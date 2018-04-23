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CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılması sosyal medyada nasıl tartışıldı?

23.04.2018 06:15 | Son Güncelleme

CHP ile İYİ Parti arasında varılan anlaşma, kararın açıklanmasıyla sosyal medyanın da gündemine girdi. Kararı destekleyenler CHPİYİkiVar etiketi paylaştı, eleştirenlerden bazıları ise 'Ucuz şov' yorumu yaptı.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılması sosyal medyada nasıl tartışıldı?

CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katıldığının açıklanması sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından oldu.

Twitter'da kimileri bu kararı desteklerken kimileri ise eleştirdi. CHP ile İYİ Parti arasında varılan anlaşmaya destek çıkanlar #CHPİYİkiVar etiketi paylaştı.

Kararın duyurulduğu basın toplantısından hemen sonra CHP İstanbul milletvekili İlhan Cihaner tepkisini "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!" tweetiyle gösterdi.

Destekleyenlerden bazıları "CHP vatanseverlik gösterdi" derken SETA Vakfı İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun ise "CHP'nin de İP'nin de işi gücü ucuz şov! YSK zaten izin verecekti" dedi.

İYİ Parti resmi Twitter hesabından da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Twitter hesabına eklenerek, "Ne oldu? Çalışmadığınız yerden mi geldi?" mesajı paylaşıldı.

Sosyal medyada öne çıkan tweetlerin bazıları şöyle:

https://twitter.com/ilhancihaner/status/988005326770393089

https://twitter.com/iyiparti/status/988054321756504064

https://twitter.com/bybekirbozdag/status/988081212769095680

https://twitter.com/lvntozrn/status/988013614874447877

https://twitter.com/ALKIMcm/status/988011408783826945

https://twitter.com/fahrettinaltun\_/status/988013101722324992

https://twitter.com/sinandirlik/status/988016495254016000

https://twitter.com/KotanSeyhun/status/988012115536510976

https://twitter.com/nimetgonulal1/status/988024227935735808

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