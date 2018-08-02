CHP’de Olağanüstü Kurultay Bilmecesi

CHP’de 24 Haziran seçim sonuçlarıyla birlikte başlayan yönetim değişikliği tartışmasında son aşamaya gelindi. Kılıçdaroğlu yerine Muharrem İnce’nin parti lideri olmasını ve parti tüzüğünde değişiklik yapılmasını isteyen muhalifler Olağanüstü Kurultay için başlattıkları imza toplama sürecini tamamladı. Olağanüstü Kurultay Çağrı Heyeti Sözcülüğünü yürüten Gaye Usluer; CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile birlikte kurultay yapılması için verilmiş delege imzalarıyla CHP Genel Merkezi’ne giderek açıklama yaptılar. Muhalif cephe temsilcileri, yaptıkları açıklamada, parti yönetimine ellerindeki ıslak imzalı, orijinal noter tasdikli 622 imzayı sunacaklarını ve öncesinde bu imzaları Ankara 42. Noterliği’ne kayıt ettirdiklerini söyledi. Ayrıca ellerinde 8 ek imza daha bulunduğunu ancak bu imzalara ilişkin orijinal noter belgelerinin henüz kendilerine ulaşmadığını açıkladılar. Muhaliflere göre; CHP’nin mevcut delege sayısı 1240 ve dolayısıyla parti tüzüğü açısından olağanüstü kurultayı toplamak için 621 delege imzası yeterli oluyor. Ellerinde orijinal 622, ilaveten 8 imza daha bulunduğunu ve toplam 630 imza olduğunu söyleyen muhalifler, artık CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kurultayı toplama kararını açıklamasını bekliyor.

CHP yönetimi adına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, imzaları teslim aldıktan sonraki ilk açıklamasında, muhaliflerin yeterli imzaya ulaşılamadığını bildirdi. Delegelerden bazılarınca geri çekilmiş imzalar bulunduğunu kaydeden Erkek, toplam delege sayısını ise 1242 olarak açıklayarak, tüzükteki noter onaylı yeterli imza sayısına ulaşılmadığı için kurultay yapılmayacağını dile getirdi. Usluer: “622’si ıslak imzalı orijinal noter belgeli 630 imza var” Aynı zamanda CHP Parti Meclisi (PM) üyesi olan Gaye Usluer, genel merkezdeki basın açıklamasında, CHP’deki “düğümü artık düğüne çevirmek üzere kurultay toplanmasını istediklerini” ifade ederek sözlerine başladı. Usuler, “Önümüzde yerel seçimler ve 24 Haziran’da genel seçimlerde almış olduğumuz yüzde 22,6’lık sonucumuz var. Yerel seçimlere hazırlanırken en büyük anket, yakın zamandaki seçim sonuçlarıdır. Biz diyoruz ki yüzde 22,6’lık puan bizim yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur. İsteğimiz kimin koltuktan kalkacağı, kimin oturacağı asla değildir. İsteğimiz CHP’nin siyasal ideolojik tutarlılık göstermesi, yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesi ve yeni bir kadro hareketinin başlamasıdır” dedi.

Siyasi Partiler Kanunu’nda delegelerce olağanüstü kurultay toplanabilmesi için noter şartı olmadığını ancak CHP Parti Tüzüğü’nde noter onayı zorunluluğu bulunduğunu söyleyen Usluer, parti tüzüğüne göre toplam “delege sayısının yüzde 50’si artı 1” imzayla kurultay toplanması gerektiğini anlattı. Usluer, “Şimdi çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var, bunları ayıkladığımızda bugün için toplam delege sayımız 1240. Dolayısıyla noter tasdikli imza sayımızın 621 olması gerekiyor. Noter tasdikli imza sayımız 630. Geçtiğimiz hafta biraz da tartışma yaratmıştı ama bugünlere hazırlanmak için yapmıştık. Elimizdeki özgün formlara noter tasdiki yaptırmıştık. Bugün tekrar bir noter kaydı yaptırdık. 630 noter tasdikli imzanın 622'sini Ankara 47. Noterine tasdik ettirdik. Artı 8 belgemiz daha var” dedi. Ayrıca ellerindeki 630 imza dışında 50 delege tarafından notere gidilerek imza verildiğini ancak kendilerine belge ulaştırılmadığını da savunan Usluer, 6 Ağustos Pazartesi akşamına kadar bu delegeler de noter onaylı imzaları kendilerine ulaştırırsa bunları genel merkezde işleme aldıracaklarını açıkladı. Usluer, ayrıca kendileri yerine genel merkeze gönderilmiş imzalar olduğunu öğrendiklerini ancak bu konuda sayısını ve detaylarını bilmediklerini de öne sürdü.

Keza bazı delegelerce imzalarını geri çekme kararı alındığını da ancak bunu da bilmediklerini anlatan Usluer, kesin sayıları parti yönetiminden öğrenmeyi beklediklerini vurguladı. Gözler şimdi Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminde Gaye Usluer’in verdiği bilgiler itibariyle artık CHP 19. Olağanüstü Kurultayı’nın toplanabilmesi için 621 imza sınırı aşıldığına CHP Genel Merkezi’nin 45 gün içerisinde kurultay tarihini açıklaması bekleniyor. CHP yönetimi ise, muhaliflerce delegelerden imza toplanırken karşı atağa geçmiş ve delegelerden bazılarını imzalarını geri çekmeye ikna etmişti. Bu aşamada noter onaylı verdiği imzayı yine noter kaydıyla geri çekmiş kaç delege olduğu henüz resmen CHP Genel Merkezi’nce açıklanmadı. İmzasını geri çekmiş delege sayısı için 30, 50 ve 70 gibi muhtelif sayılar medyaya yansıtıldı. Ancak CHP yönetimi, resmi olarak imzasını noterden geri çekmiş delege sayısını açıklamadı. Şimdi CHP’de 19. Olağanüstü Kurultay sürecindeki imza sayısı ve yapılıp yapılmayacağı konusunda nasıl karar verileceği merak ediliyor.

Usluer: “Atatürk’ün partisini AKP mahkemelerinde tartıştırmayacağız” Bu arada Usuler, günlerdir imza tartışması yaşanırsa muhaliflerce yargı yoluna başvurulacağı iddiasını yaptığı açıklamayla reddetti. Kılıçdaroğlu’nun kurultayı toplamasını beklediklerini anlatan Usluer, “Beklentimiz sağduyunun, ortak aklın bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından oluşturulmasıdır. Biz Atatürk’ün kurduğu partiyi, biz Atatürk’ün kendi öz partisini asla ve asla AKP'nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz” Talep yazısı: “Örgütte güçlü kurultay talebi var” Muhaliflerce delege imzalarıyla birlikte yazılı dilekçe de parti yönetimine verildi. Dilekçede, tüzükte 48. Madde uyarınca 45 gün içerisindeki olağanüstü kurultay toplama şartları anımsatıldı. Dilekçede, 1240 parti delegesinden 1062’sinin il kongrelerinde örgüt tarafından seçildiği ve şu anda örgüt temsilcisi delegelerden 603’ünün olağanüstü kurultay için imza verdiği açıklandı. Dolayısıyla örgütü temsil etme kapasitesine sahip delegelerden çoğunluğu tarafından kurultay talebi bulunduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, “Toplamda salt çoğunluk sağlanmasında seçilmiş delegenin net bir ağırlığı olduğu görülmekte olup, bu durum CHP gibi örgüte dayalı bir siyasi partide, olağanüstü kurultay talebinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Bu durumda Tüzüğümüzün aradığı salt çoğunluk şartı sağlandığından, Olağanüstü Kurultay çağrısının en kısa sürede yapılmasını arz ve talep ederiz” denildi.

Erkek: “İlk incelemelere göre yeterli sayı yok” CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, imzaları teslim aldıktan sonra parti yönetimi adına kameralar karşısındaydı. Erkek, “İlk incelemelere ve verilen sayılara göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor. Çünkü hukuken ve tüzüğümüz gereği delegelerimizin noter onaylı beyanlarının sunulması ancak hukuki sonuç doğurabilir. Şu anda sayım döküm ve inceleme işlemleri, yetkili arkadaşlarımız tarafından talep edenlerin de yetkililerinin de olduğu, birlikte devam ediyor” dedi. CHP’nin delege sayısını ise 1240 değil 1242 olarak açıklayan Erkek, “Geri çekilen imzalar da var, 15 günlük yasal süre içerisinde tüzüğümüzün öngördüğü... Zaten sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra geri çekilen imzalar da düşülecek. Bütün işlemler tüzüğümüze, hukuka uygun bir şekilde yapılacak. Olağanüstü kurultay için yeterli imza varsa, kurultayımız yapılır, yoksa yapılmaz” diye konuştu.