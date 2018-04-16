CHP’den 81 İlde ‘OHAL Değil Demokrasi’ Eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi, 16 Nisan Referandumu’nun yıldönümünde 81 ilde olduğu gibi İstanbul’da da OHAL’i protesto eylemi düzenledi. Aslında hedef, Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapmaktı.
Ancak sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Anıtı çevresinde ve İstiklal Caddesi’nin Taksim çıkışında güvenlik önlemi alan İstanbul polisi, CHP’lilerin meydana çıkışına izin vermedi.
Taksim Meydanı çıkışında polis kordonunu aşamayan CHP’liler, oturma eylemini Fransız Başkonsolosluğu’nun önünde yaptılar.
Binlerce CHP’li oturma eylemi sırasında sık sık “her yer Taksim, her yer direniş”, “hak hukuk adalet”, “OHAL kaldırılsın”, “faşizme karşı omuz omuza”, “gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” şeklinde sloganlar attı.
Kaftancıoğlu: OHAL ve KHK'lar eliyle parlamento ve halkın iradesi gasp edilmiştir
OHAL karşısında demokrasi tarafında saf tutanların Taksim Meydanı’nda buluştuğunu söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, OHAL’in amacından uzaklaştığını ifade etti.
Kaftancıoğlu, "Ülkemiz yirmi bir aydır OHAL ile yönetilmektedir. Demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı, partisinin DİSK ve KESK’in Maltepe Meydanı’ndaki 1 Mayıs kutlamalarına katılacağını da açıkladı.
DİSK Genel Başkanı: Derdimiz adalet, barış ve demokrasi, bunun için OHAL bitmeli
“OHAL değil demokrasi istiyoruz” eylemine katılan DİSK Genel Başkanı Kani Beko da Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada OHAL’e son verilmesi gerektiğini söyledi.
Beko, “OHAL’le yönetilen bu ülkede KHK’lar eliyle dayatılan tüm anti-demokratik uygulamalara karşı olduğum için buradayım. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti istiyoruz. Derdimiz, demokrasi, adalet, barış, ve elbette sendikal haklar. Bunun olması için OHAL’in artık bitmesi gerek” dedi.
Gürsel Tekin: OHAL bir rant meselesi haline dönüşmüştür
Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal ve Selina Doğan ile eyleme katılan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, taleplerinin hak hukuk ve adalet olduğunu söyledi.
Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Tekin, “Talebimiz, demokratik mekanizma işlesin. OHAL yasası AKP’nin kamuoyuna takdim ettiği gibi güvenlik nedeniyle kullanılmıyor. Tam tersine son bir yıldır verilen tüm ihaleler OHAL sayesinde verilmiştir. Başta İstanbul olmak üzere birçok illerde kupon arsaların tahsisleri OHAL yasasıyla yapılmıştır. OHAL bir rant meselesi haline dönüşmüştür” dedi.
“Torunumun geleceği için buradayım”
Eyleme çok sayıda kadın da katıldı. Elinde özgürlük yazılı dövizi sallayan dört yaşındaki torunuyla birlikte gelen Saniye Süzer, metrodan Taksim Meydanı’na çıkışın engellenmesini bir hak ihlali olduğuna dikkat çekti.
Süzer, “Metro çıkışını kapattılar. Metronun Taksim’de durması yasak. Bu son olsun, insanlar uyansın artık. Bizim geleceğimiz kalmadı ben torunumun geleceğini kurtarmak için buradayım” dedi.
Üniversiteliler de OHAL’den şikayetçi
Partili olmadığını ancak bir grup arkadaşıyla birlikte eyleme katıldığını söyleyen Marmara Üniversitesi öğrencisi İbrahim, üniversitelerde nefes alamaz hale geldiklerini belirtti.
İbrahim, “Boğaziçi’nde olanları görüyorsunuz. En ufak bir itiraza bile tahammül yok. Bizim üniversitemizde de çok sıkı denetim var. Fikirlerimizi açıklamaktan korkar olduk. Üniversite özgürlük yuvasıdır ama bu dönemde herkesin aynı fikirde olması isteniyor.”
“OHAL’in kalkması için buradayız”
Eyleme katılanlardan Kemal Çağlar adlı bir emekli de AKP’nin iktidara gelirken vaat ettiği her şeyin tam tersini yaptığı iddiasında.
Çağlar, “İktidara gelirken ‘OHAL terörün ekmeğine yağ sürüyor’ diyenler şimdi OHAL’i yaşam biçimi haline getirdiler. OHAL’in arkasına sığınarak ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Ama nasıl? Susturarak, konuşturmayarak, dava açarak, içeri atarak. Böyle bir idarenin yönetimindeyiz. Neyi bitireceğiz diye iktidara geldilerse uçurdular, neyi uçuracağız dedilerse yere batırdılar. Demokrasi, özgürlükler, yargı bağımsızlığı yerin altına girdi. İnsanca yaşam için demokrasi için, karnımızın doyması için, OHAL’in kalkması için buradayız” dedi.
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