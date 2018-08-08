CHP’de Gözler Kılıçdaroğlu ve MYK Seçimine Çevrildi

CHP Genel Merkezi’nden 6 Ağustos günü sadece noter onaylı ve geçerli 569 imza bulunduğu bildirilerek, 19. Olağanüstü Kurultay talebine olumsuz yanıt verilmişti. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) yenilemeyi hazırlığında. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ile genel başkan yardımcılarından oluşan 18 kişilik MYK üyelerini değiştireceği ve hatta sayıyı azaltabileceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu, bugünkü parti yönetimi toplantısında MYK üyelerine teşekkür ederek, 18 kişilik kadroda değişim sürecini başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da, bugünkü basın toplantısında, yeni dönemde yeni sözcü olabileceğini söyleyerek MYK’da değişim olacağının işaretini verdi. Tezcan, “Sayın Genel Başkan’ın her zaman MYK’yı değiştirmek ve yeni bir MYK ile devam etme yetkisi tüzükte kendisine tanınmış yetkidir. Tüm arkadaşlarımız, genel başkanımızı ve tasarruflarını destekleyecekleri ve bu konuda herhangi bir tereddütleri olmadığı beyanlarını tekrarladılar. Önümüzdeki süreçte CHP’nin yeni dönemini, yeni siyasetini şekillendirmek ana hatlarını belirlemek, yönünü çizmek ve partiyi hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak, Türkiye’nin yol haritasını belirlemek üzere bir yeni çalışma ekibi genel başkanımız oluşturulacaktır. Biz yine aynı şekilde kendisine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun CHP MYK’sında 119 ismi değiştirdiği yönündeki bilgiye karşılık Tezcan, CHP MYK’larında kurultaylar nedeniyle değişiklikler olduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun bundan önce sadece 2 kez kurultay olmaksızın MYK’da değişiklik yaptığını söyledi. Tezcan, “Son dönemlerde bazı tekerlemeler oluştu. Genel Başkanımız ‘bu zamana kadar şu kadar MYK değiştirdi’ deniyor doğaldır çünkü o kadar kurultay oldu. Kurultay olmadan değiştirdiği MYK sayısı 2’dir. Birisi 2011 seçimlerinden sonraki, ikincisi de 2014 yerel seçimlerinden sonraki MYK değişikliğidir. Şimdi de olursa 3’ncü kez olacaktır” diye konuştu. Kurultay delegelerine baskı yapıldığı iddialarını “Saç teli kadar gerçekle ilgisi yoktur” diye yalanlayan Tezcan, muhaliflere de kurultay tartışmasını noktalama çağrısı yaptı. Tezcan, “569 imzayla kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkan'ın da şu ana kadar kurultayı toplama iradesi yoktur, toplamayacağını ifade etmiştir. Partiyi yerel seçimlere hazırlayacağını söylemiştir. Artık kurultay tartışmalarını gündemde tutmanın partinin önümüzdeki süreç çalışmalarına zarar vermekten başka bir yanı yoktur. Bu tartışmanın doğal olarak bitmesi gerekir. İmza toplayan arkadaşlarımız hiçbir şekilde ötekileştirilecek arkadaşlarımız değildir. Tüzük kurultayı meselesi çok ilginçtir. Israrla partiyi kurultay tartışması ekseninde tutmanın gelecek siyaseti açısından faydası olacağına inanmıyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Partiyi bir an önce bu tartışmalardan çekip çıkarmak şu anda en önemli parti sorumluluğudur.”