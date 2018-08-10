CHP’de Merkez Yönetim Kurulu’nda Kısmi Değişiklik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetiminde değişiklik yapılması yönündeki talepler üzerine Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) kısmi değişiklik yaptı ve beş ismi yönetimden uzaklaştırdı. Kılıçdaroğlu, 8 Ağustos’taki MYK toplantısında yönetim kadrosuyla vedalaşarak, çalışmaları için kendilerine teşekkür etmişti. Bunun ardından CHP, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yeni MYK’sını bugün yazılı açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Kılıçdaroğlu, Parti Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, İşveren Sendikaları ve Odalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ile MYK’daki birlikteliğini noktaladı. Kılıçdaroğlu, MYK’ya altı yeni isim ekledi. Bunlar, Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı ve Orhan Sarıbal olarak açıklandı.

Kılıçdaroğlu, daha önce 3-4 Şubat 2010’de düzenlenen CHP 36. Olağan Kurultayı’nın ardından 12 Şubat 2018’de 18 kişilik MYK’sını oluşturmuştu. O dönem 13 kişilik MYK üyesi sayısı 18’e yükselmişti. Kılıçdaroğlu, bugün itibariyle MYK’daki üye sayısını 19’a yükseltti. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu yeni MYK yapısıyla parti içerisindeki muhalifleri yatıştırması ihtimali ise düşük görünüyor. Muharrem İnce’nin liderliğini destekleyen isimler Kılıçdaroğlu’nun yönetimde kısmi değişiklik yapmasıyla CHP’deki sorunu çözemeyeceği belirtmişti. Muhalifler, partide Kılıçdaroğlu’nun da genel başkanlığı bırakmasını ve tüzükte demokratikleşme talep ediyorlar. Tezcan: “Hep birlikte çalışacağız, partimizde küslük olmaz” CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, uzun süredir MYK’da Kılıçdaroğlu’yla birlikte yakın çalışma arkadaşıydı. Kısa süreli olarak Selin Sayek Böke’ye bıraktığı Parti Sözcülüğü görevini uzun süredir yürütüyordu. Ancak Tezcan, 24 Haziran gecesi seçim sonuçlarına ilişkin açıklamaları nedeniyle parti içi muhaliflerce hedef tahtasına konulmuş isimlerden birisiydi. Tezcan, 24 Haziran’da ilk önce Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde çok az oy farkı olduğunu kamuoyuna açıklamış ancak 1 saat sonrasında CHP’nin seçimi kaybettiğini ifade etmişti. Tezcan’ın o gece kamuoyuna oy oranlarıyla ilgili sağlıklı bilgiler verememesi tepkilere neden olmuştu. Bu tartışmalardan sonra Kılıçdaroğlu’nun, Tezcan’ı bir anlamda “feda etmesi” gündeme geldi.

Tezcan, genel merkezden ayrılacağı sırada Amerika’nın Sesi’nin de aralarında olduğu gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü yeni MYK’yla birlikte CHP’nin hep birlikte çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Tezcan, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik tabloda CHP’nin parti içi tartışmaları sonlandırması ve ülke yönetimine odaklanması gerektiğini vurguladı. CHP’de küslük, kavga gibi gelişmeler olamayacağını kaydeden Tezcan, MYK’da yer almasa da parti yönetimine gerekli her katkıyı vermeye devam edeceği mesajını da aktardı. Tezcan dışında Tekin Bingöl de yöneticilik koltuğunu kaybetti. Ankara Milletvekili Bingöl, uzun süredir MYK’larda görev almasına rağmen parti tabanında tepki topladığı iddia edilen isimlerden birisiydi. İşveren Sendikaları ve Odalar Sorumlu Çetin Osman Budak ise, 24 Ocak 2016’dan bu yan yöneticilik koltuğundaydı. Antalya Milletvekili Budak da şimdi yönetimden alındı. Öztürk Yılmaz ise, Irak-Musul Başkonsolosluğu döneminde IŞİD’in rehinesi olması sonrasında Dışişleri Bakanlığı’nda Büyükelçilik görevindeyken ayrılarak CHP çatısı altında siyasete almıştı. Yılmaz, 24 Ocak 2016’dan bu yana MYK’daydı. Ancak kurultay sonrasındaki MYK oluşturulurken Yılmaz’ın görevden alınacağı ve Ünal Çeviköz’ün getirileceği gündemdeydi. O dönem Yılmaz’ın, özellikle AKP’li Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun hedefi haline gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, bu ismi MYK’daki koltuğunda tutmuştu. O dönem Çeviköz için “Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı” görevi verilmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu, Yılmaz’ın partideki yöneticilik görevini sonlandırdı.

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Haluk Koç’un ise, parti yönetiminden kendi isteğiyle çekildiği ifade edildi. Koç, CHP içerisinde “parti kasasını sağlamlaştıran isim” olarak yorumlanıyordu. En genç PM üyesi artık yönetimde söz sahibi Kılıçdaroğlu, MYK’ya Parti Meclisi’ne (PM) en genç üye olarak son kurultay seçilen 1990 doğumlu Gökçe Gökçen’i de dahil etti. İzmir Milletvekili Yunus Emre ise, akademisyen olarak kamuoyunda tanınmış bir isim. Emre, Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine önem verdiği isimlerden birisi olarak biliniyor. Ankara Milletvekili ve PM üyesi Yıldırım Kaya da, Eğitim-Sen’in Kurucu Genel Başkanı olarak eğitim politikalarından sorumlu isim olarak MYK atanması olumlu karşılanan isimlerden birisi oldu. Kaya, 24 Haziran’da vekil seçilmeden önce PM üyesi olarak OHAL mağdurlarıyla ilgili sorunları gündeme getirmesiyle tanınıyor. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı göreviyle parti örgütlenmesini yakından tanıdığı belirtilen isimlerden birisi. Salıcı parti örgütündeki muhalifler de dikkate alınırsa parti örgütünden sorumlu olması nedeniyle belki de MYK’da en zor görevi yerine getirecek görünüyor. Salıcı’nın bu göreve getirilmesinde Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında CHP İstanbul Örgütü’nün ön planda olmasının da etkili olduğu konuşuluyor.