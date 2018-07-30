CHP’de 'İmza Krizi' Nasıl Sonuçlanacak?

Türkiye’deki muhalefet cephesinde İyi Parti’de liderlik sorunu çözülürken, CHP’de genel başkan seçimi yapabilmek için olağanüstü kurultay toplama girişiminde Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ekipleri arasında “imza krizi”nin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Ana muhalefet partisinde 24 Haziran Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce’nin gelmesi tartışması sürüyor. Ancak tartışmayı noktalayacak aşamaya bugün gelindi. CHP’de olağanüstü kurultay toplamak amacıyla 16 Temmuz’da başlatılan delegelerden imza alınması süreci sona erdi. Parti tüzüğüne göre; bugün saat 17.30 itibariyle delegelerce olağanüstü kurultay için imza verilmesi için süre doldu. Muhalifler, 1 hafta içerisinde noter onaylı imzaları genel merkeze teslim etmek durumunda. İnce’yi destekleyen parti içi muhalifler genel başkan seçimi yapılacak olağanüstü kurultay için CHP Parti Tüzüğü uyarınca gerekli 634 imza sayısına ulaşmaya çalıştı. Bazı kaynaklarca yeterli imza sayısı 625 olarak da yorumlandı. CHP yönetimi ise, delegelere imza verilmemesi yönünde telkinlerde bulunurken; geçen hafta içerisinde 81 il başkanından 59’u ve 143 milletvekilinden 129’u ise Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı.

Bugün İnce ekibinde Olağanüstü Kurultay Çağrı Heyeti Sözcülüğü’nü yürüten Gaye Usluer ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Twitter aracılığıyla gerekli imza sayısına ulaşıldığını açıkladı. Usuler ve Tüzün, “Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. Değişim ve Kurultayı’na destek veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ederiz” mesajını paylaştı. Dolayısıyla muhalifler, 1 haftalık süre tamamlamadan 2 Ağustos’ta imzaları genel merkeze teslim edeceklerini açıklamış oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise, bugünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında, kurultay süreci için imza toplanmasını değerlendirdi. Tezcan, “Sayıları biz hiç yarıştırmadık. Sayılar üzerinden konuşmayacağız. Bize henüz gelen rakam yok, çünkü kendileri alıp getireceklerini söylüyorlar. Süresinde eğer yeterli imza olursa ne yapacağımızı söyledik. Tüzükte nelerin yapılacağı yazıyor, tüzük dışına çıkmak gibi bir irademiz hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır” dedi.

Bu arada Muharrem İnce ise, Ankara’nın Çankaya ilçesinde 35’inci Noter’de taahhütname imzaladı. İnce, noter onaylı şekilde “Genel Başkan seçilmem durumunda, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağım” taahhüdünde bulundu. İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yani, Genel Başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim” diye konuştu. İyi Parti’de 12 Ağustos’ta tazelenme kongresi İyi Parti’de geçen Cumartesi günü evi önündeki buluşma üzerine liderlikte kalacağını açıklayan Akşener, bugün genel başkanlık görevine geri döndü. Akşener, bugün Ankara’ya geldi ve İyi Parti Başkanlık Divanı’nda “güven tazeleme” amacıyla yapılacağı duyurulan kurultay sürecini planladı. Akşener ve geri dönüşünü sağlamak üzere geçen hafta çağrılara imza atan parti yönetimi, 1 Ekim’de açılacak parlamento çatısı altında yürütülecek muhalefet çizgisini değerlendirdi. Parti yönetimi, İyi Parti 2. Olağanüstü Kurultayı’nın tarihini 12 Ağustos Pazar günü olarak belirledi.

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çıray’ın açıklamasında, “İyi Parti Başkanlık Divanı, bugün yeniden Genel Başkanımız Meral Akşener başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda 12 Ağustos’ta yapılacak olan 2. olağanüstü kongremiz değerlendirilmiş ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulmuştur. Başkanlık Divanı’nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği Genel Başkanımızın kongrede 'delegelerin önerisiyle' yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda Sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir. İYİ Parti’nin gündeminde 12 Ağustos’taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır” denildi. Şimdi gözler kurultayda Meral Akşener’in parti yönetimini yeniden nasıl şekillendireceğine çevrildi. Ankara kulislerinde, hafta sonunda Akşener’le parti yönetimi arasında yapılan toplantıda, olağanüstü kurultayda tam yetkili olacağı pazarlığı yaptığı konuşuluyor. Akşener’in, parti teşkilatlarında da yeniden gözden geçirme yapılmasını istediği ifade ediliyor.