CHP'de imza toplama süreci sona erdi

İmzaların Perşembe günü teslim edileceği açıklandı.Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultaya gitmesi için başlatılan imza toplama süreci bugün sona erdi. Bundan sonra atılacak adıma ilişkin bilgilendirme, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'den geldi. İnce, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada imzaların Perşembe günü teslim edileceğini duyurdu.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de "yeterli sayıda noter tasdikli imza" ile genel merkeze başvuru yapacaklarını vurguladı.
CHP'de olağanüstü kurultay talebi ile imza toplama işlemi 16 Temmuz'da başlatılmıştı. CHP tüzüğüne göre yeterli imza sayısına ulaşılması durumunda partinin 45 gün içerisinde kurultaya gitmesi gerekiyor.
DW, ÖA/BW
© Deutsche Welle Türkçe
Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik
Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti
Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması
MHP'den bir Devlet Bahçeli klibi daha! Bahçeli yine ders almadı
Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı
İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum