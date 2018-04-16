CHP’den 81 İlde ‘OHAL Değil Demokrasi’ Eylemi

Kaftancıoğlu, "Ülkemiz yirmi bir aydır OHAL ile yönetilmektedir. Demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir" dedi.

Kaftancıoğlu: OHAL ve KHK'lar eliyle parlamento ve halkın iradesi gasp edilmiştir

Ancak sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Anıtı çevresinde ve İstiklal Caddesi’nin Taksim çıkışında güvenlik önlemi alan İstanbul polisi, CHP’lilerin meydana çıkışına izin vermedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, 16 Nisan Referandumu’nun yıldönümünde 81 ilde olduğu gibi İstanbul’da da OHAL’i protesto eylemi düzenledi. Aslında hedef, Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapmaktı.

CHP İstanbul İl Başkanı, partisinin DİSK ve KESK’in Maltepe Meydanı’ndaki 1 Mayıs kutlamalarına katılacağını da açıkladı.

DİSK Genel Başkanı: Derdimiz adalet, barış ve demokrasi, bunun için OHAL bitmeli

“OHAL değil demokrasi istiyoruz” eylemine katılan DİSK Genel Başkanı Kani Beko da Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada OHAL’e son verilmesi gerektiğini söyledi.

Beko, “OHAL’le yönetilen bu ülkede KHK’lar eliyle dayatılan tüm anti-demokratik uygulamalara karşı olduğum için buradayım. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti istiyoruz. Derdimiz, demokrasi, adalet, barış, ve elbette sendikal haklar. Bunun olması için OHAL’in artık bitmesi gerek” dedi.

Gürsel Tekin: OHAL bir rant meselesi haline dönüşmüştür

Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal ve Selina Doğan ile eyleme katılan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, taleplerinin hak hukuk ve adalet olduğunu söyledi.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Tekin, “Talebimiz, demokratik mekanizma işlesin. OHAL yasası AKP’nin kamuoyuna takdim ettiği gibi güvenlik nedeniyle kullanılmıyor. Tam tersine son bir yıldır verilen tüm ihaleler OHAL sayesinde verilmiştir. Başta İstanbul olmak üzere birçok illerde kupon arsaların tahsisleri OHAL yasasıyla yapılmıştır. OHAL bir rant meselesi haline dönüşmüştür” dedi.