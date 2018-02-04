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CHP’de Kıyasıya Parti Meclisi Mücadelesi

04.02.2018 20:59 | Son Güncelleme

Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP, 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında Başkanlık Sistemi’ne tamamiyle geçiş arifesinde parti içi yarış sancısı yaşıyor ve Parti Meclisi (PM) için 596 aday mücadele ediyor

CHP’de Kıyasıya Parti Meclisi Mücadelesi

Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP, 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında Başkanlık Sistemi’ne tamamiyle geçiş arifesinde parti içi yarış sancısı yaşıyor ve Parti Meclisi (PM) için 596 aday mücadele ediyor.

CHP 36. Olağan Kurultayı, Cumartesi günkü genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu korumasının ardından Pazar günü partideki en önemli yönetim organı olan PM seçimi ile devam ediyor. Kurultay ilk gün bin küsur isim PM adayı olarak geçiyordu ancak Pazar günü sayı ilk önce 600 civarına düştü sonrasında gruplaşmalar nedeniyle adaylıktan çekilenler oldu. Saat 18.30’da Kurultay Divan Başkanlığı’na ulaştığı açıklanan ve kesinleşen çarşaf listede 488 isim aday olarak yer aldı. Şimdi 488 aday, PM’deki 52 koltuk için yarışacak.

CHP PM 60 kişiden oluşuyor ancak içerisinde 8 kişilik kontenjan Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu’na ayrılıyor. CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu içinse bizzat Genel Başkan yani Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmiş 12 kişilik listeden 8 kişi delegeler tarafından seçiliyor. Dolayısıyla çarşaf listedeki adaylar, PM’de 52 koltuk için mücadele veriyor.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ise 15 kişiden oluşuyor. Pazar günü YDK içinse 108 kişi aday oldu.

CHP Tüzüğü uyarınca PM seçimi tamamlandıktan sonra Genel Başkan, PM üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimini gerçekleştiriyor.

PM dolayısıyla CHP’de söz sahibi olabilmek adına kurultayda belirli siyasi görüşteki isimler ayrı listeler oluşturuyor. Saat 18.30 itibariyle kurultaya ev sahipliği yapan Ankara Arena Spor Salonu’nda en az 6 liste ellerde dolaşıyor. Bu listelerden birisi “anahtar liste” olarak adlandırılıyor ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun PM ve YDK’da görmek istediği isimleri sıraladığı liste kabul ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun listesinde kimler var, kimler yok?

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde mevcut MYK üyesi olan isimlerden Yasemin Öney Cankurtaran ve Kemal Oktay Sındır, kendileri PM’ye aday olmayarak yönetimden çekilme kararı aldı. Ancak mevcut MYK üyeleri Zeynep Altınok ve Erdal Aksünger ise anahtar listeye alınmadı.

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde, son olarak “Gelecek için Biz” bildirgesini hazırlayarak parti içi yenilenme çağrısı yapan isimlerden Selin Sayek Böke’ye yer vermesi dikkat çekti. Böylece Kılıçdaroğlu, listesinde 22 milletvekiline yer verdi.

Mevcut MYK ve PM üyesi Lale Karabıyık ise, Kılıçdaroğlu’nun kontenjan listesi olan Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu için 12 kişilik listede yer buldu. Platform listesinde ayrıca Profesör Zeki Kılıçarslan (CHP PM üyesi), Doç. Dr. Sibel Özdemir (CHP İstanbul Milletvekili - PM üyesi), Profesör Burhan Şenatalar (CHP PM üyesi), Profesör Yüksel Taşkın (OHAL kapsamında KHK ile ihraç edilen akademisyen), Profesör Fethi Açıkel (Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı

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