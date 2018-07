CHP’de Kurultay Talebi Tansiyonu Yükseldi

“16 yıllık AKP iktidarı sonrası demokrasi, kişilerin hak ve özgürlükleri gerilemiştir, hukukun üstünlüğü ilkesi çökmüştür. Başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda ülkemiz geriye gitmiştir. Dış politika tek adamın keyfi politikalarına terk edilmiştir. AKP iktidarı ve tek adam rejimi ülkemizi bir parti devleti haline getirmiş Olağanüstü Hali sözde kaldırırken 15 ayrı kanunda değişiklik yaparak anayasanın temel hak ve özgürlüklerini askıya alan yasa tasarısını parlamentodan geçirmiştir. OHAL’i olağanlaştıran kalıcı bir OHAL devleti kurmayı hedefleyen iktidarın uygulamaları ortadayken partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini memnun edecektir. Bunlar ortadayken partimizi olağanüstü kurultaya götürmek tek adama hizmet etmektir. Kamuoyu önünde, sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz. 24 Haziran'dan sonra daha seçim sonuçları analiz edilmeden olağanüstü kurultay çağrısı yapmak doğru değildir. İhtiyacımız olan olağanüstü kurultaydan önce birlik halinde bu karardan çıkabilmektir. Sorumluk sahibi her partilimizin parti içi iktidar mücadelesini ve olağanüstü kurultay tartışmalarını bir kenara bırakarak partimizi kamuoyu önünde tartışmaktan vazgeçmesi ve partimizi yerel seçimlerde başarıya taşıyacak olgunlukta davranması gerekmektedir. Tüm CHP'lileri tarihi bir sorumluluk ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz.”

İlk önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, söz aldı ve illerde parti teşkilatı adına konuşmaya yetkili kim diye bakılırsa bunun il başkanları olduğu belirterek, milletvekilleri, belediye başkanları veya başkalarınca parti teşkilatı adına konuşulamayacağını savundu. Kaftancıoğlu, “İl Başkanları üzerine düşen sorumluluk nedeniyle her zaman bir araya gelebilirler. Bizler il başkanları olarak ortak basın açıklamamızı okuyacağız. Şunu ifade etmek isterim. İl Başkanları olarak kamuoyunda bir spor yarışmasına dönen, kötü yönetilen bir sürece ortak olmama adına herhangi bir skor vermek üzere gelmedik. İl Başkanları örgütün her zaman sesine, sözüne ses veren kişilerdir” dedi.

CHP Meclis Grubu'nda Kılıçdaroğlu haricinde 143 milletvekilinden 129'unun imza attığı ortak bildiride, il başkanları açıklamasına destek verildi. Bildiride, "24 Haziran 2018 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra uygulamaya konulan tek adam rejimi, genel hukuk kurallarına ve Anayasa’ya aykırı bir şekilde her alanda hayata geçirilmeye başlanmıştır. OHAL’in süresiz hale getirilmesini öngören torba yasa ve uygulamasına karşılık CHP Meclis Grubu olarak, haksız ve hukuksuz uygulamaların, insan hakkı ihlallerinin önüne geçebilmek için TBMM’de ve hayatın her alanında, kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamak olduğu bilinci ile bu gün kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz" denildi.

İnce: “Koltuğa yapışanlar her yolu deniyor”

Bu arada Muharrem İnce ise, il başkanları açıklamasına Twitter'dan tepki gösterdi. İnce, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" dedi.

Olağanüstü Kurultay Çağrı Heyeti Sözcülüğü’nü yürüten Gaye Usluer de, il başkanları açıklamasına Twitter aracılığıyla yanıt verdi. Usluer, il başkanları ortak açıklamasında “seçim sonuçları analizi” ifadesini anımsatarak, “Soruyoruz, soruyorlar. Seçim sonuçlarını analiz etmek, özeleştiri yapmak için Daha Kimi, Neyi bekliyoruz? Kurultaylar özeleştiri fırsatlarıdır. Danışma Kurullarını toplamadan, İlçe Başkanlarımızın ve Kurultay Delegelerimizin görüşünü almadan, örgütümüze sormadan yapılan açıklama şahsi olup, örgütlerimizin görüşü değildir. Açıklamaya katılan İl Başkanları’nın illerinden verilen imzalar da bunun göstergesidir” mesajını paylaştı.

İnce’nin liderliğini destekleyen ve delegelerden imza toplanması sürecini yürüten isimlerden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de il başkanlarına Twitter’dan tepki gösterdi. Tüzün, Danışma Kurullarını toplamadan, İlçe Başkanlarımızın ve Kurultay Delegelerimizin görüşünü almadan, örgütümüze ve halkımıza sormadan yapılan açıklama panikle yapılmıştır. Örgütlerimizin görüşü değil açıklamaya katılanların şahsi görüşüdür. Açıklamaya katılan İl Başkanlarımızın illerinden verilen imzalar da bunun göstergesidir” dedi.