CHP'de Kılıçdaroğlu - İnce Gerilimi Ne Olacak?

Ana muhalefetteki CHP’de, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30 oy alırken partinin genel seçimlerdeki oyunun yüzde 22’ye düşmesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun halen yönetimde kalma kararı tartışmalara yol açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra dün ilk kez yaptığı değerlendirmede, AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığı’na taşıyan yüzde 52.59’luk oy oranına dair hiç yorum yapmadı. Erdoğan’ın aldığı oy oranını ve buradaki MHP’nin rolünden hiç söz etmeyen Kılıçdaroğlu, AKP’nin yüzde 42.56 oy almasıyla yüzde 7 civarında oy kaybını “CHP’nin kolay ve sıradan olmayan başarısı” olarak yorumladı. Kılıçdaroğlu’nun, sadece AKP’nin oy oranıyla CHP’yi başarılı bulması ve CHP’nin aldığı oyun geçmiş genel seçimlere kıyasla yüzde 22.64’e düşmesine dair herhangi bir şekilde değerlendirme yapmaması dikkat çekti. İstifa etmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu’nun, yönetim değişikliği taleplerini “koltuk sevdası” olarak sert şekilde eleştirmesiyle birlikte “CHP’nin geleceği” konusu Türkiye’nin seçim sonrasında gündem maddesi oldu.

Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni (PM) seçim sonuçlarını değerlendirmek yerine "disiplin" konusuyla yarın için olağanüstü toplantıya davet etti. Kılıçdaroğlu’nun, kendisi hakkında istifa etmesi yönünde bazıları PM üyesi eski vekillerle Gürsel Erol gibi mevcut milletvekilleri aleyhine Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk kararı isteyeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu: “İnce bizim değerimizdir CHP yönetimi, ayrıca seçim sonuçları nedeniyle CHP tabanı tarafından Kılıçdaroğlu ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine yöneltilmiş istifa çağrılarına tepki olarak bütün parti teşkilatlarına uyarılarda bulundu. Bu çerçevede bugün Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldiğinde “Hak, hukuk adalet. İşte örgüt işte başkan. Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları eşliğinde karşılandı. Ancak Kılıçdaroğlu, buraya gelmek isteyenlere, il başkanlarına da genel merkeze gelmeme ve normal çalışmaya devam mesajı verdiğini de söyledi. Kendisine destek sloganlarıyla birlikte Kılıçdaroğlu, İnce hakkında bugün “Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Sevgili arkadaşım İnce, 81 ili gezeceğini ifade ediyor. Bütün il başkanlarıma talimatımdır; geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gülerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok. Yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, İnce hakkında dün ise “CHP’den fazla oy alması kadar doğal bir şey olamaz. Kendisinin de ifade ettiği gibi daha fazla oy almalıydı. Oyu daha fazla olmalıydı beklentinin altında kaldı. Koltuk sevdalısı olan, bireysel çıkışlarla görev arayan kişilerin bu partide işi yoktur” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun, kendi ifadesiyle İnce hakkında sözleri havuz medyasına manşet olduğu için bugün kucaklayıcı ifadeler kullanmayı tercih ettiği gözlendi. İnce'den eski CHP liderlerine ziyaret İnce, bugün eski genel başkanlar Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi. Bu görüşme sonrası İnce, kendisi söylemedikçe olağanüstü kurultay yorumu yapılamayacağını belirtmekle yetindi. Sonrasında Karayalçın ve Öymen'in yanı sıra Hikmet Çetin'in de katılımıyla eski genel başkanlar tedavi altındaki Deniz Baykal'ı ziyaret etti. “Yerel seçimler öncesi kaos” iddiası Bu arada Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre; CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu’na yönelik istifa çağrılarını partiyi yıpratma açısından yorumluyor. Habere göre; CHP mevcut yönetimi, yönetim değişikliği talebini, “Yerel seçimlere 9 ay kala partiyi kaosa sürüklemek” olarak görüyor ve “Buna kimsenin hakkı yok” deniliyor.

Haberde, MYK üyelerince yapılan değerlendirmeler olarak “Bu süreç parti içinde bir iç karışıklığa yol açarsa yerel seçimlerde elimizde belde kalmaz. Bunun kime yarayacağı ortada” ve “Muharrem İnce’ye düşen partimin cumhurbaşkanı adayı olarak büyük bir mücadele verdim. Şimdi partimin üyesi olarak yerel seçimlere çalışacağım demekti, olmalıydı” sözleri aktarıldı. Diğer muhalefet partileri sonuçları değerlendiriyor Bu noktada muhalefet cephesinde, İYİ Parti ve HDP’nin 24 Haziran konusunda özeleştiri yapan tavrı söz konusu. Ancak CHP yönetimince henüz sonuçlara dair “İnce’nin beklentiden az oy aldığı” dışında özeleştiri yapılmaması ise dikkat çekiyor. CHP’nin seçimlere “Millet İttifakı” olarak birlikte girdiği İYİ Parti ise, seçim sonuçları üzerindeki değerlendirmelerini bugün de sürdürdü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında Genel İdare Kurulu (GİK), dünkü ilk değerlendirme sonrasında bugün yeniden toplandı ve iller bazında oy oranları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti’nin özellikle hangi illerde geleceğe dönük merkez sağ oyları alabileceği ve hangi illerde milletvekili çıkarma açısından sınırda kaldığı gibi görüşmeler yapıldı.

İYİ Parti GİK, seçim sonuçlarına dair ilk değerlendirmesini dün yapmıştı. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde öngördüğünden daha az oy almasına rağmen kendi genel başkanlığına destek verildiğini söyleyen Akşener, 8 aylık bir parti olarak yine de seçimde başarılı olduklarını ve merkez sağa yerleştiklerini söylemişti. “Millet İttifakı”nın diğer üyesi Saadet Partisi (SP) ise, yarın öğlen ilk değerlendirmesini kamuoyuna açıklayacak. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 12.00’de basın açıklaması yapacak. ​Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi Öte yandan iktidar cephesi olarak “Cumhur İttifakı”nı oluşturan AKP ve MHP liderleri bugün ilk kez bir araya geldi. MHP’nin de aday gösterdiği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Saray’da kabul etti. Henüz yeni hükümet kurulması süreci başlamadığı için Başbakanlık görevini devam ettiren Başbakan Binali Yıldırım’ın da hazır bulunduğu görüşme sonrasında kamuoyuna açıklama yapılmadı.