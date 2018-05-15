CHP'den Alman casus yazılımı iddiasına tepki

Kılıçdaroğlu, "Merak ediyoruz Alman hükümeti bunu Türkiye’de kime sattı" dedi.Almanya'da üç önemli yayın kuruluşu ortak haberlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bir Alman şirketinin ürettiği casus yazılım üzerinden izlendiğini iddia etti. Akıllı telefonlara sızan casus yazılımla, tüm görüşmelerin ve yazışmaların takip edilebildiği belirtildi.

Alman Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon (NDR) ve Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) Almanya'da istihbarat servisleri düzeyinde kullanılan bir casus yazılımın Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni izlemek üzere kullanıldığını iddia etti.

Yayın kuruluşlarının ortak haberinde, Alman Finfisher şirketi tarafından geliştirilen akıllı telefonlara yönelik Finspy adlı casus yazılımın Türkiye'de kullanıldığını öne sürdü. Yazılım Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Adalet Yürüyüşü" sırasında CHP'li vekillerin akıllı telefonlarına bulaştırıldığı öne sürüldü.

Üç yayın kuruluşu haberlerini, Acces Now adlı dijital aktivizm grubunun raporlarına dayandırıyor. Raporları, yayın kuruluşlarının talebi üzerine inceleyen Ruhr Üniversitesi’nden Profesör Thorsten Holz, Finspy yazılımının daha önce de varolan bir yazılımın geliştirilmiş versiyonu olduğunu belirtti. Holz, casus yazılımla akıllı telefonlardaki yazışma ve görüşmeleri anı anına izlemenin mümkün olduğunu iletti.