CHP'de parti yönetimi belirleniyor

Ankara'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 36'ncı Olağan Kurultayının ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçiliyor.
Seçim öncesi kurultayın yapıldığı spor salonunun içi adayların pankartları ile donatıldı. Ayrıca adaylar salon içerisine stant kurarak afiş ve broşürlerini dağıttı.
Bin 266 delegenin oy kullanması beklenen seçimde PM üyeliği için 575, YDK üyeliği için ise 103 kişi başvuruda bulundu.
Yapılacak seçimde 52 PM üyesi doğrudan delegeler tarafından seçilecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu kontenjan için 52 kişilik anahtar bir liste çıkaracak.
60 üyeli PM'nin geri kalan 8 üyesi de, adaylarını CHP genel başkanının belirlediği Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeleri arasından seçilecek. Delegeler ayrıca 15 kişilik YDK üyelikleri için de oy kullanacak.
Salonda ilk olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun BYKP'ye aday gösterdiği 12 isim belli oldu. Bu isimler, Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdelir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer. Bu isimlerden sekizi PM üyeliğine seçilecek.
Kılıçdaroğlu-İnce yarışı
Kurultayın ilk gününde yapılan oylamada Kılıçdaroğlu ile Yalova milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık koltuğu için yarıştı. Kılıçdaroğlu, CHP’nin bin 266 delegesinin 790’ının oyuyla yeniden genel başkan seçildi. İnce ise 447 oy aldı.
Kılıçdaroğlu ilk kez dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın istifası üzerine tek aday olarak girdiği 2010 Kurultayı'nda genel başkanlık koltuğuna oturmuştu. Kılıçdaroğlu, o tarihten bu yana girdiği beşinci kurultayda da genel başkan seçilmeyi başardı.
DW,DHA/GY,DÇÜ
© Deutsche Welle Türkçe
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