinlik kazanırken, ana muhalefet partisi CHP’de bugün iki milletvekilinden aday adaylığı açıklaması gelmesi ve önseçim tartışması yapılması, “kararsızlık” olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin kurucu siyasi partisi olarak anılan ve en uzun siyasi geçmişe sahip parti olan CHP’de, çarşamba günü 24 Haziran 2014’ün seçim tarihi ilan edilmesiyle birlikte iki aylık sürede adaylık meselesi ön plana çıktı. CHP’nin hem Cumhurbaşkanlığı Seçimi için kimi aday göstereceği, hem de 550 milletvekili adaylıklarını nasıl belirleyeceği merak konusu oldu. “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusu gündemdeyken ilk önce Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başta olmak üzere parti yönetimince Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi işaret edildi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda parti yönetimince kesin ifadeler kullanılmadı. Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun şahsen aday olmak istemediği ve bir başka ismi “CHP’nin adayı” olarak en geç gelecek hafta ilan edeceği iddiası aktarıldı.

Kulislerde, halk oylamasıyla gerçekleştirilen ilk Cumhurbaşkanlığı Seçimi olan 10 Ağustos 2014’teki seçimde, parti içerisinde en güçlü aday adayı olduğu açıklanmışken aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen’in adı yine gündemde. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yürüten CHP’li Prof. Dr. Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi’nin eski rektörü. Kulislerde, 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e yakınlığıyla tanınan ve merkez sağ siyaset kökenli CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin adı konuşuluyor. Ancak Kesici’nin ismi de CHP’nin tabanından itiraz olacağı meselesi de ifade ediliyor. Bu noktada CHP’nin “sürpriz aday” faktörü üzerinde durduğu ve Kılıçdaroğlu’nun sadece CHP tabanından değil toplumun farklı kesimlerinden oy alabilecek aday arayışında olduğu da kaydediliyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise, CHP’nin adayı meselesinde kararı, gelecek Salı günü yani 24 Nisan’da toplanacak Parti Meclisi (PM) vereceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, ayrıca “En az yüzde 60 ile demokrasi kazanacak” diyerek siyasi partiler arasında “demokrasiyi savunma temelinde ittifaklar” olabileceği mesajını da verdi. Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İYİ Parti’nin seçime girmemesi yönünde karar alması durumunda ne olacağıyla ilgili soru üzerine, “Şunu açık ve net söyleyeyim; kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşısıysa, kim “Türkiye’de demokrasi olsun, huzur olsun, insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler” diyorsa herkesi Haziran ayında bekliyoruz güzel bir cumhuriyet için” dedi.

Öztürk Yılmaz ve Didem Engin adaylık açıklaması yaptı CHP’nin adayı meselesi Ankara’nın merakla izlenen konuları arasındayken, Genel Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Öztürk Yılmaz’dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması geldi. Yılmaz, adaylığını “Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, Genel Başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel Başkanımızın aday olması durumunda kendisini sonsuz destekleyeceğim. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım. Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz. Burası er meydanıdır. Bunu olabilecek insanların ortaya çıkması gerekiyor. Kimseden korkum yok, veremeyecek tek bir hesabım yok. Ben CHP önünde boynumun bükük olmasını istemiyorum. Ağlamak istemiyorum. 25 Haziran'da yeni bir yaza uyanmak istiyorum” sözleriyle açıkladı. Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı kariyer diplomatı olarak Irak’ta Musul Başkonsolosu görevindeyken 2014 yazında IŞİD’in başkonsolosluğu ele geçirmesiyle birlikte rehine durumuna düşmüştü. Yılmaz, kendisiyle birlikte başkonsolosluktaki 48 kişiyle birlikte 101 gün boyunca rehin kalmış ve sonrasında büyükelçilik pozisyonuna getirilmişti. Ancak Yılmaz, Nisan 2015’te Türkiye’nin Tacikistan nezdinde Duşanbe Büyükelçiliği’ne atanmış ama sonrasında 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde CHP’den milletvekilliği adaylığı için Dışişleri’nden istifa etmişti.