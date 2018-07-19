CHP’de Kurultay İçin İmza Yarışında Taraflar Gerildi

24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle liderlik tartışması içerisindeki CHP’de olağanüstü kurultay toplamayı amaçlayan muhalifler 527 delege imzasına ulaştıklarını açıklarken; genel merkez sürece tepki gösteriyor. CHP’de mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce öncülüğündeki taraflar arasında yönetim değişikliği talebiyle gerilim yaşanıyor. Muhalifler genel başkan seçimi yapılacak olağanüstü kurultay için CHP Parti Tüzüğü uyarınca gerekli 634 imza sayısına ulaşmaya çalışıyor. CHP yönetimince delegelere imza verilmemesi yönünde baskı yapıldığını da iddia eden muhaliflerle genel merkez yöneticileri arasında tansiyon yükseliyor. Bugün ilk açıklama muhalifler cephesinden geldi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, saat 11.00’de TBMM’deki basın toplantısında, olağanüstü kurultay için 3 günde toplanan 521 imza sayısına ulaşıldığını söyledi. Açıklama sırasında beş imza daha atıldığını da açıklayan Tüzün, İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem’in de imza verdiğini duyurdu. Tüzün’ün verdiği bilgiye göre; olağanüstü kurultay talebindeki 527 delege imzası mevcut iken dolayısıyla 98 imza kaldı.

Noter talepname ve beyannamelerini istiyorlarsa gazetecilere incelemeleri için açık olduğunu söyleyen Tüzün, “Kimseden sakladığımız gizlediğimiz belge yok. Hepsini tek tek sayabilirsiniz” diyerek yeterli sayıda imzanın en geç yarın tamamlanacağını açıkladı. PM üyesi Gaye Usluer “Bu bir küskünler hareketi değildir” diyerek, ortaya çıkacak sonuç ne olursa olsun delegelerin kararı olacağını söyledi. Erdem’den de imza geldi, “Gelecek için Biz” hareketi de destek verdi Tutuklu Erdem’in imzası konusunda Eski Ankara Milletvekili PM üyesi Necati Yılmaz, Twitter’dan “Silivri’de kumpas davası ile siyasi tutsak olan PM üyemiz Eren Erdem’den tüm sevenlerine selam, Değişim ve Umut Kurultayı’na talep ve imza var” mesajını yazdı. Yılmaz, Erdem’in el yazısıyla gönderdiği “Benim başım kel mi? Silivri’de kumpasla tutulurken değişim ve umudun anlamını çok daha iyi anladım. Değişim ve umut talebine benim imzamı da ekleyin. Umudu birlikte büyütme için en kısa zamanda buluşmak üzere...” notu da paylaştı.

Bu arada CHP içerisinde sol yaklaşımla muhalefet yapılması çağrısıyla yola çıkmış olan “Gelecek için Biz” hareketi de, olağanüstü kurultay talebine destek açıklaması yaptı. Açıklamada, “Türkiye’nin bu karşı devrimi aşmasına öncülük edebilecek yegane güç olan Partimizin, bu tarihi sorumluluğu yerine getirebilmesi için siyaset anlayışını devrimci biçimde değiştirmesi gerekmektedir. Bu değişim, partimizin siyasi-ideolojik çizgisinden, örgütlenme anlayışına, toplumla kurduğu ilişki biçiminden, muhalefet anlayışına kadar uzanan geniş bir alana müdahale edilmesini zorunlu kılmaktadır. 24 Haziran seçim sonuçları CHP’de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi’nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclis’i de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir” denildi.

Eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’le birlikte “Gelecek için Biz” hareketini yürüten İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Selin Sayek Böke de olağanüstü kurultay için imza verdi. Böke, ayrıca bugün adı genel başkan adayı olacağı iddialarına karışınca Twitter aracılığıyla açıklamada bulundu. Böke, “1) Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim artık zorunluluktur. CHP’deki bu değişim Türkiye için umuttur. Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP’de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız. 2) Ben de bu yeni siyaseti kurmak için her zamanki gibi savunageldiğim değerler ışığında mutlaka sorumluluk alacağım. Omuz omuza, sorumlulukta ortaklaşarak birlikte yürüyeceğiz. Önemli olan cümle budur. 3) Ama sizin için bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım:) Genel Başkan adayı olmayacağım” dedi. ​CHP yönetimi: Muhalifler 438 imza topladı CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise, parti yönetimi adına olağanüstü kurultay çağrısıyla ilgili gelişmeler konusunda saat 15.00’te genel merkezde bir basın toplantısı düzenledi.

Özkan, “CHP gündeminde kurultay talepleri var. Sayıların yarıştırılacağı, basın toplantılarıyla tabanımızın sürekli bununla uğraştırılacağı noktaya getirilmemeli. Yeterli sayı bulunduğunda genel merkeze sunulur. Bu kurultay talebi yerine getirilir. Ülke gündeminde tren kazası, ekonomi varken her gün CHP’nin iç sorunlarını gündemde tutmak, tartışmak partimize zarar vermektedir. Kurultay talep etmek her CHP’linin hakkıdır. CHP tabanı, ülke sorunları ve gelmekte olan seçimle ilgili çalışma yapması gerekiyor. Bizim en büyük vicdanımız kurultay vicdanı. Kurultay üzerinde daha büyük organımız yok. Kurultayı toplamak için gerekli imzası sayısı var, bu toplandığında gereğini yaparız. Bu hakkın tabanı ve Türkiye’yi rahatsız edecek şekilde kullanılmasından rahatsızlık duyuyoruz. Tabanımız ve delegelerimizin kurultay talebine karşı çıkacak bir irademiz yok” dedi. Özkan, ayrıca “Bizim elimizdeki sayı 438 delege. Maksimum 470 civarında bir imza toplanabileceğini öngörüyoruz” diyerek muhaliflerce açıklanan imza sayısını yalanladı.