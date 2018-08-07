CHP’de 'Kurultay' Krizi Büyüyecek mi?

Türkiye’de muhalefet cephesinde “liderlik” tartışması dolayısıyla CHP’de olağanüstü kurultay düzenlemesi konusunda parti yönetimince “imza yetersiz” açıklaması krizi büyütecek gibi görünürken, İyi Parti’de de istifalar gündemdeydi. Ana muhalefet partisi CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim ekibine rakip Muharrem İnce ve destekçileri arasındaki olağanüstü kurultay tartışmasında bugün itibariyle genel merkez tarafı kapıyı kapattı. CHP Genel Merkezi muhaliflerce kurultay delegesi salt çoğunluk sayısı 622’ye ulaşılamadığını ve noter onaylı geçerli 569 imza bulunduğunu açıkladı. Bu karara karşılık İnce ekibi, “Atatürk’ün partisini AKP yargısında tartıştırmayacağız” açıklaması nedeniyle şimdi Kılıçdaroğlu’nu olağanüstü kurultay düzenlemeye ikna etmek üzere arayış içerisinde. Gözler CHP’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler sonuçları itibariyle artan parti yönetimi değişikliği taleplerine yerel seçimler öncesinde yanıt verilip verilmeyeceğine çevrildi. Parti içi muhalifler adına kurultay çağrısı yapılabilmesi için imza toplama sürecini yürüten isimlerden Olağanüstü Kurultay Çağrı Heyeti Sözcülüğü’nü yürüten Gaye Usluer, geçen hafta 2 Ağustos’ta genel merkeze noter onaylı 622 imza teslim edildiğini açıklamıştı. Usluer, CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu milletvekili Tanju Özcan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile birlikte kurultay yapılması için verilmiş delege imzalarıyla CHP Genel Merkezi’ndeydi. Usluer, buradaki açıklamasında, Ankara 42. Noterliği’ne de kaydettirdikleri 622 noter onaylı ıslak imzalı delege talebi bulunduğunu ifade etmişti. Hatta Usluer, ilaveten kendilerine orijinal ıslak imzalı hali ulaşmamış 8 imzalı delege talebi daha bulunduğunu da açıklamıştı. Ancak hemen arkasından parti yönetimi adına CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek kameralar karşısına geçmiş ve ilk incelemelerine göre Usluer’in ifade ettiği gibi yeterli imza bulunmadığını duyurmuştu.

Bugün konuya ilişkin ilk açıklama CHP Genel Merkezi’nce yazılı yapıldı. CHP yönetimi, parti tüzüğü uyarınca bugün saat 17.00 itibariyle olağanüstü kurultay için noter onaylı imzaları teslim etme sürecinin sonlandığını bildirdi. Açıklamada, “Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi 1242 olup, Tüzüğümüz uyarınca Olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622’dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır” denildi. CHP’de 31 delege imzasını geri çekmiş Muhaliflerce genel merkeze imza teslimi yapılması öncesinde genel merkeze noter tebligatıyla 8 delege talebi ulaştırıldığı da ifade edildi. Buna ek olarak açıklamada, “2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618’dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5’i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür” bilgisi aktarıldı.

Dolayısıyla İnce ve ekibine destek amacıyla ilk aşamada kurultay toplanmasına destek vermiş 31 CHP delegesinin 15 gün içerisinde fikir değiştirdiği de ortaya çıktı. Parti yönetiminden bugün yapılan açıklama öncesinde, Ankara kulislerinde imzasını geri çekmiş delege sayısı üzerinde rivayetler söz konusuydu ve hatta bu sayı 2 Ağustos günü 70 olarak iddia edilmişti. Parti yönetimi, yazılı açıklamada ayrıca “şeffalık ilkesi” gereğince arzu eden CHP’li Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, örgüt başkanları ve basın mensuplarına tüm belgeleri inceleme olanağı sağlanacağını duyurdu. Muhalifler: CHP’yi umut haline getirmek için kurultay yapılmalı Olağanüstü Kurultay Çağrı Heyeti ise, genel merkezden “geçerli 569 imza var” açıklamasına tepki gösterdi. Parti yönetimince 24 Haziran’daki genel seçimlerde yüzde 22,6 oy alınmasına ilişkin hiçbir analiz yapılmadığı belirtilerek, yerel seçimler bahanesiyle kurultaydan kaçınılması sert ifadelerle eleştirildi. Açıklamada özetle, “Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde yeterli sayıda imza (630 belge ve bilgi) Genel Merkezimize teslim edilmiştir. Buna rağmen olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır. 24 Haziran 2018 seçimlerinde partimizin almış olduğu yüzde 22,6'lık sonucun analizini yapmamış, öz değerlendirme yapmaktan kaçan bir siyasi anlayış ‘yerel seçimlere hazırız’ diyerek sadece ve sadece kendisini aldatmaktadır” denildi.

CHP’de Kılıçdaroğlu başkanlığındaki mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gerekli siyasi mücadeleyi yürütmemekle suçlanırken, yeni bir muhalefet biçimine duyulan ihtiyaç nedeniyle CHP içerisinde bir “çığlık” yükseldiği savunuldu. CHP’nin yeni parti tüzüğüne de ihtiyacı vurgulanarak, açıklamada, “Atanmış değil, seçilmiş delegelerimizin yarıdan çok fazlası olağanüstü kurultay talep etmektedirler. CHP'ye umut bağlayan milyonlarca seçmen ‘değişim ve umut’ talebini desteklemektedir. Bu nedenle partimizi tekrar umut haline getirecek, Türkiye'yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır” ifadeleri kullanıldı. Olağanüstü Kurultay Çağrı Heyeti Sözcüsü Usluer de, geri çekilmiş imzaları “delegelere genel merkezden baskı yapılması sonucu” olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu sessiz ancak MYK’yi değiştirecek mi? Bu arada kurultay çağrısı hedefindeki Kemal Kılıçdaroğlu ise, son günlerde toplanan imzalar, sayılar ve CHP’nin yetersiz muhalefet yaptığı yönündeki eleştiriler karşısında sessizlik tutumu takınmış görünüyor. Ankara kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik eleştirileri yumuşatmak üzere parti MYK’sındaki bazı isimlerle yolunu ayırabileceği iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun, özellikle 24 Haziran sürecini kötü yönetmekle suçlanan bazı isimleri MYK’dan çıkartacağı öne sürülüyor.

Kılıçdaroğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi altına alınan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nu hastane ziyareti sonrasında olağanüstü kurultay sorularıyla karşılaştı. Ancak Kılıçdaroğlu, soruları yanıtsız bıraktı. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından ise “Yönetilemeyen Türkiye” başlığıyla eğitim sistemi, döviz kurundaki artışa dayalı ekonomik sorunlar gibi konularda paylaşımlar yapılıyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun, kurultay konusunda sessizliğini korurken; AKP’ye yönelik muhalefet görevini yerine getirdiğini sergilemeye çalıştığı yorumlanıyor. Son olarak Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise, Twitter aracılığıyla genel başkana yönelik hakaretlere dava açılacağını duyurarak, “Sonradan kimse özür dileyerek af dilemesin! Eleştiriyi hoş görürüz, hakareti asla” mesajını paylaştı. Öte yandan CHP’deki gelişmeler, iktidar partisi AKP ile polemik yaşanmasına da neden oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal’ın, CHP’yi anti demokratik davranmakla suçlanmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tepki gösterdi.

Tezcan, Twitter’dan “Dün MHP bugün CHP’nin içişleriyle meşguliyet! Bu ne meraktır Sayın Mahir Ünal? İktidarın işi memleket işleriyle uğraşmaktır, başka partilerin içişleriyle değil. Hani ne oldu 3600 ek gösterge?” mesajını paylaştı. Bunun üzerine Ünal ise, “CHP Sözcüsü cevap vermiş. Rahat ol hükümetimiz tüm meselelerle sizi sevindirmeyecek şekilde ilgileniyor. AK Parti sözcüsü olarak siyasete yansıyan iki yüzlü tavırla ilgileniyorum. Mesela iadeli taahhütlü 15 milletvekilini gözyaşları içerisinde Meral Akşener’e gönderdiniz, diğer Cumhurbaşkanı adaylarına seçime girebilsinler diye imza desteği verdiniz. HDP’ye barajı aşması için destek verdiniz. Aynı “cömertlik” söz konusu kendi Cumhurbaşkanı adayınız olunca niye gösterilmiyor? Kurultay için de Muharrem İnce’ye imza desteği verseniz ya. Hani demokrasi için yapıyorsunuz ya bütün bunları!” mesajlarını yazdı. İyi Parti’de neler oluyor? Bu arada muhalefet cephesindeki iç tartışmalar CHP’yle sınırlı değil. İyi Parti’de Meral Akşener’in liderliğine yönelik eleştiriler ve 12 Ağustos’ta 2. Olağanüstü Kurultay yapılması kararı ardından bugün de istifalar oldu.