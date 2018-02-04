CHP’de Kıyasıya Parti Meclisi Mücadelesi

Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP, 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında Başkanlık Sistemi’ne tamamiyle geçiş arifesinde parti içi yarış sancısı yaşıyor ve Parti Meclisi (PM) için 596 aday mücadele ediyor.

CHP 36. Olağan Kurultayı, Cumartesi günkü genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu korumasının ardından Pazar günü partideki en önemli yönetim organı olan PM seçimi ile devam ediyor. Kurultay ilk gün bin küsur isim PM adayı olarak geçiyordu ancak Pazar günü sayı ilk önce 600 civarına düştü sonrasında gruplaşmalar nedeniyle adaylıktan çekilenler oldu. Saat 18.30’da Kurultay Divan Başkanlığı’na ulaştığı açıklanan ve kesinleşen çarşaf listede 488 isim aday olarak yer aldı. Şimdi 488 aday, PM’deki 52 koltuk için yarışacak.

CHP PM 60 kişiden oluşuyor ancak içerisinde 8 kişilik kontenjan Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu’na ayrılıyor. CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu içinse bizzat Genel Başkan yani Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmiş 12 kişilik listeden 8 kişi delegeler tarafından seçiliyor. Dolayısıyla çarşaf listedeki adaylar, PM’de 52 koltuk için mücadele veriyor.