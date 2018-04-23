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CHP'den 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye katıldı

23.04.2018 06:15 | Son Güncelleme

CHP ile İYİ Parti heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonunda 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçtiği açıklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan basın toplantısında "Bu tarihi bir görev, tarihi bir sorumluluktur, demokrasi önüne kurulan tuzağı temizleme adımıdır" dedi.

CHP'den 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye katıldı

CHP heyeti ile İYİ Parti heyeti arasında bugün yapılan görüşme sonunda CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi kararı alındı.

Kararı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıkladı. Altay, "15 milletvekilimiz bugün CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti'ye katıldılar" dedi.

Karara AKP'den "Siyasi onursuzluk", MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Çatırdama ve siyasi çürüme hali" tepkileri gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerinde" açıklaması yaptı.

CHP'nin bu adımı ile TBMM'de beş milletvekili olan İYİ Parti'nin grup kurabilmesi ve dolayısıyla 24 Haziran'a alınan seçimlere katılmasının önündeki engel de kalkmış oluyor.

Böylelikle TBMM'de grubu olan İYİ Parti, 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek.

Altay basın toplantısında yaptığı konuşmada, "YSK'nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, bir demokrasi ayıbına imza atmaması ve atamasına da fırsat ve imkan sağlamak istiyoruz" dedi ve "Demokrasi herkes için. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti'ye katıldılar" diye ekledi.

Bülent Tezcan: Demokrasi önündeki tuzağı temizleme adımı

Karar sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, "15 arkadaşımız bir parti göreviyle CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu, tarihi bir sorumluluk tarihi bir görevdir. tarih onları partilerinden ayrılan değil partisinin verdiği görev nedeniyle demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır" dedi.

Tezcan, "Bu zor bir görevdir, bu attığımız adım demokrasinin önünde kurulan tuzağı temizleme adımıdır" diye konuştu.

Açıklamanın ardından CHP'nin İstanbul milletvekili İlhan Cihaner Twitter hesabından CHP'li milletvekillerinin İYİ Parti'ye katılmasına tepki gösterip, "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!" mesajı paylaştı.

https://twitter.com/ilhancihaner/status/988005326770393089

Cihanet partisinin tüzündeki şu maddeyi de paylaştı: "(4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir."

CHP Grup Başkanvekili Altay, CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen milletvekillerini şöyle sıraladı:

  • Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal
  • Amasya milletvekili Mustafa Tuncer
  • Ankara milletvekili Nihat Yeşil
  • Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız
  • Balıkesir milletvekili Ahmet Akın
  • Burdur milletvekili Mehmet Göker
  • Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • Bursa milletvekili Erkan Aydın
  • Çorum milletvekili Tufan Köse
  • Edirne milletvekili Okan Gaytancığlu
  • İzmir milletvekili Tacettin Bayır
  • Kayseri milletvekili Çetin Artık
  • Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet
  • Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer
  • Zonguldak milletvekili Ünar Demirtaş

Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerinde

CHP'nin attığı adım ve YSK'nın seçim kararı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Ortak tuzak kurdular bu tuzak boşa çıkarıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerinde" dedi.

Akşener'in açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hukukun ve millet iradesinin önüne konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır."

'Yola çıktıkları günden bu yana sürekli önlerine engel çıkarıldığını' belirten Akşener, "Bu engeller bizleri korkutup yıldırmak yerine gücümüzü ve inancımızı tazelemekten başka bir işe yaramamıştır. Yorulacağımızı, yılacağımızı düşünenlere buradan sesleniyoruz, durun daha yeni başladık" mesajını verdi.

https://twitter.com/meral\_aksener/status/988070091278503937

Devlet Bahçeli: Çatırdama ve siyasi çürüme hali

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" dedi.

Bahçeli mesajında "Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir" ifadelerini kullandı.

AKP sözcüsü Ünal: Siyasi onursuzluk

CHP'li milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) de bir açıklama geldi.

AA'nın haberine göre AKP sözcüsü Mahir Ünal, "İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır" dedi.

Ünal tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri'ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini, emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır."

"Bugünler, 40 yıl boyunca devletin içine sızmış, kuklacıların bir diğer aparatı FETÖ'nün nasıl çelikten bir irade ve kararlı mücadeleyle yok edildiğinin anlatılacağı günler olarak tarihe geçecektir. Bugünler, millet iradesinin nasıl egemen kılındığının, 1950'lerde 'Yeter söz milletindir.' diyerek verilen mücadelenin nasıl başarıya ulaştığının anlatıldığı yıllar olacaktır."

"Siyasette bir dönem kapanıyor. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor. Eskiye ait olanlar eskide kalıyor ve kendilerini tasfiye ediyorlar."

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