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CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti

22.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı.

CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti

CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında CHP ve İYİ Parti'nin sağladığı uzlaşma hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ilk olarak söz alan Engin Altay, CHP'den 15 milletvekilinin "demokrasi adına İYİ Parti'ye katılma kararı aldığını" açıkladı. Altay, "Demokrasinin kazanması için, yargının siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için, siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla 15 vekilimiz partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar" dedi. Altay İYİ Parti'ye geçecek vekillerin adlarını şöyle sıraladı:

"Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, Amasya milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara milletvekili Nihat Yeşil, Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir milletvekili Ahmet Akın, Burdur milletvekili Mehmet Göker, Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Çorum milletvekili Tufan Köse, Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş."

Tezcan: Genel Başkan'ın talimatıyla istifa ettiler

Daha sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan da 15 vekilin CHP Genel Başkanı'nın talimatıyla "bir parti görevini yerine getirmek amacıyla CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçtiğini" vurguladı.Tezcan, "Bu tarihi bir sorumluluk ve tarihi bir görevdir. Tarih onları partilerinden ayrılan vekiller olarak değil, partilerinin verdiği görev doğrultusunda demokrasiyi ve demokratik inanışı kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır. Bu kolay bir iş değil. Bu zor bir görevdir. Ama Türk siyasetine dayatılan tek adam rejimi önümüzdeki dönem bu engelleri aşma konusunda zor görevleri başarabilme becerimizi gösterdiğimiz günler olacak. Bu attığımız adım demokrasinin önüne kurulan tuzağı temizleme adımıdır" dedi.

"Bu tuzak dünkü Yüksek Seçim Kurulu'ndaki (YSK) tartışmayla açığa çıkmıştır. Kurul İYİ Parti konusunda bir karar veremedi. Çok basit bir karar her seçimde kolaylıkla verilir. Kurul'un bu kararı Pazartesiye ertelemesi sinsi planlar olduğunu gösteriyor" diyen Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyaset kurumu, tek adam rejiminin yargıyı da kullanarak, seçimlere girme hakkı olan bir partiyi seçimlere sokmamanın hesabında olduğunu biliyor."

İYİ Parti'nin kurultayını yaptığını, Siyasi Partiler Yasası'nın 36. maddesi gereğince örgütlenmesini tamamladığını ifade eden Tezcan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partilerin sicilini tuttuğunu, Yüksek Seçim Kurulu'nun Yargıtay Başsavcılığı'nın olumlu kararına rağmen İYİ Parti ile ilgili kararını Pazartesi gününe bıraktığını ifade etti.

DW, DHA / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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