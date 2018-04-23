CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılması sosyal medyada nasıl tartışıldı?

CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katıldığının açıklanması sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından oldu.
Twitter'da kimileri bu kararı desteklerken kimileri ise eleştirdi. CHP ile İYİ Parti arasında varılan anlaşmaya destek çıkanlar #CHPİYİkiVar etiketi paylaştı.
Kararın duyurulduğu basın toplantısından hemen sonra CHP İstanbul milletvekili İlhan Cihaner tepkisini "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!" tweetiyle gösterdi.
Destekleyenlerden bazıları "CHP vatanseverlik gösterdi" derken SETA Vakfı İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun ise "CHP'nin de İP'nin de işi gücü ucuz şov! YSK zaten izin verecekti" dedi.
İYİ Parti resmi Twitter hesabından da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Twitter hesabına eklenerek, "Ne oldu? Çalışmadığınız yerden mi geldi?" mesajı paylaşıldı.
Sosyal medyada öne çıkan tweetlerin bazıları şöyle:
https://twitter.com/ilhancihaner/status/988005326770393089
https://twitter.com/iyiparti/status/988054321756504064
https://twitter.com/lvntozrn/status/988013614874447877
https://twitter.com/ALKIMcm/status/988011408783826945
https://twitter.com/fahrettinaltun\_/status/988013101722324992
https://twitter.com/sinandirlik/status/988016495254016000
https://twitter.com/KotanSeyhun/status/988012115536510976
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