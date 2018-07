CHP’de Liderlik Değişimi İçin Kurultay Talebi

“Yüzü otoriteye, adaletsizliğe, eşitsizliğe dönük bu rejimi değiştirmenin yolu demokrasiye inanan milyonların desteğini alarak, önümüzdeki yerel seçimlerde partimizi, başta büyükşehirlerde olmak üzere en fazla sayıda yerel yönetimlerde iktidara taşımaktan geçer. Bu nedenle tam da şimdi değişim zamanıdır. Bu değişim artık zorunludur ve öncelikle kendi içimizde bu değişimi başlatmalıyız. Çünkü 9 seçim kaybeden ve yaşanan yenilgilerde sorumluluk almaktan imtina eden partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onun belirlediği yönetim anlayışı, siyasi ömrünü tamamlamıştır. Artık müzik değişti ayak da değişmek zorunda. Partimize gönül veren, emek veren, en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm üye ve yöneticilerimizin enerjisini iktidar olmaya verdiğini düşünün. İşte, o zaman iktidar olmak an meselesi olacaktır. Bütün yetkileri eline alan tek adam rejimine karşıyız ama hayatımızın her alanında karşıyız. Partimizde, sokakta, evimizde, her yerde tek adam olma ve tek adam tarafından yönetilmeye karşıyız.”