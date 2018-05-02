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CHP’de Favori Kesici, Plase Şener, Sürpriz İnce

02.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi’nde cumhurbaşkanı adayının kim olacağını Parti Meclisi’nden yetkiyi alan Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecek. ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayını

CHP’de Favori Kesici, Plase Şener, Sürpriz İnce

24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adaylar büyük ölçüde belli oldu. Cumhur İttifakı’nın adayı uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan. İYİ Parti, kurulduğu gün cumhurbaşkanlığı için adaylarının Meral Akşener olduğunu açıklamıştı.

Abdullah Gül’ün adaylığında uzlaşma görüşmelerini yürüten Saadet Partisi, özellikle İYİ Parti’nin ödünsüz duruşuyla 11. Cumhurbaşkanı’nın adaylığının suya düşmesinin ardından cumhurbaşkanlığına Temel Karamollaoğlu’nu aday gösterdi.

HDP’de ise 2014 yılında cumhurbaşkanlığı Selahattin Demirtaş ismi büyük ölçüde kesinleşmiş durumda.

CHP adayını cuma günü açıklayacak

Bütün gözlerin çevrilmiş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde cumhurbaşkanı adayının kim olacağını Parti Meclisi’nden yetkiyi alan Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecek.

İl başkanlarıyla yaptığı görüşmede herkesin kafasındaki cumhurbaşkanı adayını öğrenen CHP lideri, yarın da Meclis Grubu’yla bir araya geldikten sonra son kararını verecek. Ve ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayını

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