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CHP’de Gözler Kılıçdaroğlu ve MYK Seçimine Çevrildi

08.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

CHP’de olağanüstü kurultay çağrısına olumsuz yaklaşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) yenileme kararı aldığı açıklandı. Bu arada İnce destekçileri CHP’liler, genel merkez önünde dönüşümlü oturma eylemi başlattı

CHP’de Gözler Kılıçdaroğlu ve MYK Seçimine Çevrildi

CHP Genel Merkezi’nden 6 Ağustos günü sadece noter onaylı ve geçerli 569 imza bulunduğu bildirilerek, 19. Olağanüstü Kurultay talebine olumsuz yanıt verilmişti. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) yenilemeyi hazırlığında.

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ile genel başkan yardımcılarından oluşan 18 kişilik MYK üyelerini değiştireceği ve hatta sayıyı azaltabileceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu, bugünkü parti yönetimi toplantısında MYK üyelerine teşekkür ederek, 18 kişilik kadroda değişim sürecini başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da, bugünkü basın toplantısında, yeni dönemde yeni sözcü olabileceğini söyleyerek MYK’da değişim olacağının işaretini verdi. Tezcan, “Sayın Genel Başkan’ın her zaman MYK’yı değiştirmek ve yeni bir MYK ile devam etme yetkisi tüzükte kendisine tanınmış yetkidir. Tüm arkadaşlarımız, genel başkanımızı ve tasarruflarını destekleyecekleri ve bu konuda herhangi bir tereddütleri olmadığı beyanlarını tekrarladılar. Önümüzdeki süreçte CHP’nin yeni dönemini, yeni siyasetini şekillendirmek ana hatlarını belirlemek, yönünü çizmek ve partiyi hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak, Türkiye’nin yol haritasını belirlemek üzere bir yeni çalışma ekibi genel başkanımız oluşturulacaktır. Biz yine aynı şekilde kendisine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun CHP MYK’sında 119 ismi değiştirdiği yönündeki bilgiye karşılık Tezcan, CHP MYK’larında kurultaylar nedeniyle değişiklikler olduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun bundan önce sadece 2 kez kurultay olmaksızın MYK’da değişiklik yaptığını söyledi. Tezcan, “Son dönemlerde bazı tekerlemeler oluştu. Genel Başkanımız ‘bu zamana kadar şu kadar MYK değiştirdi’ deniyor doğaldır çünkü o kadar kurultay oldu. Kurultay olmadan değiştirdiği MYK sayısı 2’dir. Birisi 2011 seçimlerinden sonraki, ikincisi de 2014 yerel seçimlerinden sonraki MYK değişikliğidir. Şimdi de olursa 3’ncü kez olacaktır” diye konuştu.

Kurultay delegelerine baskı yapıldığı iddialarını “Saç teli kadar gerçekle ilgisi yoktur” diye yalanlayan Tezcan, muhaliflere de kurultay tartışmasını noktalama çağrısı yaptı. Tezcan, “569 imzayla kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkan'ın da şu ana kadar kurultayı toplama iradesi yoktur, toplamayacağını ifade etmiştir. Partiyi yerel seçimlere hazırlayacağını söylemiştir. Artık kurultay tartışmalarını gündemde tutmanın partinin önümüzdeki süreç çalışmalarına zarar vermekten başka bir yanı yoktur. Bu tartışmanın doğal olarak bitmesi gerekir. İmza toplayan arkadaşlarımız hiçbir şekilde ötekileştirilecek arkadaşlarımız değildir. Tüzük kurultayı meselesi çok ilginçtir. Israrla partiyi kurultay tartışması ekseninde tutmanın gelecek siyaseti açısından faydası olacağına inanmıyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Partiyi bir an önce bu tartışmalardan çekip çıkarmak şu anda en önemli parti sorumluluğudur.”

Muharrem İnce ve ekibi ne demişti?

CHP yönetimince 31 delegenin imzasını çektiği belirtilerek, sadece 569 imzayla olağanüstü kurultay toplanmayacağı açıklamasına Muharrem İnce dün Twitter aracılığıyla tepki gösterdi. Kendisini destekleyenlere seslenen İnce, “CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz” mesajını paylaştı.

Olağanüstü Kurultay Çağrı Heyeti üyesi ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise, dün parti yönetimine yazılı dilekçe sundu. Tüzün, kurultay delegeleriyle birlikte verdiği dilekçede, sunulmuş 630 imzaya ilişkin detaylı bilgi talep edilerek, imzasını geri çektiği belirtilen 31 delege tarafından noter kanalıyla gönderilen tebligat örnekleri de istendi.

Tüzün, genel merkezde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun MYK’yi değiştirme girişimine tepki gösterdi. Tüzün, “Kurultay yapılması yönünde 630 arkadaşımız bizzat notere giderek iradesini beyan etti. MYK değişikliği yapılması için o imzaları atmadı. Dolayısıyla eğer hemen yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa kurultay da toplanabilir diyoruz. Bir delege notere niçin imzaya gider? İrade beyan etmek yani olağanüstü kurultay çağrısına imza atmak için gitmiştir. Seçilmiş delegelerimizi, doğal delegelerimizi çıkardığımızda toplam 1030 seçilmiş delegemiz vardır. 1030 delegemizin 630 tanesi bizzat notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 kişi kalmıştır. Bu ne demektir? CHP’nin örgütü, CHP’nin tabanı, CHP’nin seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60’ı değişim istemektedir ve kurultay istemektedir” dedi. Tüzün, Kılıçdaroğlu’ndan MYK değişimi yerine kurultay çağrısı yapmasını beklediklerini anlattı.

Bu arada İnce destekçileri CHP’liler, genel merkez önünde dönüşümlü oturma eylemi başlattı. Kılıçdaroğlu’nun “koltuk sevdası” açıklamasını protesto etmek ve “Kendisi genel başkanlık koltuğundan ayrılmıyor” denilerek eylem alanına boş bir koltuk konuldu.

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