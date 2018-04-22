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CHP’de İbre Gül’e mi Sola mı Dönecek?

22.04.2018 00:55 | Son Güncelleme

Amerika’nın Sesi’ne konuşan CHP’li bir kaynak, “Muhalefetin ortak bir adayla seçime gitmesinin önünde en büyük engel, Sayın Akşener. O vazgeçse dört partinin bir adayda uzlaşması mümkün olabilir” diyerek Abdullah Gül'ün önündeki engellerden birini ortaya koydu

CHP’de İbre Gül’e mi Sola mı Dönecek?

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler öncesinde en merak edilen konuların başında Cumhuriyet Halk Partisi’nin ittifak içinde olup olmayacağı ve hangi ismi cumhurbaşkanlığına aday göstereceği geliyor.

2014’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonradan MHP’den Ankara milletvekili seçilen ve cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vereceğini açıklayan Ekmeleddin İhsanoğlu’nu tercih ettiği için hala eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu henüz bir işaret vermiş değil.

Bugün İstanbul programı kapsamında Maltepe Cezaevi’nde bulunan tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu aday belirleme konusunda yine Salı günü toplanacak Parti Meclisi’ni işaret etti.

CHP lideri, “Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri olmalı. Bunların üzerinden üyelerimizin düşüncelerini alacağız. Tek adam rejimine karşı çıkan bir partiyiz., Parti Meclisi'miz var. İstişare yapmadan, konuşmadan birinin çıkıp ‘Ben olacağım' anlayışında olan parti değiliz. İktidar partisinin düşüncesi o. ‘Tek adam her şeyi yerine getirsin, liyakat olmasın’ diyorlar. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Ülkemizde huzur, barış, adalet istiyoruz. Bütün bu koşulları yerine getirebilecek bir aday belirleyeceğiz. Bu aday kamuoyu önüne çıkıp düşüncelerini aktaracak” dedi.

Kılıçdaroğlu Akşener ve Karamollaoğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı, Parti Meclisi’nden önce bir süredir dirsek temasında olduğu iki muhalefet partisinin liderleriyle bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu İyi Parti lideri Meral Akşener’le Pazar günü, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile de Pazartesi görüşecek.

Bu iki görüşmeden çıkacak sonuç CHP’nin yol haritasını da ortaya koyacak. Zira Meral Akşener, kendi adaylığının desteklenmesini talep ediyor.

Saadet Partisi, Gül’ün muhalefetin ortak adayı olmasını istiyor

Saadet Partisi ise Abdullah Gül’ün adaylığı altında muhalefetin birleşmesinde ısrarcı.

Bugün partisinin Genel İdare Kurulu toplantısında konuşan SP lideri Temel Karamollaoğlu da “Mutlaka bir aday belirleyeceğiz. Önümüzdeki yılarda Türkiye’yi yönetecek, Türkiye siyasetini belirleyecek bir aday olacaktır” diyerek seçimde belirleyici bir rol oynama iddiasında olduklarını yineledi.

CHP’li kaynak: Gül’ün ortak aday olmasının önündeki asıl engel Akşener

Amerika’nın Sesi’ne konuşan CHP’li bir kaynak, “Muhalefetin ortak bir adayla seçime gitmesinin önünde en büyük engel, Sayın Akşener. O vazgeçse dört partinin bir adayda uzlaşması mümkün olabilir” diyor.

Abdullah Gül’ün ortak adaylığının önündeki tek engel elbette Akşener değil.

Cihaner ve Böke, HDP’nin de oyuna talip sol bir aday arayışında

Dün Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP’nin eski genel sekreteri Parti Meclisi üyesi Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner sol gelenekten gelen bir ismin cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi için ısrarcı oldular.

Gazeteduvar’dan Nergis Demirkaya’nın aktardığına göre, Böke ve Cihaner, Kılıçdaroğlu’na, “Saray Cumhuriyeti yıkılacak ama yeni sürecin kim tarafından nasıl kurulacağı da en az bunun kadar önemli. Cumhurbaşkanı adayı mutlaka evrensel sol değerleri, Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerini benimsemiş sol bir aday olmalı. Önemli olan adayın CHP içinden olması değil, bu değerleri temsil edecek biri olması. Başta CHP olmak üzere diğer tüm Hayır bileşenleri ve sivil toplumun topyekun mücadele etmesi gerek” dediler.

Partili bir isim olabilir mi?

Böke ve Cihaner’in “Hayır bileşenleri topyekun mücadele etmesi gerek” sözlerinden kasıt, HDP’nin de oyunu alabilecek bir aday.

Daha önce adaylıklarını açıklayan CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır milletvekili Öztürk Yılmaz ile İstanbul milletvekili Didem Engin’in adaylık için şansları yok denecek kadar az.

“CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmalı ama o olmazsa ben adayım” diyen CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ise dün Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrasında “CHP genel başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini ilettim. O kendi takdiridir. Salı günü Parti Meclisi toplantısı var. Orada görüşülecektir. Sayın genel başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını onu paylaşacağını söyledi. Yetkili kurulların alacağa karara saygı gösteririm” dedi.

CHP’nin adayının kim olacağı iki gün içinde büyük ölçüde netleşecek olsa da muhtemelen son karar Parti Meclisi’nde kesinleşecek. Bu kararda 2014’te olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrının tayin edici olacağı da kesin.

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