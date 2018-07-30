CHP'de imza toplama süreci sona erdi

İmzaların Perşembe günü teslim edileceği açıklandı.Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultaya gitmesi için başlatılan imza toplama süreci bugün sona erdi. Bundan sonra atılacak adıma ilişkin bilgilendirme, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'den geldi. İnce, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada imzaların Perşembe günü teslim edileceğini duyurdu.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de "yeterli sayıda noter tasdikli imza" ile genel merkeze başvuru yapacaklarını vurguladı.

CHP'de olağanüstü kurultay talebi ile imza toplama işlemi 16 Temmuz'da başlatılmıştı. CHP tüzüğüne göre yeterli imza sayısına ulaşılması durumunda partinin 45 gün içerisinde kurultaya gitmesi gerekiyor.

DW, ÖA/BW

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